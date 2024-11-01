edición general
Entrevisto a Guillermo Fesser: "EEUU ya es una dictadura de facto"

Entrevisto a Guillermo Fesser: "EEUU ya es una dictadura de facto"

Sin rodeos ni medias tintas afirma que "Estados Unidos es una dictadura de facto", con una militarización creciente en las calles para intimidar a la oposición y mientras prepara un gran "amaño electoral" para las elecciones de 2026. A lo largo de nuestra extensa charla hemos podido hablar de la figura de Donald Trump, al que Guillermo califica como "un loco" y "un Jesús Gil con esteroides"; del desastre de Biden y Kamala Harrys en la última campaña electoral y sobre el futuro del partido demócrata; de las causas del auge del Trumpsimo...

cocolisto #11 cocolisto
Eeuu nunca ha sido un democracia más que de fachada. Todo lo demás era dinero,golpes de estado, invasiones y asesinatos.El país que más muertes ha ocasionado en la historia de la humanidad.
Findeton #1 Findeton
Y cuando gobiernen los demócratas, volverá a ser una democracia. En fin, de risa.
#13 eshu
#1 En el segundo 20 del vídeo: "Los republicanos y los demócratas, al final, la mayoría, son muy parecidos".

Ni siquiera has empezado a ver el vídeo pero ahí está tu comentario, el primero de la lista.
Ludovicio #19 Ludovicio
#1 ¿Cuando fue la última vez que los demócratas sacaron el ejército a controlar las ciudades en las que no gobernaban?
El "todos son iguales" habitual que nuca se cree ni el que lo enuncia.
MoñecoTeDrapo #21 MoñecoTeDrapo
#1 no es el partido republicano, es el trumpismo.
Jemomo #23 Jemomo
#1 Cuando gobernaron los Bush o Reagan no se dijo que era una dictadura. De risa es minimizar las chaladuras que está haciendo el puto tarado de Trump.
#3 encurtido
Décadas recibiendo dinero desde España por rajar sobre lo mal que se vive en EEUU, pero viviendo en EEUU y España ni para cobrar una herencia.

Que ya sé que su mujer es americana y Trump especialito, pero estos casos me resultan tremendamente llamativos.
#5 Borgiano
#3 A eso venía. La verdad es que tiene pinta de que no vive nada mal en USA.
Trigonometrico #6 Trigonometrico
#3 #5 Eso no desmiente el titular de la noticia.
#24 encurtido *
#20 Quizá Laurence Rees tenga una capacidad de análisis y credibilidad que desde luego no es achacable a Fesser.

Perfectamente se podría confundir con un ad hominem, lo que pasa es que a veces el bagaje de llevar 30 años de asustaviejas tiene un peso difícil de disimular. #6 #14
#9 Sigo_intentandolo
#5 y que te tiene que ver que alguienvviva bien o muy bien con que un país se convierta en una mierda para la mayoría...
#20 eshu
#3 #5 #8 Comentarios contra el periodista en vez de sobre el fondo de la entrevista. Casualmente hay también en portada una noticia sobre Laurence Rees, documentalista británico que ha escrito un libro acerca de cómo el nazismo corrompió toda la sociedad www.meneame.net/go?id=4105940 , que dice:
"Primero se crea una atmósfera de 'ellos contra nosotros', después se ataca a los periodistas y a los jueces y al Estado de Derecho, para pasar directamente a la detención de los enemigos. Es la forma de socavar las democracias”.

Pues eso, que no creo que ninguno hayáis visto el video pero atacáis al periodista.
#7 alamajar
#3 vaya un mentí de habas
#14 Grahml *
#3 Pues la verdad, como lo estás exponiendo, no te debería resultar llamativo.

Si yo tuviera que vivir en EEUU, ahora estaría asqueado.

Y obviamente, en cuanto el lugar se convierte en un lugar inhóspito, la gente decide irse, como efectivamente está en el pensamiento de muchos estadounidenses actualmente:

1 in 4 Americans Want To Move Abroad Because of Trump
www.storageunits.com/1-in-4-americans-want-to-move-abroad-because-of-t

A record number of Americans applied

…   » ver todo el comentario
MoñecoTeDrapo #25 MoñecoTeDrapo
#3 Fésser no raja de lo mal que se vive en EEUU. Solo es crítico con el sistema, que no solo es legítimo sino que es necesario.
Trigonometrico #22 Trigonometrico
#17 *Bacterias.

Creo que los virus incluso no producen fiebre.
ElBeaver #8 ElBeaver
Pues no se va de esa dictadura ni así
Celebrus #12 Celebrus
Guillermo. Si no sabes la diferencia entre un estado totalitario y una dictadura, no seas vago y pregúntale primero al chatgpt.
#16 Akritai
No es tendencioso ni nada este Guillermo. Flaco favor le hace al periodismo. Otro que habla para su parroquia
manzitor #18 manzitor
#16 Doy por sentado que lo correcto serían periodistas o cronistas que, bien digan lo que os gusta, bien que fuesen comedidos y no dieran su opinión. Pues esto no parece ir así. Si vale para Inda & CIA, vale para el resto.
Professor #2 Professor
Las dictaduras son como las fiebres ,necesarias para que el cuerpo depure los virus.

Por otro lado, la democracia no es un derecho nativo de todas las sociedades todo el tiempo, es una excepción que hay q merecerla y cuidarla o se pierde el derecho a tenerla.
Trigonometrico #4 Trigonometrico
#2 Creo que muchos no quieren que se depuren los virus de Cuba.
Machakasaurio #10 Machakasaurio
#4 se depuraron cuando echaron a Batista y el resto de sanguijuelas yankis.
Ah, que has venido aqui a soltar pullas sin venir a cuento por tus prejuicios ideológicos ....
#15 eshu
#2 La fiebre no depura nada, solo te advierte de que tu cuerpo se está pudriendo.
Professor #17 Professor
#15 la subida de temperatura es un mecanismo para matar a virus que no la soportan.
