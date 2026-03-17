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Huelga general hoy por un salario mínimo propio de 1.500 euros en Navarra, en directo

Huelga general hoy por un salario mínimo propio de 1.500 euros en Navarra, en directo

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru han convocado este martes una huelga general en Navarra para reclamar un salario mínimo interprofesional propio de 1.500 euros y situar en la Comunidad Foral el marco de negociación laboral, una reivindicación reforzada tras el rechazo parlamentario, la pasada semana, de la proposición de ley presentada por EH Bildu y Geroa Bai. La jornada ha comenzado con incidencias en varios puntos de la red viaria navarra, entre ellas el corte de la PA-30 a la altura de Mutilva, que ha provocado retenciones,

| etiquetas: navarra , huelga general
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3 comentarios
2 1 0 K 30 actualidad
#2 omega7767
"Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru"

¿eee donde están CCOO y UGT?
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GeneWilder #3 GeneWilder
#2 Pelando gambas.
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DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Que el SMI sea igual en villarriba del conejo sordo que en Madrid capital puede no tener mucho sentido o puede ayudar a que se repoblen sitios menos poblados. A saber.
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menéame