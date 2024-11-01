Si Corea del Sur cree vivir una crisis demográfica es porque no sabe la que se le viene encima: seis bisnietos por cada 100 surcoreanos actuales

Una cifra (demoledora): 0,7. Esa es la tasa de fertilidad que registra Corea del Sur. "A este ritmo, solo habrá seis bisnietos por cada cien surcoreanos actuales. Y eso suponiendo que la tasa de fertilidad no siga cayendo como lo ha hecho casi todos los años en las últimas dos décadas. Eso representa una reducción del 94 % en el tamaño de la generación el próximo siglo". El país tiene tres opciones, no excluyentes: buscar la forma de incentivar su natalidad, apostar por la inmigración o resignarse a ver cómo su censo mengua año tras año.