edición general
22 meneos
53 clics
Euskadi vive una jornada de huelga general por un SMI de 1.500 euros

Euskadi vive una jornada de huelga general por un SMI de 1.500 euros

La mayoría sindical vasca, liderada por ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde, junto a ESK, ha convocado para este martes una huelga general en todo el territorio bajo el lema ‘M17 Greba Orokorra’. La movilización, que cuenta con el respaldo de más de 1.750 comités de empresa, busca la implantación de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi fijado en 1.500 euros mensuales, distanciándose del acuerdo estatal de 1.221 euros que no es secundado por UGT y CC OO. EH Bildu y Podemos apoyan la movilización.

| etiquetas: huelga general , smi , euskadi
18 4 0 K 332 actualidad
11 comentarios
18 4 0 K 332 actualidad
Gotsel #1 Gotsel
En Euskadi y en Navarra.
3 K 58
sat #3 sat
Vamos!
1 K 23
#5 Mesopotámico *
1500? mejor 2200!!! y que los pague Amanzio Ortega y Roig!!
1 K 20
celyo #8 celyo
#5 Siempre podemos hacer como en Argentina y pedir que nos paguen en vales de comida.
0 K 15
beltzak #10 beltzak
#5 Tranquilo no vamos a ir a Galicia y a Valencia a pediros nada, ya tenemos suficiente.

Nos vale con que paguen:

Grupo Mondragón
CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
Orona
BBVA
Iberdrola
CIE AUTOMOTIVE S.A.
Petronor
Mercedes-Benz
Vidralia
Michelin

Y no sigo porque me aburriría y prefiero ir a andar en bici con mi Orbea
0 K 10
#9 Pitchford *
El SMI, siendo un salario mínimo para poder vivir pobremente, debería ser proporcional al coste mínimo de la vida en un radio de 10 km alrededor del puesto de trabajo.
0 K 17
Deviance #4 Deviance
Todo mi apoyo y mucha fuerza, compañeros de Euskal Herria.
La lucha es la única opción.
0 K 11
MyNameIsEarl #7 MyNameIsEarl
Luego se quejaran que si en Euskadi se cobra más, que si hay más derechos... Salid a la puta calle a pelear kontxo!!!!
0 K 7
#11 maestrodenada
#7 y no lo olvides que por ser cuna de etarras y tener condiciones especiales las pensiones son mas altas.
Que falta hace darle visibilidad a la lucha obrera de alli
0 K 9
#2 Barriales *
Mientras en otros sitios, . Nada.
0 K 6

menéame