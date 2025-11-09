Incrementan las solicitudes de traslado de colegios del Opus tras el anuncio de su privatización

Varias escuelas del Opus Dei en Cataluña han decidido dejar la red concertada para convertirse en centros privados, lo que ha provocado una primera oleada de cambios entre las familias afectadas. Aproximadamente 160 alumnos de los colegios La Farga y La Vall han solicitado recientemente su traslado a otros centros. La iniciativa de privatización se sigue extendiendo entre las instituciones vinculadas al Opus Dei. Los colegios más recientes en anunciar su salida del sistema concertado son Pineda y Xaloc en L'Hospitalet de Llobregat.