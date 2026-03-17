Euskadi vive una jornada de huelga general por un SMI de 1.500 euros

La mayoría sindical vasca, liderada por ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde, junto a ESK, ha convocado para este martes una huelga general en todo el territorio bajo el lema ‘M17 Greba Orokorra’. La movilización, que cuenta con el respaldo de más de 1.750 comités de empresa, busca la implantación de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi fijado en 1.500 euros mensuales, distanciándose del acuerdo estatal de 1.221 euros que no es secundado por UGT y CC OO. EH Bildu y Podemos apoyan la movilización.