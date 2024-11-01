El gobierno de Donald Trump prohíbe la venta de todos los routers que no se fabriquen en Estados Unidos

Los routers en Estados Unidos deben contar con cadenas de suministro fiables, de modo que no estemos proporcionando a actores extranjeros una puerta trasera integrada en los hogares, las empresas, las infraestructuras críticas y los servicios de emergencia estadounidenses. (Están afectados) todos los que no tengan una fábrica local de Estados Unidos, incluyendo los excelentes enrutadores europeos AVM Fritz!Box. Las marcas más afectadas, porque son muy populares en USA, son TP-Link, Asus y DrayTek.