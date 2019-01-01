Los estadounidenses más ricos mueren antes que los europeos más pobres

Un nuevo estudio publicado en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine ha puesto en evidencia una realidad incómoda para Estados Unidos: sus ciudadanos mueren antes que los europeos en todos los niveles de ingresos. La conclusión más llamativa es que incluso los estadounidenses más ricos, con acceso a los mejores tratamientos privados, viven menos que los europeos más pobres. El hallazgo desmonta el mito de que el dinero puede comprar más años de vida y señala a un culpable evidente: el sistema de salud.