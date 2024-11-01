edición general
Detenida por violencia doméstica en Maspalomas la luchadora de MMA investigada por agredir a dos guardias civiles en un avión

La luchadora de MMA, Sinead Kavanagh, investigada por agredir a dos guardias civiles el pasado mes de noviembre en un vuelo Gran Canaria- Irlanda, ha sido detenida en Maspalomas por presuntamente estar implicada en un caso de violencia doméstica contra su mujer, la cuál tuvo que ser derivada a un centro de salud como consecuencia de los daños sufridos. Al parecer, fue necesaria la presencia de ocho agentes de la Policía Nacional para reducirla, debido a la actitud violenta que presentaba la detenida, la cuál pasará hoy a disposición judicial

| etiquetas: sinead kavanagh , violencia doméstica , gran canaria , maspalomas , mma
makinavaja #3 makinavaja
Violencia doméstica vs violencia de género... o cómo un mismo delito (darle hostias a tu pareja) es diferente según el sexo....
DrEvil #4 DrEvil
"implicada en un caso de violencia doméstica contra su mujer" (nótese que NO de género)
Esta víctima no tiene acceso a todos los medios que tendría si su agresor fuese hombre.
¿por qué razón esto no se contempla en la ley de viogén?

Qué ley tan bien hecha...
#2 josejon
Necesité mirar la foto dos veces.
