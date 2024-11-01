·
14
meneos
23
clics
Carlos Arenas: "La Iglesia, la realeza y la clase oligárquica son las grandes parásitas del Estado español"
El historiador Carlos Arenas publica 'El Estado pesebre', un ensayo que aporta un enfoque muy original sobre la historia de España en los últimos cinco siglos.
etiquetas
estado pesebre
españa
iglesia
realeza
aristocracia
11
3
0
K
105
cultura
4 comentarios
11
3
0
K
105
cultura
#1
candonga1
"Han cantado bingo."
0
K
18
#3
comadrejo
La santisima trinidad.
0
K
11
#2
AMartian
Gracias PSOE
0
K
11
#4
JuanCarVen
#2
En los últimos 5 siglos, ni la entradilla.
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
