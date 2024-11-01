edición general
Dos guardias civiles, heridos al detener a una luchadora de MMA en un avión en Gran Canaria

Dos guardias civiles, heridos al detener a una luchadora de MMA en un avión en Gran Canaria  

Dos guardias civiles resultaron heridos este al intentar detener a una luchadora profesional de MMA (Artes Marciales Mixtas) en un avión que se encontraba en el aeropuerto de Gran Canaria. Los hechos ocurrieron dentro de una aeronave de la compañía Ryanair que tenía como destino Dublín. El altercado se produjo en el momento en el que el avión procedía a entrar en la pista de despegue, operación que tuvieron anular.

30 comentarios
devilinside #30 devilinside
#29 Que lo que tu digas, sapientísimo Calícrates
0 K 12
#5 Cuchifrito
A ver si prohíben la venta de alcohol en los aviones. Al menos en los aviones donde haya irlandeses :troll:
0 K 12
devilinside #24 devilinside
#19 Está bien el argumento, lo que pasa es que para entrar en las fuerzas de seguridad o los bomberos, las mujeres pasan unas pruebas físicas que en principio determinarían que ellas también están fuera del promedio. Esto también es un hecho.

Como anécdota (creo que la he contado alguna vez, como abuelo Cebolleta que soy) te diré que practiqué judo desde los diez a los veintipico años. Cuando cerraron al gimnasio al que iba, ya siendo cinturón marrón y preparándome para los exámenes del negro,…   » ver todo el comentario
0 K 12
UnoYDos #25 UnoYDos *
#24 "lo que pasa es que para entrar en las fuerzas de seguridad o los bomberos, las mujeres pasan unas pruebas físicas que en principio determinarían que ellas también están fuera del promedio. Esto también es un hecho."

Vaya cosas te inventas. Las pruebas lo que miden es si estas capacitado físicamente para los posibles escenarios en los que vas a tener que desempeñar tus funciones. Por eso no tiene sentido que los limites sean diferentes. El entorno no cambia mágicamente en función…   » ver todo el comentario
0 K 7
devilinside #28 devilinside *
#25 Que si, que vale, que tienes razón y me has convencido con tus poderosos argumentos, sobre todo retorciendo lo de las pruebas físicas, que no he hablado de la diferencia entre hombres y mujeres, sino que, pasar dichas pruebas determinaría que las mujeres que lo hacen están por encima de las mujeres
0 K 12
UnoYDos #29 UnoYDos
#28 Sigue deformando la realidad y supurando ignorancia aliade.
0 K 7
Malinke #9 Malinke
Gajes del oficio, ahora que se supone que algún curso deberían de tener.
0 K 11
ChatGPT #11 ChatGPT *
#_1 por ahora quien ha sacado el tema has sido tú.
0 K 11
uyquefrio #3 uyquefrio *
Se ve que el cursillo este noticiasdecursos.com/formacion/el-sorprendente-curso-de-defensa-person no se lo daban a los picoletos. :troll:
0 K 10
elsnons #21 elsnons
El vídeo es corto y lo que se aprecia es un forcejeo con pérdidas de equilibrio y la cara de poker de los viajeros que siguen sentados.
0 K 10
#4 anamabel
Moraleja 1:

-Si vas a detener a un luchador con experiencia, sea hombre o mujer, prepárate, no hagas como estos dos guardias civiles


Moraleja 2:

-Las mujeres también recurren a la violencia en determinadas situaciones si mantienen una posición de ventaja o creen mantenerla, exactamente igual que los hombres.
1 K 10
ChatGPT #15 ChatGPT
#4 los luchadores de mma llevan un cartelito que avise, y así el GC se puede preparar?
1 K 29
#20 anamabel
#15 Busca tabiques partidos, cejas y pómulos curtiditos, trapecios con un volumen anormal, espaldas anchas, cúadriceps que se pronuncian a través del pantalón, tríceps que se insinúan a través de la camiseta... las mujeres profesionales del MMA suelen cantar bastante.
0 K 7
#16 Katos
#4 solo con tocar a un guardia civil ya es delito.
El resto es autoproteccion.

Luego la paliza será ensañamiento..

Le ha salido el vuelo con Ryanair a pagar
2 K 21
#27 Albarkas
#16 Desde luego que no le va a salir el viaje por 10 pavos.
0 K 18
#7 gadish
pidiendo táseres. Flipo.
Básicamente se llevaron algun golpe. Es lo que pasa cuando trabajas cuerpo a cuerpo, parte del trabajo. Pero lo que se ve en el video no parece que la luchadora haya dado ostias como panes.
0 K 7
#6 jaramero
Claro, al ver a una mujer se envalentonaron y pensaron que podrían seguir el mismo modus operandi que con las señoras de 40 kilos.

Es curioso que nunca salen noticias de gc agredidos por tíos grandotes como bomberos, luchadores de mma, ultras extranjeros del fútbol,..
0 K 7
#23 PerritaPiloto
#6 Porque contra esos no se atreven, ni los guardias civiles, no los policías nacionales, ni.los locales, ni las autonómicas. Dejan que revienten terrazas, y mobiliario urbano y ñerimetran la zona y cuando están cansados ya si acaso detienen a alguno para cubrir el expediente.
0 K 8
devilinside #1 devilinside
A ver donde están los machistas de guardia para comentar la noticia
3 K -21
UnoYDos #2 UnoYDos
#1 Dales tiempo, tu comentario es a los 4 minutos de ser publicada la noticia. Ademas, sin ver el video, no sé si tu comentario es muy acertado. Por la imagen al menos uno de los dos guardias civiles era mujer.
0 K 7
devilinside #8 devilinside
#2 Vale, el otro guardia no. Y estoy harto de los comentarios de que las agentes de las fuerzas de seguridad no pueden enfrentarse físicamente a "clientes" masculinos. En este caso, la agente "incapaz" estaba acompañada de un hombretón para defenderla y les curró una tía
0 K 12
#13 Katos
#8 luchadora profesional de MMA.

Te viste de torero en cada hostia
1 K 18
devilinside #17 devilinside
#13 También es una tía, y en la noticia no sale la categoría en que compite, por lo que podría ser peso paja o peso mosca (miniaturas)
0 K 12
UnoYDos #19 UnoYDos *
#8 Pretendes hacer norma de la excepción. Es una luchadora profesional como bien indica #13. Lo que dice la gente que tu llamas machista, es que un hombre promedio siempre será mas fuerte que una mujer promedio. Eso no es machismo, es un hecho, es biología.
0 K 7
#10 Borgiano
#1 De momento eres tú el primero en sacar el tema.
2 K 33
devilinside #12 devilinside
#10 Vale, ¿y? Es un ataque preventivo
0 K 12
#14 Katos
#1 xD xD xD xD ¿estas bien?
0 K 11
devilinside #18 devilinside
#14 Cojonudamente, de salud y de aspecto
0 K 12
DayOfTheTentacle #22 DayOfTheTentacle
#1 tu lo has dicho, de guardia... civil.
1 K 20
Fj_Bs #26 Fj_Bs
#1 y donde esta el motivo de la detencion, ??? noticia imcompleta sirve de algo ?
0 K 7

