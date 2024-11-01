Dos guardias civiles, heridos al detener a una luchadora de MMA en un avión en Gran Canaria  

Dos guardias civiles resultaron heridos este al intentar detener a una luchadora profesional de MMA (Artes Marciales Mixtas) en un avión que se encontraba en el aeropuerto de Gran Canaria. Los hechos ocurrieron dentro de una aeronave de la compañía Ryanair que tenía como destino Dublín. El altercado se produjo en el momento en el que el avión procedía a entrar en la pista de despegue, operación que tuvieron anular.