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El gobierno de Donald Trump prohíbe la venta de todos los routers que no se fabriquen en Estados Unidos

El gobierno de Donald Trump prohíbe la venta de todos los routers que no se fabriquen en Estados Unidos

Los routers en Estados Unidos deben contar con cadenas de suministro fiables, de modo que no estemos proporcionando a actores extranjeros una puerta trasera integrada en los hogares, las empresas, las infraestructuras críticas y los servicios de emergencia estadounidenses. (Están afectados) todos los que no tengan una fábrica local de Estados Unidos, incluyendo los excelentes enrutadores europeos AVM Fritz!Box. Las marcas más afectadas, porque son muy populares en USA, son TP-Link, Asus y DrayTek.

| etiquetas: eeuu , router , ciberseguridad
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20 comentarios
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Comentarios destacados:      
Harkon #5 Harkon
Spoiler: no compréis routers que se fabriquen en EEUU, ya nos acaba de decir a la cara que llevan puerta trasera :troll:
17 K 230
Fisionboy #13 Fisionboy
#5 Sobra el :troll:. Es exactamente lo que acaban de hacer. Qué cabrons...
1 K 23
ochoceros #14 ochoceros
#5 Si te sirve de consuelo...  media
2 K 37
Harkon #19 Harkon
#14 Seems legit :shit:
0 K 13
mondoxibaro #3 mondoxibaro *
Deberíamos hacer los mismo en Europa...así los americanos fabricarán su mierda para ellos sólos.
4 K 48
elgranmago #1 elgranmago
Mejor explicado en la BBC (en inglés): www.bbc.com/news/articles/c74787w149zo

El tema es que esto afecta a todos incluido CISCO, UNIFI, etc que, aun siendo empresas americanas, fabrican en China. En el link de la BBC se lee que van a hacer un sistema de certificaciones para hacer bypass a esta prohibición, pero vamos, lo de siempre: paga o échate a la cuneta.
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manzitor #2 manzitor
Eso debe ser el libre mercado
2 K 36
#6 Bravok1
#2 Correcto, el que tengo aquí colgado.
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#8 Bravok1
Casi prefiero comprarlos chinos que yankis. Ni un puto duro para los genocidas yankis.
Fiarse de ellos es como si las gallinas se fiaran del zorro. Que les den pero bien.
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#10 soberao *
¿Pueden impedir que te compres un router de una marca concreta porque no se fabrica en EE.UU.? Donde se fabrique da igual, por ejemplo en www.openwrt.org tienes un montón de routers wifi (con la última actualización del 18 de marzo de 2026) que van con un firmware que es como una distro de GNU/Linux y ahí es más fácil controlar las puertas traseras porque los routers tienen soporte y actualizaciones y son muchos de código abierto, que es al final lo que importa en temas de seguridad, no como muchos routers de fabricantes que nunca actualizan y tienen firmwares cerrados para que se queden obsoletos a posta y te compres uno nuevo.
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fredpalas #17 fredpalas
#10 Asi es Asus su firmware era un fork de OpenWRT por esos muchos de sus Routers son compatible con OpenWRT
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#12 Pitchford
Qué curioso va a quedar el mundo, dividido entre tecnología USA y tecnología China. Ya sabemos donde nos va a tocar, por lo menos de momento..
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#20 Marisadoro
... precios más altos y peores productos para los estadounidenses....
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plutanasio #7 plutanasio
Bueno fritzbox excelente... Yo tengo uno para conectar los termostatos de los radiadores y no veas que coñazo. Excelente es mikrotik
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fredpalas #16 fredpalas
#7 aparte de caro feos yo no entiendo la euforia con Fritzbox, algo fácil de usar y de buena calidad cualquiera de ASUS.

Mikrotik si están en otro nivel y aparte mucho maś barato yo tengo el Hex S difícil de configurar pero es una maquina.
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pepel #18 pepel
Necesita infectarlos con el virus USA (facilitado por Israel) para tener a toda la población controlada y aborregada.
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#9 Onaj
Es buena noticia para ellos. O se fabrica en su país o no se permite la venta.

Seguramente los beneficios empresariales bajarán pero se crearán puestos de trabajo en Estados Unidos.
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Robus #15 Robus
Ah! ¿pero se fabrican cosas en USA?

Quiero decir fabricar de verdad, no montar con piezas compradas fuera.
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toshiro #11 toshiro
Si es cierto eso, los routers estadounidenses sin duda llevan ese tipo de tecnología.
Cuando llegue a casa reviso el lugar de fabricación y exijo uno construido fuera de usa
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#4 txelin
:tinfoil:
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