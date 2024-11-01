Dos guardias civiles, heridos al detener a una luchadora de MMA en un avión en Gran Canaria  

Dos guardias civiles resultaron heridos este al intentar detener a una luchadora profesional de MMA (Artes Marciales Mixtas) en un avión que se encontraba en el aeropuerto de Gran Canaria. Los hechos ocurrieron dentro de una aeronave de la compañía Ryanair que tenía como destino Dublín. El altercado se produjo en el momento en el que el avión procedía a entrar en la pista de despegue, operación que tuvieron anular.
Como anécdota (creo que la he contado alguna vez, como abuelo Cebolleta que soy) te diré que practiqué judo desde los diez a los veintipico años. Cuando cerraron al gimnasio al que iba, ya siendo cinturón marrón y preparándome para los exámenes del negro,… » ver todo el comentario
Vaya cosas te inventas. Las pruebas lo que miden es si estas capacitado físicamente para los posibles escenarios en los que vas a tener que desempeñar tus funciones. Por eso no tiene sentido que los limites sean diferentes. El entorno no cambia mágicamente en función… » ver todo el comentario
-Si vas a detener a un luchador con experiencia, sea hombre o mujer, prepárate, no hagas como estos dos guardias civiles
Moraleja 2:
-Las mujeres también recurren a la violencia en determinadas situaciones si mantienen una posición de ventaja o creen mantenerla, exactamente igual que los hombres.
El resto es autoproteccion.
Luego la paliza será ensañamiento..
Le ha salido el vuelo con Ryanair a pagar
Básicamente se llevaron algun golpe. Es lo que pasa cuando trabajas cuerpo a cuerpo, parte del trabajo. Pero lo que se ve en el video no parece que la luchadora haya dado ostias como panes.
Es curioso que nunca salen noticias de gc agredidos por tíos grandotes como bomberos, luchadores de mma, ultras extranjeros del fútbol,..
Te viste de torero en cada hostia