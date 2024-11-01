edición general
Si Corea del Sur cree vivir una crisis demográfica es porque no sabe la que se le viene encima: seis bisnietos por cada 100 surcoreanos actuales

Si Corea del Sur cree vivir una crisis demográfica es porque no sabe la que se le viene encima: seis bisnietos por cada 100 surcoreanos actuales

Una cifra (demoledora): 0,7. Esa es la tasa de fertilidad que registra Corea del Sur. "A este ritmo, solo habrá seis bisnietos por cada cien surcoreanos actuales. Y eso suponiendo que la tasa de fertilidad no siga cayendo como lo ha hecho casi todos los años en las últimas dos décadas. Eso representa una reducción del 94 % en el tamaño de la generación el próximo siglo". El país tiene tres opciones, no excluyentes: buscar la forma de incentivar su natalidad, apostar por la inmigración o resignarse a ver cómo su censo mengua año tras año.

etiquetas: corea del sur , demografia , descenso , población
Natalidad
10 comentarios
Natalidad
Comentarios destacados:    
Pixmac
Todo país que piensa que su población no debe hacer otra cosa que trabajar termina así. O se reduce el tiempo de trabajo, se mejoran los sueldos o se dan facilidades para que las parejas puedan conciliar el trabajo con la familia. Están los dirigentes están muy equivocados si piensan que una ayuda ridícula va a arreglar algo.

Pepa56
#5 de acuerdo con todo

OdaAl
#5 #6 Trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar.

Kikiru
#4 #5 ¿y qué clase de conciliación crees que había hace 50-70 años?

Si vivías en una ciudad, el hombre currando 10 horas diarias para traer dinero a casa y la mujer trabajando en casa y cuidando a los niños, y estos tenían menos hijos que los del campo.

Si era en el campo, el hombre trabajando 12 horas diarias y la mujer 6 horas en el campo, cuidar animales, hacer productos... y 6 en casa y los niños si había que llevarlos al trabajo se llevaban.

tul
#5 pero no es algo que ocurra espontaneamente, es algo que se fomenta desde el poder establecido alli por la metropoli, el sur de corea lleva varios siglos seguidos siendo un titere de potencias extranjeras que solo buscan sacar el maximo partido al gasto militar que les supone mantener el territorio.

XtrMnIO
Cuando no hay conciliación familiar, el tener hijos se convierte en un problema.

Bonito experimento de Corporatocracia les ha quedado.

Sr.No
#4 CorporatAcracia* :-P

Al final, el chalao de Johnny Silverhand tenía razón.

Herumel
Consecuencias del sistema económico que nos hemos otorgado.

DaniTC
Pues yo creo que si quitamos la inmigración, aquí en España estaríamos aún peor.

Jacusse
Mejor decrecer.


