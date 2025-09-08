La Guardia Civil detiene a un agente por la irregular detención a una mujer en Valencia

La Guardia Civil ha detenido a uno de sus agentes en Valencia tras conocerse, a través de un vídeo grabado con un teléfono, la detención, especialmente bronca, de una mujer, ya esposada, a las puertas de un salón de juegos en Oliva. Así lo ha confirmado el instituto armado a La Vanguardia, sin entrar en más detalles de la operativa que se habría desarrollado en estos últimos días tras la filtración del vídeo.