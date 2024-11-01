El gobierno de Donald Trump prohíbe la venta de todos los routers que no se fabriquen en Estados Unidos

Los routers en Estados Unidos deben contar con cadenas de suministro fiables, de modo que no estemos proporcionando a actores extranjeros una puerta trasera integrada en los hogares, las empresas, las infraestructuras críticas y los servicios de emergencia estadounidenses. (Están afectados) todos los que no tengan una fábrica local de Estados Unidos, incluyendo los excelentes enrutadores europeos AVM Fritz!Box. Las marcas más afectadas, porque son muy populares en USA, son TP-Link, Asus y DrayTek.
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El tema es que esto afecta a todos incluido CISCO, UNIFI, etc que, aun siendo empresas americanas, fabrican en China. En el link de la BBC se lee que van a hacer un sistema de certificaciones para hacer bypass a esta prohibición, pero vamos, lo de siempre: paga o échate a la cuneta.
Fiarse de ellos es como si las gallinas se fiaran del zorro. Que les den pero bien.
Mikrotik si están en otro nivel y aparte mucho maś barato yo tengo el Hex S difícil de configurar pero es una maquina.
Seguramente los beneficios empresariales bajarán pero se crearán puestos de trabajo en Estados Unidos.
Quiero decir fabricar de verdad, no montar con piezas compradas fuera.
Cuando llegue a casa reviso el lugar de fabricación y exijo uno construido fuera de usa