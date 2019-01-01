Los estadounidenses más ricos mueren antes que los europeos más pobres

Un nuevo estudio publicado en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine ha puesto en evidencia una realidad incómoda para Estados Unidos: sus ciudadanos mueren antes que los europeos en todos los niveles de ingresos. La conclusión más llamativa es que incluso los estadounidenses más ricos, con acceso a los mejores tratamientos privados, viven menos que los europeos más pobres. El hallazgo desmonta el mito de que el dinero puede comprar más años de vida y señala a un culpable evidente: el sistema de salud.
Por cierto, ¿No eran los socialistas los que "igualaban por abajo" a la población?. Parece que los neoliberales hacen cosas parecidas, o al menos lo intentan.
Recuerdo un estudio que se hizo hace tiempo sobre este tema sobre la salud de los diferentes estamentos sociales en la Edad Media europea y resultó que los que solían tener una vida más longeva y llegaban en mejores condiciones a la vejez era.... el bajo clero por la siguientes razones:
- trabajo físico mucho menor que los campesinos (destripar terrones y los trabajos del campo joden sistemáticamente el cuerpo...)
- suministro de comida… » ver todo el comentario
Achacaría la esperanza de vida en primer lugar a la alimentación y después a la sanidad. También el precio de los medicamentos.
Pero el problema no es la aseguradora en sí, sino la podredumbre del sistema estadounidense de salud. No se puede mercantilizar la más básica de las necesidades humanas.
Achaca todo al acceso a la sanidad, cuando el foco creo que deberia estar mas puesto en la alimentacion, sobre todo en sustancias que utilizan alli con sus animales y resto de productos agricolas que aqui estan prohibidos por ser perjudiciales para la salud
#29 por aquí hablan de casi seis años de diferencia
- Las tablas que he visto marcan 77 para usa, no 80.9
- Incluso dando tu dato por cierto 6 años pasados los 75 son muchos años. Japon que tiene generalmente la mayor tasa de longevidad llega a los 84.
- Lo que cuenta es la calidad de vida, no cuantos años vives.
España: 82,7
EEUU: 76,4
data.who.int/countries/724
data.who.int/countries/840
Si esa diferencia te parece poco...
