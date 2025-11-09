edición general
Incrementan las solicitudes de traslado de colegios del Opus tras el anuncio de su privatización

Varias escuelas del Opus Dei en Cataluña han decidido dejar la red concertada para convertirse en centros privados, lo que ha provocado una primera oleada de cambios entre las familias afectadas. Aproximadamente 160 alumnos de los colegios La Farga y La Vall han solicitado recientemente su traslado a otros centros. La iniciativa de privatización se sigue extendiendo entre las instituciones vinculadas al Opus Dei. Los colegios más recientes en anunciar su salida del sistema concertado son Pineda y Xaloc en L'Hospitalet de Llobregat.

#1 tromperri
Lo que me pregunto es que coño hacían centros de Opus Dei en la concertada. Increíble.
Bonzaitrax #11 Bonzaitrax
#1 Entraba para decir lo mismo. Mis dieses.
#12 A_S
#11 #1 porque sigue habiendo muertos de hambre que les encanta decir que sus hijos van a estos colegios pero en cuanto les toca pagar los recibos del privado se dan cuenta que un sueldo se irá exclusivamente en el colegio.

Si os da por mirar colegios por vuestras ciudades os vais a llevar una sorpresa de cuantos colegios tienen
#14 PerritaPiloto *
#1 #11 La pregunta puede significar al menos dos cosas. ¿Por qué los colegios religiosos entran en los conciertos con la educación pública? O ¿Cuál es la motivación del Opus (y otras órdenes religiosas) para infiltrarse en la educación pública?

La primera respuesta es que hay cristofascistas militantes gestionando la cosa pública. Eso implica que en los nuevos desarrollos urbanísticos lleguen esos colegios antes que los públicos, si es que llegan.
A respuesta a la segunda es que desea.…   » ver todo el comentario
#17 A_S
#14 y porque durante muchos tiempo,incluso hoy en día, los colegios religiosos se asocian a educación de calidad. Ojito que no lo estoy defendiendo
DaniTC #13 DaniTC
#1 pues cada vez tienen más colegios relacionados con ellos.
#15 Barriales *
#1 chupar del bote. El 100% de los gastos de personal materiales los paga el gobierno autonómico de turno.
powernergia #18 powernergia
#1 Siguen habiendo mucho concertados del Opus.
NoPracticante #19 NoPracticante
#1 o colegios religiosos cualesquiera
#4 chocoleches *
Todos estos centros han perdido el concierto económico tras negarse a abandonar la segregación de alumnos por sexo
(link explicado desde un panfleto cristiano)
www.eldebate.com/espana/cataluna/20251109/escuelas-catalanas-vinculada
Chinchorro #2 Chinchorro
Quien quiera adoctrinar a sus hijos en la secta de salvación, que lo pague de su bolsillo.
Andreham #10 Andreham
Una secta oficial tiene colegios concertados y ahora privados.

Dantesco.
Dasmandr #5 Dasmandr
La opción correcta por las razones... del bolsillo
berkut #3 berkut
Vaya, desconocía este movimiento del opus.

Alguien sabe por qué?
Spirito #6 Spirito
La Cosa Nostra se mueve.
EldelaPepi #7 EldelaPepi
Vaya.
Así que no era por la calidad de la enseñanza por lo que llevaban a sus hijos a colegios opusinos, si no porque lo pagaba el estado.
Qué curioso, ahora ya les valen los públicos.
#16 El_dinero_no_es_de_nadie
#7 Ambas cosas no son contradictorias, las dos pueden ser ciertas.

Lo que no era lógico que el estado tenga centros conectados que segregaran por sexo.
EldelaPepi #20 EldelaPepi
#16 Tienes razón. De acuerdo en todo.

Yo también pienso que la segregación por sexos y algunos detalles mas, no debería de estar sufragada con mis impuestos.
Mi punto es que las razones por las que eligieron este tipo de colegios (clasistas, por qué no decirlo) no se habrán esfumado, sin mas. Un quiero y no puedo, vaya.
Por cierto, hay muchos mas colegios del opus concertados fuera de cataluña que no van a dejar de serlo, por ahora.
Shuquel #21 Shuquel
#7 Pueden ir a otros concertados
yoma #9 yoma
Es que es muy bonito ir a colegios elitistas pero si no tocan tu bolsillo al ser concertados. :troll:
Aunque en Madrid no tendrían problemas ya que Ayuso subvenciona a las familias, aunque tengan ingresos superiores a los 100.000 euros anuales, por el mero hecho de enviar a sus hijos a colegios privados.
SMaSeR #22 SMaSeR
Bueno, hay concertados y concertados...., al que fui yo no es que sea muy elitista que digamos xD
allaquevamos #8 allaquevamos
una buena noticia hoy
