Entrevisto a Guillermo Fesser: "EEUU ya es una dictadura de facto"

Sin rodeos ni medias tintas afirma que "Estados Unidos es una dictadura de facto", con una militarización creciente en las calles para intimidar a la oposición y mientras prepara un gran "amaño electoral" para las elecciones de 2026. A lo largo de nuestra extensa charla hemos podido hablar de la figura de Donald Trump, al que Guillermo califica como "un loco" y "un Jesús Gil con esteroides"; del desastre de Biden y Kamala Harrys en la última campaña electoral y sobre el futuro del partido demócrata; de las causas del auge del Trumpsimo...