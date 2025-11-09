Incrementan las solicitudes de traslado de colegios del Opus tras el anuncio de su privatización

Varias escuelas del Opus Dei en Cataluña han decidido dejar la red concertada para convertirse en centros privados, lo que ha provocado una primera oleada de cambios entre las familias afectadas. Aproximadamente 160 alumnos de los colegios La Farga y La Vall han solicitado recientemente su traslado a otros centros. La iniciativa de privatización se sigue extendiendo entre las instituciones vinculadas al Opus Dei. Los colegios más recientes en anunciar su salida del sistema concertado son Pineda y Xaloc en L'Hospitalet de Llobregat.
| etiquetas: opus dei , segregación por sexos , escuela privada
Si os da por mirar colegios por vuestras ciudades os vais a llevar una sorpresa de cuantos colegios tienen
La primera respuesta es que hay cristofascistas militantes gestionando la cosa pública. Eso implica que en los nuevos desarrollos urbanísticos lleguen esos colegios antes que los públicos, si es que llegan.
A respuesta a la segunda es que desea.… » ver todo el comentario
(link explicado desde un panfleto cristiano)
www.eldebate.com/espana/cataluna/20251109/escuelas-catalanas-vinculada
Dantesco.
Alguien sabe por qué?
Así que no era por la calidad de la enseñanza por lo que llevaban a sus hijos a colegios opusinos, si no porque lo pagaba el estado.
Qué curioso, ahora ya les valen los públicos.
Lo que no era lógico que el estado tenga centros conectados que segregaran por sexo.
Yo también pienso que la segregación por sexos y algunos detalles mas, no debería de estar sufragada con mis impuestos.
Mi punto es que las razones por las que eligieron este tipo de colegios (clasistas, por qué no decirlo) no se habrán esfumado, sin mas. Un quiero y no puedo, vaya.
Por cierto, hay muchos mas colegios del opus concertados fuera de cataluña que no van a dejar de serlo, por ahora.
Aunque en Madrid no tendrían problemas ya que Ayuso subvenciona a las familias, aunque tengan ingresos superiores a los 100.000 euros anuales, por el mero hecho de enviar a sus hijos a colegios privados.