Si Corea del Sur cree vivir una crisis demográfica es porque no sabe la que se le viene encima: seis bisnietos por cada 100 surcoreanos actuales

Una cifra (demoledora): 0,7. Esa es la tasa de fertilidad que registra Corea del Sur. "A este ritmo, solo habrá seis bisnietos por cada cien surcoreanos actuales. Y eso suponiendo que la tasa de fertilidad no siga cayendo como lo ha hecho casi todos los años en las últimas dos décadas. Eso representa una reducción del 94 % en el tamaño de la generación el próximo siglo". El país tiene tres opciones, no excluyentes: buscar la forma de incentivar su natalidad, apostar por la inmigración o resignarse a ver cómo su censo mengua año tras año.
Si vivías en una ciudad, el hombre currando 10 horas diarias para traer dinero a casa y la mujer trabajando en casa y cuidando a los niños, y estos tenían menos hijos que los del campo.
Si era en el campo, el hombre trabajando 12 horas diarias y la mujer 6 horas en el campo, cuidar animales, hacer productos... y 6 en casa y los niños si había que llevarlos al trabajo se llevaban.
Bonito experimento de Corporatocracia les ha quedado.
Al final, el chalao de Johnny Silverhand tenía razón.