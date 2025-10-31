·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
108
meneos
1572
clics
Se hace viral un vídeo de un concejal de Vox en Sant Boi que aparenta estar ebrio durante un pleno
Las imágenes muestran a José Manuel Algarín, exmilitar y representante de Vox en el Ayuntamiento, en una intervención que ha generado numerosos comentarios en redes sociales ...
|
etiquetas
:
sant boi
,
vox
,
catalunya
45
63
0
K
497
actualidad
66 comentarios
45
63
0
K
497
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
karakol
Madre mía.
La pinta, las banderitas y la tajá que lleva.
18
K
173
#9
maldia
#5
A lo mejor habla así siempre. A sus votantes les gusta.
1
K
13
#31
asbostrusbo
#9
#5
yo creo que no está borracho. El es así.
0
K
7
#24
alamajar
#5
borracho de rojo y gualda
0
K
10
#26
molybdate
#5
Todo va a juego
0
K
6
#53
Grahml
*
#5
Sólo por llevar la cruz de Borgoña a día de hoy, encima, es bastante probable que directamente tenga algún problema neurológico, más que el alcohol.
0
K
20
#63
xyria
#5
No voy a ser yo quien defienda a un fascista, pero el comunicado de vox asegura que está en tratamiento médico contra una metástasis y eso afecta a su capacidad de hablar. No sé si será cierto o falso, prefiero informarme mejor antes de hacer chistes.
0
K
11
#12
tomeu
*
Su moción no es sólo un brindis al Sol...
Está claro que él ha hecho muchísimos brindis
6
K
81
#8
Sandman
¿Y? Es su estado natural: Crucecita al cuello, banderita en el pecho y Ponche Caballero al cuerpo.
7
K
71
#15
frg
#8
¿Ponche Caballero? Dudo que se fabrique. Le habrá tocado la botella mala in lugar de la añeja.
1
K
15
#25
Antipalancas21
#15
Se fabrica y esta a la venta todavía.
0
K
20
#37
frg
#25
Hace eones que no veo una botella sin una capa importante de polvo. Preguntaré a me "dealer" si todavía las vende.
0
K
12
#40
Antipalancas21
#37
caballero.es/tienda/bebidas-espirituosas/ponche/ponche-caballero/
12,55€
1
K
32
#36
Laro__
*
La respuesta de Vox está en el artículo que nadie ha leído:
La realidad que muchos desconocen es que José Algarín está librando una dura batalla contra un cáncer con metástasis en el pulmón, y la medicación necesaria para su tratamiento afecta a su capacidad de expresión. Pese a ello, continúa defendiendo con valentía los intereses de sus vecinos y cumpliendo con su compromiso público.
Yo, recuerdo el día que le dieron una paliza a un conductor que acabó saliéndose de la carretera por culpa de un ictus. Encima.
No me fio de Vox, pero tampoco creeré la noticia sin más referencias.
5
K
66
#42
Lenari
#36
Que tenga cáncer y esté bajo medicación fuerte es algo que no van a mentir, porque es fácilmente comprobable. Si no es verdad, su historial médico se filtraría mañana mismo a ElDiario o similar.
Lo que es increible es la burla que hay a una persona que está bajo los efectos de medicación para soportar los efectos del cáncer, o de la quimio. Luego se llenarán la boca hablando de "empatía".
1
K
19
#47
YeahYa
#36
#42
#43
Cuando yo lo he compartido no salía esto eh. Lo han actualizado.
1
K
32
#54
elamperio
*
#42
¿Por qué se iba a filtrar su historial médico? No recuerdo que se hayan filtrado muchos historiales médicos de políticos. Y corrígeme si me equivoco. No recuerdo ni el de Rato y su “cáncer terminal”.
0
K
9
#61
frg
#42
¡Es de BOX! ¿Que empatía merece un fascista que quiere destruir el estado de derecho y la democracia?
0
K
12
#43
Stamish
#36
Pues aquí tienes al resto de comentaristas riéndose de una persona enferma.
Ese es el nivel.
1
K
15
#49
Sobraoyjeta
*
#43
enferma por llevar la pulserita y padecer el impulso xenofobico
0
K
9
#60
daTO
#43
la enfermedad se llama alcoholismo,
0
K
10
#18
SeñorPresunciones
A ver, no seáis cabrones que a lo mejor el buen hombre tiene algún tipo de daño cerebral y vosotros ahí de risas...
4
K
61
#20
johel
*
#18
Daño cerebral tiene, la pregunta es si es un daño temporal.
2
K
32
#22
Drevalth
#18
Pues cuadra con parálisis cerebral.
Yo es que lo veo y no lo puede creer...
0
K
9
#27
decker
#18
Daño cerebral es obvio que tiene. Y que va pedo también.
1
K
20
#10
Supercinexin
Estos desgraciados, auténticos payasos siniestros, ya co-gobiernan en algunas CCAA y sostienen a basura política como Carles Mazón parapetándose detrás del PePé para intentar tumbar al Gobierno de Sánchez y purgar a funcionarios disidentes (ataques a jueces no-fascistas, limpiezas ideológicas en canales de televisión...).
Por muchísimo menos, se ilegalizaron partidos en España en "democracia".
Sentid pavor si algún día, que todo es posible, esta basura infecta llega en pleno a las instituciones. Ese día sí que será el fin de Españita. Quedará para sus putas pegatinas rojigualdas, otro país facha, de hyperderechas, cuyo único orgullo son cuatro insignias para retrasados mentales.
5
K
61
#34
mahuer
#10
En mi pueblo mandan en solitario en la alcaldía. Miedo me da como van a dejar las cuentas. De momento tengo la sensación que hay más eventos festivos y toros.
0
K
10
#55
daTO
#10
no podrías haberlo explicado mejor,
0
K
10
#7
Sawyer76
Madre mía, o de verdad va muy tajao o esta teniendo un ictus o algo así.
4
K
46
#52
Nouveau
#7
Poca broma, un amigo de mi padre le pilló un ictus en el trabajo a primera hora de la jornada laboral. Los compañeros se mofaban pensando que venía pedo a trabajar (le daba a la bebida). Por suerte rápido se dieron cuenta que la cosa no era broma y que algo serio pasaba. Lo llevaron a un centro de atención primaria y de allí en helicóptero hacia un hospital en la capital.
Los medicos le dijeron que suerte que le pilló en el trabajo, que le pilla en casa y no lo cuenta. Por desgracia le han quedado secuelas y hoy habla peor que el del vídeo.
1
K
13
#33
chocoleches
Sin tener certeza de nada, me cuadra más que este señor habla así por algún problema que no tiene nada que ver con el alcohol.
Y un troll con bastante mala baba se está riendo de internet.
3
K
42
#58
daTO
#33
es posible que no tenga nada que ver con el alcohol, pero los síntomas son, precisamente, los de una borrachera. Borrachera de libro, vamos,
0
K
10
#6
rafeame
*
Había entendido “aparenta” como “finge” y va a ser que no, que el hombre se ha marcado un Arrabal.
3
K
33
#13
frg
#6
Dice aparenta porque no pueden afirmarlo sin pruebas. Es como el presunto asesino ensangrentado con el cuchillo y el cadáver pero pedo.
1
K
19
#28
Eukherio
Igual lee así. Es otra hipótesis no demasiado descabellada.
3
K
28
#16
thorpedo
Entre Herman y este señor van a acabar con toda la cazalla de España.... Estos se tomaron el viva el vino muy a pecho
2
K
28
#30
Cuñado
#16
El Hermann Tertsch del mercadillo.
0
K
6
#57
frg
#30
Todos los Hermann Tertsch son de miercadillo, la sección "saldos y taras", para más señas.
0
K
12
#14
Marisadoro
Y también aparenta que el IVA y el impuesto de Hidrocarburos competen al ayuntamiento de Sant Boi.
1
K
23
#1
Estoeslaostia
No hay video alguno, bro
1
K
22
#2
MiguelDeUnamano
*
#1
Yo sí lo veo.
Lo tienes aquí de todas formas:
bsky.app/profile/prendente.bsky.social/post/3m4io4veayk2u
6
K
63
#4
YeahYa
#1
A mí me aparece este
2
K
26
#11
frg
#1
Al final enlazan un tuit donde puedes discutir si está muy pedo o pedísimo.
2
K
35
#38
oceanon3d
#11
O es tontisimo sin mas.
1
K
21
#41
frg
#38
No son excluyentes ambas afirmaciones.
1
K
21
#51
oceanon3d
#41
Desde luego tienes razón.
0
K
9
#46
calde
#38
No os quejéis, el individuo ya lleva el cartelito de "Cuidado, tonto a bordo". Para qué nadie diga luego que no se lo esperaban cuando les votaron.
0
K
10
#23
Antipalancas21
#1
www.youtube.com/watch?v=rWmEmW8UCWA
1
K
30
#62
xyria
#1
Si lo hay, al final del artículo. ¿Lo abriste, el artículo?
0
K
11
#65
cocolisto
*
Amos amosnomehodas ,"aparenta estar normal" dice el titular.... lo que aparenta el bichejo es estar sobrio cuando tiene una castaña como un piojo.
0
K
20
#44
capitansevilla
Los disléxicos también somos persianas
1
K
18
#45
tarkovsky
*
No seré yo quien defienda a un franquista ridículo de vox, pero no parece pedo. Tiene algún problema de habla.
1
K
16
#21
Milmariposas
Ha acabado con las existencias de anís del mono que tenía preparada la familia para la cena de navidad...
0
K
14
#39
pitercio
¿Es una discapacidad o es de los que se cayó en la marmita cuando era pequeño?
0
K
12
#17
XtrMnIO
Madre mía va mamao como un piojo.
0
K
12
#3
Suleiman
El vídeo...
x.com/FonsiLoaiza/status/1984044595446186208?t=ll3cLQwrgV9k6rqo7hP_4Q&
Parece Ozores.
0
K
11
#64
Priorat
A mí por lo que dice no me queda claro si está borracho o no.
0
K
11
#19
johel
¡me gusta el vino!
0
K
11
#59
daTO
pero si está borracho, es evidente,
0
K
10
#48
Sobraoyjeta
menudo vertedero, lo de Vox. Ya da vergüenza tener en Cataluña a gentuza así que saca pecho y se enorgullece del franquismo, solo falta verles borrachos en un pleno del ayuntamiento recriminando a otro equipo municipal que no baje EL IVA. El IVA se ve que lo controla el ayuntamiento. Menuda tela. Arriba Castaña
0
K
9
#29
aritzg
vaya cringe... (se dice así no?)
0
K
9
#32
chapinet
Yo creo q simplement es subnormal. Necesitamos el video de otro dia para comprobar
0
K
9
#66
Metabarón
Es que hay alguno en VOX que sea normal?
0
K
8
#35
tommyx
Brindis al sol, si ya lo dice nada más empezar
0
K
8
#50
Tyler.Durden
Voto errónea. No está borracho: es la forma de leer que tienen los energúmenos de vox. Pensad que les supone un esfuerzo tan grande que se les inflama la neurona.
0
K
7
#56
jfdzcrts
Para mi la tontería es mezclar el IBI con el IVA, pero nada, serán cosas mías.
0
K
6
Ver toda la conversación (
66
comentarios)
