Detenida por violencia doméstica en Maspalomas la luchadora de MMA investigada por agredir a dos guardias civiles en un avión

La luchadora de MMA, Sinead Kavanagh, investigada por agredir a dos guardias civiles el pasado mes de noviembre en un vuelo Gran Canaria- Irlanda, ha sido detenida en Maspalomas por presuntamente estar implicada en un caso de violencia doméstica contra su mujer, la cuál tuvo que ser derivada a un centro de salud como consecuencia de los daños sufridos. Al parecer, fue necesaria la presencia de ocho agentes de la Policía Nacional para reducirla, debido a la actitud violenta que presentaba la detenida, la cuál pasará hoy a disposición judicial