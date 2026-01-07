EE UU.: el pastor Joel Webbon, y el influencer neonazi Nick Fuentes dicen que tal vez Hitler no era tan malo después de todo

"Hollywood ha invertido mucho dinero, mucho tiempo, muchos escritos y mucho esfuerzo para realmente construir y solidificar este mito de que Hitler fue la peor persona que jamás haya existido, y el fascismo es la cosa más aterradora que jamás haya existido… simplemente no me parece convincente que sea el peor tipo que jamás haya existido”. Webbon luego dijo que cree que las atrocidades del Holocausto “probablemente no fueron tan malas como nos han dicho” y que Hitler “ni siquiera sabía necesariamente lo que estaba sucediendo".
Se pasan la vida gritando e insultando y a cada día que pasa tienen que aumentar el volumen de los gritos y el grosor de sus insultos para que no "decaiga" el nivel y mantener a su piara en el punto de ebullición correcto.
En la Escuela Diplomática ya te enseñan que hay que tener más en cuenta que alguien educado y moderado levante una ceja que todos los rebuznos de esta recua de "nuevos comunicadores", casualmente cortados todos por el mismo patrón a imagen y semejanza de sus amos y sus codiciosos intereses.
Todo muy blanco y negro buenos contra malos. Pero gobiernos genocidas imperialistas han existido desde el principio. Y los nazis no fueron tan distintos objetivamente.
El único 'exito" que se les puede atribuir es aplicar la tecnología al exterminio en vez de la más tradicional muerte por hambrunas.
Otra cosa es defender a Hitler o otros como ellos.
Mi opinión es que Hitler hizo en Europa Occidental barbaridades que otras potencias europeas estaban haciendo en sus colonias (Congo tuvo un genocidio brutal, hambruna en India, hambruna en Ucrania, ...)
Y después se has seguido haciendo barbaridades paracidas
- Si alguien dice que lo que ha hecho Israel en Gaza es un genocidio, es un antisemita. Bueno, con que diga que está mal, aunque no lo califique de genocidio, ya estaría. Antisemita.
- Si alguien dice que Adolf Hitler, el tipo que llevó a ejecución la mayor matanza planificada de judíos de la historia, que intentó un genocidio sistemático contra ellos, pues bueno, entonces no, entonces no eres antisemita.
Un razonamiento de los más absurdo, propio de mentes absurdas y dementes HDLGP
Pues si yo fuera creyente no tendría la menor duda en optar por ir al infierno.
Aparte era un tipo cobarde, muy miserable, que en la batalla de Berlín les decía a los niños que se lanzaran al frente, quitándoles su vida entera, para el mismo vivir unos minutos más metido en su bunker.