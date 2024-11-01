edición general
Carlos Arenas: "La Iglesia, la realeza y la clase oligárquica son las grandes parásitas del Estado español"

El historiador Carlos Arenas publica 'El Estado pesebre', un ensayo que aporta un enfoque muy original sobre la historia de España en los últimos cinco siglos.

etiquetas: estado pesebre , españa , iglesia , realeza , aristocracia
4 comentarios
#1 candonga1
"Han cantado bingo."
comadrejo #3 comadrejo
La santisima trinidad. :troll:
#2 AMartian
Gracias PSOE
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#2 En los últimos 5 siglos, ni la entradilla.:palm:
