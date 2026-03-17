Huelga general hoy por un salario mínimo propio de 1.500 euros en Navarra, en directo

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru han convocado este martes una huelga general en Navarra para reclamar un salario mínimo interprofesional propio de 1.500 euros y situar en la Comunidad Foral el marco de negociación laboral, una reivindicación reforzada tras el rechazo parlamentario, la pasada semana, de la proposición de ley presentada por EH Bildu y Geroa Bai. La jornada ha comenzado con incidencias en varios puntos de la red viaria navarra, entre ellas el corte de la PA-30 a la altura de Mutilva, que ha provocado retenciones,