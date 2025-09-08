edición general
128 meneos
634 clics
La Guardia Civil detiene a un agente por la irregular detención a una mujer en Valencia

La Guardia Civil detiene a un agente por la irregular detención a una mujer en Valencia

La Guardia Civil ha detenido a uno de sus agentes en Valencia tras conocerse, a través de un vídeo grabado con un teléfono, la detención, especialmente bronca, de una mujer, ya esposada, a las puertas de un salón de juegos en Oliva. Así lo ha confirmado el instituto armado a La Vanguardia, sin entrar en más detalles de la operativa que se habría desarrollado en estos últimos días tras la filtración del vídeo.

| etiquetas: violencia policial , abuso de poder , agresion
72 56 0 K 518 actualidad
38 comentarios
72 56 0 K 518 actualidad
Comentarios destacados:          
Veelicus #2 Veelicus
bien hecho, y también deberían sancionar a los otros policías que estaban al lado y no hacen nada cuando una ciudadana esta siendo tratada de manera vejatoria.
SI hacen esto en la calle que no harán en comisaria
40 K 345
#7 meneandotela
#2 el de al lado ten por seguro que está expedientado.
2 K 22
NPCMeneaMePersigue #19 NPCMeneaMePersigue
#1 #2 #3 34 5 #6 #7 lo que hay que hacer es convertir estos casos de abuso policial en un problema para los turistas, en plan mirad como se trata a la gente en España por la policía en redes sociales, y o se comportan o hunden el turismo, o los turistas dejan de comportarse mal

win-win-win
3 K 41
Wachoski #8 Wachoski
#2 #3 #4 #5 voy a decir algo impopular,... Pero no lo tengo tan claro, porque desde el cuerpo les adoctrinan para esto, chitón, fidelidad al compañero a tope.

Es decir, que más que ir a por trabajadores concretos que hacen lo que les han enseñado o le exigen a diario, habría que cambiar esa filosofía, u orden no escrita o cultura interna o como se le quiera llamar.... Vamos, ir a por los jefes
6 K 61
makinavaja #11 makinavaja
#8 La mayoria de la gente conoce perfectamente el corporativismo y la defensa a ultranza del compañero que existe en las FCSE...QUe en muchos casos puede rayar en el encubrimiento de delitos....
6 K 67
Wachoski #15 Wachoski *
#11 pues eso,... Que poco se soluciona ahora señalando a un guardia concreto, hay que señalar a los mandos que mantienen está cultura. Digo yo...

Porque además, a los que se han callado, aunque llegasen a juicio, no les va pasar nada judicialmente hoy por hoy.
0 K 7
NapalMe #37 NapalMe
#15 Se pueden señalar a los dos, eh! A ver si ahora vamos a defender a los hijos de puta por inacción.
0 K 6
Wachoski #38 Wachoski *
#37 si, pero si no planteas un marco legal y unas normas internas acordes.... No les va a pasar nada, y aunque pasase algo, mañana tienes otros guardias iguales, cortados por el mismo patrón.

Para que cambie, hay que señalar a los que crean esta situación.

Pd: que quieres llamarles HDP, y denunciarles, por supuesto,... Pero si nos quedamos en eso, mañana será igual
0 K 7
millanin #36 millanin
#11 rayar? Si no los encubrieron no podrían cometer delitos como los de Villarejo o los muchos casos de tráfico.
0 K 7
SeñorPresunciones #16 SeñorPresunciones
#8 Cierto, utilizan el mismo código de silencio que los delincuentes. No respetan en absoluto la ley, simplemente la violan a su capricho.
3 K 43
#33 Einwanderer
#8 Mira... Durante años me entrené en el mismo estadio de atletismo. Tenía muy buena relación con el personal.
De vez en cuando se llevaban a cabo las pruebas físicas de la policía nacional. En un lugar en el que, por lo general, no pasaba nada, en esos únicos días era cuando faltaban relojes y carteras en los vestuarios.
Estos cagarros no son "trabajadores" concretos a los que han enseñado. Son el producto de un proceso de selección y entrenamiento de cretinos muy dirigido, unas instituciones opacas y una cultura en la que se castiga la honestidad y la responsabilidad.
0 K 7
Wachoski #35 Wachoski *
#33 en resumen, aunque no estés de acuerdo con como lo califico en mi comentario, terminas con la misma conclusión: donde hay que meter mano es a quien organiza el cuerpo.

Y de todas formas, de siempre es sabido, que a la policía se presenta, entre otros, buena parte de lo peorcito del barrio.
0 K 7
ciriaquitas #17 ciriaquitas
#2 No es que no hagan nada, es que ni se inmutan de lo acostumbrados que deben estar a estas situaciones.
5 K 45
Gazpachop #22 Gazpachop
#2 Un par de noticias de "niño malo, niño malo" para lavar la imagen del cuerpo y a seguir impunes.
Si ni hubiese video, no sería así. No tengas ninguna duda.
0 K 9
jozegarcia #27 jozegarcia
#2 espera que ahora se abren 2 opciones:

1) Llega un juez "no politizado" y lo absuelve alegando proporcionalidad y la agresiva mirada terrorista de la ciudadana.

2) Da la extraña casualidad de que le toca a un juez de la escueta minoría que juzga de manera objetiva los hechos, condena al agente, y acto seguido es indultado, sea por PP o por PSOE, y nadie protesta por este indulto bueno.
0 K 10
#3 soberao *
Y porque había vídeo porque ninguno de los policías que están con él dice ni pio, ni se inmutan y está esposada.
No se salva ni uno. ACAB
30 K 245
makinavaja #12 makinavaja
#3 Por eso no quieren llevar cámaras corporales....
9 K 88
cabobronson #4 cabobronson
Sus compañeros son cómplices, también deberían detenerlos
13 K 107
par #25 par
#1 Madre mia, no se si se golpea en la cabeza o no cuando la tira al suelo de forma totalmente gratuita (con las manos esposadas, ademas), pero creo haber leido noticias en que caidas de este estilo incluso han causado la muerte de una persona.
1 K 14
efectogamonal #5 efectogamonal
Detienen al que lo hizo y a su compañero que lo consintió? :roll: {0x1f525}
8 K 79
#6 corin
Lunes 11 de la mañana y ya tenemos el primer caso aislado de la semana...
7 K 74
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
Irregular es técnicamente correcto pero se queda tremendamente corto.
4 K 46
Supercinexin #18 Supercinexin
No suelo decir esto, pero ésta se ha librado por ser mujer. Como últimamente se está metiendo, y muy bien hecho, más sensibilización hacia el maltrato y demás, ver a un hombre hacerle eso a una mujer, aunque sea un guardia y ella haya cometido cualquier delito, que ni lo sé, levanta todas las alarmas.

El detenido llega a ser un tío y al guardia no lo expedientan. Lo han expedientado por hacérselo a una mujer, para no dañar la imagen del cuerpo.
6 K 45
Malaguita #24 Malaguita
#18 Efectivamente. Pero vamos, que tampoco esperes una gran sanción. Un expediente por falta leve, para que no se pueda decir que se fue de rositas y listo.
1 K 27
Larusico #31 Larusico
#18 sinceramente no creo que sea el caso, si fuese un tío en las mismas condiciones, indefenso y esposado, si se filtra el video, el tío cae igualmente.

No sé qué haría la tía, si los había calentado antes o qué, pero el inicio del video da una sensación de impotencia que flipas, la actitud chulesca del muy hijo de puta, cogiéndole del cuello como si fuese una puta mierda para luego tirarla al suelo sin ningún motivo.

Y da igual que lo hubiera hecho la tía antes, ya la tienes reducida, sumisa y esposada
1 K 13
#28 baronluigi
Luego dicen que lo de Altsasua no podía haber sido así. Que unos GC no podían armarla.
2 K 27
#14 HABILIS_61
No sé que habrá hecho esta mujer, pero si hubiera llevado pulserita, seguro le habrian tratado con más amabilidad como se ha podido comprobar en numerosas ocasiones.
2 K 24
#10 Fookinhellboy
Maaaadre mía y todos allí mirando.
Sociópatas en los cuerpos de seguridad a mansalva.
2 K 24
eaglesight1 #30 eaglesight1
Denunciada por agresión a dos agentes. La denuncia por agredir a un agente se está volviendo habitual por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Estas denuncias hacer parecer que alguno lo aprovecha para abusar de su autoridad y en algunos casos lo utilizarían para percibir una indemnización por parte de la "agresora".
1 K 17
#29 ldoes
¿Nadie pidiendo contexto?
1 K 15
#23 padawanmi
Pues suerte que había una cámara. Cuantas veces, por no haber cámara, la versión del agente de represión prevaleció
1 K 14
Milmariposas #34 Milmariposas
Osease, que han tomado cartas en el asunto (muy feo, por cierto) cuando les ha explotado el vídeo en sus putas caras? Qué no pasará a diario y que no nos enteremos si no hay constancia gráfica? Se estarán contagiando los acab de los comportamientos vergonzantes de los polis usanos? Siento vergüenza de pertenecer a la especie humana. {0x1f629} {0x1f630}
0 K 13
Dasold #26 Dasold *
Yo siempre he pensado que habría que crear un cuerpo civil de control policial, que no tenga las prerrogativas del cuerpo policial para el resto de la ciudadanía, pero si para los miembros y cuerpos de seguridad del Estado, un cuerpo de personas formadas en derecho (entre otras muchas cosas) que tengan la capacidad de intervenir durante intervenciones policiales (valga la redundancia) pudiendo incluso de detener a policías, organizando también simulacros delictivos para fiscalizar el trabajo policial (dejándose detener y todo y verificando si ejecutan el procedimiento de manera acorde la ley). Algo como asuntos internos pero en un cuerpo civil externo a las propias fuerzas de seguridad.
1 K 10
Escafurciao #32 Escafurciao
Y a los otros por cómplices, cámara personal ya.
0 K 7
#13 pirat
Me extraña, en un comportamiento habitual.
Asociación de Víctimas de Abusos Policiales.
0 K 7
shake-it #21 shake-it *
#13 Asociación Contra Abusos de Bastardos
1 K 25
Kmisetas #20 Kmisetas
#_18 Puedes dejar de hacer el ridículo en alguno de tus comentarios, por favor?
0 K 6

menéame