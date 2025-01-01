Consumo declara la guerra al "solo tarjeta": las multas a negocios ya están llegando

En España el 48 % de los consumidores se han encontrado con algún problema a la hora de querer utilizar el efectivo para realizar sus compras. Un escenario que ha llevado al ministerio liderado por Pablo Bustinduy a intensificar el proceso de identificación de este tipo de comercios y proceder con el correspondiente régimen sancionador.
Como anécdota, nos pasó en un restaurante que éramos unos 24 comensales y resulta que el datáfono estaba estropeado según el dueño. La factura ascendía a algo más de 800€. Varios de mis amigos se negaron a ir a un cajero y dijeron que o nos cobraba con tarjeta o que fuera llamando a la policía. Mágicamente el datáfono se arregló y pudimos pagar con tarjeta. De nuevo, curioso.
¡Anda que no hay establecimientos con un buen cartel que dice "solo efectivo"! Suelen ser cutrillos, eso sí.
Lo que sí que no pueden es obligarte a pagar con tarjeta, pero en efectivo, sí.