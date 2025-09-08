La Guardia Civil detiene a un agente por la irregular detención a una mujer en Valencia

La Guardia Civil ha detenido a uno de sus agentes en Valencia tras conocerse, a través de un vídeo grabado con un teléfono, la detención, especialmente bronca, de una mujer, ya esposada, a las puertas de un salón de juegos en Oliva. Así lo ha confirmado el instituto armado a La Vanguardia, sin entrar en más detalles de la operativa que se habría desarrollado en estos últimos días tras la filtración del vídeo.
| etiquetas: violencia policial , abuso de poder , agresion
SI hacen esto en la calle que no harán en comisaria
win-win-win
Es decir, que más que ir a por trabajadores concretos que hacen lo que les han enseñado o le exigen a diario, habría que cambiar esa filosofía, u orden no escrita o cultura interna o como se le quiera llamar.... Vamos, ir a por los jefes
Porque además, a los que se han callado, aunque llegasen a juicio, no les va pasar nada judicialmente hoy por hoy.
Para que cambie, hay que señalar a los que crean esta situación.
Pd: que quieres llamarles HDP, y denunciarles, por supuesto,... Pero si nos quedamos en eso, mañana será igual
De vez en cuando se llevaban a cabo las pruebas físicas de la policía nacional. En un lugar en el que, por lo general, no pasaba nada, en esos únicos días era cuando faltaban relojes y carteras en los vestuarios.
Estos cagarros no son "trabajadores" concretos a los que han enseñado. Son el producto de un proceso de selección y entrenamiento de cretinos muy dirigido, unas instituciones opacas y una cultura en la que se castiga la honestidad y la responsabilidad.
Y de todas formas, de siempre es sabido, que a la policía se presenta, entre otros, buena parte de lo peorcito del barrio.
Si ni hubiese video, no sería así. No tengas ninguna duda.
1) Llega un juez "no politizado" y lo absuelve alegando proporcionalidad y la agresiva mirada terrorista de la ciudadana.
2) Da la extraña casualidad de que le toca a un juez de la escueta minoría que juzga de manera objetiva los hechos, condena al agente, y acto seguido es indultado, sea por PP o por PSOE, y nadie protesta por este indulto bueno.
No se salva ni uno. ACAB
x.com/FonsiLoaiza/status/1964825973993738522
El detenido llega a ser un tío y al guardia no lo expedientan. Lo han expedientado por hacérselo a una mujer, para no dañar la imagen del cuerpo.
No sé qué haría la tía, si los había calentado antes o qué, pero el inicio del video da una sensación de impotencia que flipas, la actitud chulesca del muy hijo de puta, cogiéndole del cuello como si fuese una puta mierda para luego tirarla al suelo sin ningún motivo.
Y da igual que lo hubiera hecho la tía antes, ya la tienes reducida, sumisa y esposada
Sociópatas en los cuerpos de seguridad a mansalva.
Asociación de Víctimas de Abusos Policiales.