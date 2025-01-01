edición general
11 meneos
21 clics
Consumo declara la guerra al "solo tarjeta": las multas a negocios ya están llegando

Consumo declara la guerra al "solo tarjeta": las multas a negocios ya están llegando

En España el 48 % de los consumidores se han encontrado con algún problema a la hora de querer utilizar el efectivo para realizar sus compras. Un escenario que ha llevado al ministerio liderado por Pablo Bustinduy a intensificar el proceso de identificación de este tipo de comercios y proceder con el correspondiente régimen sancionador.

| etiquetas: consumo , declara , guerra , tarjeta , multas , negocios
9 2 0 K 111 actualidad
9 comentarios
9 2 0 K 111 actualidad
#2 mcfgdbbn3
Que empiecen por #Renfe fuera de las horas de taquilla, las máquinas de autoventa no admiten dinero en efectivo. >:-(
3 K 63
#1 donchan
Aceptar efectivo es una obligación legal.
3 K 43
Narmer #3 Narmer
Me suele pasar justo al contrario, que no funciona el datáfono. Curioso…

Como anécdota, nos pasó en un restaurante que éramos unos 24 comensales y resulta que el datáfono estaba estropeado según el dueño. La factura ascendía a algo más de 800€. Varios de mis amigos se negaron a ir a un cajero y dijeron que o nos cobraba con tarjeta o que fuera llamando a la policía. Mágicamente el datáfono se arregló y pudimos pagar con tarjeta. De nuevo, curioso.
1 K 21
Guanarteme #5 Guanarteme
#3 Hasta dónde yo sé, los establecimientos no están obligados a disponer de servicio de cobro con tarjeta.

¡Anda que no hay establecimientos con un buen cartel que dice "solo efectivo"! Suelen ser cutrillos, eso sí.

Lo que sí que no pueden es obligarte a pagar con tarjeta, pero en efectivo, sí.
0 K 17
Iori #7 Iori
#5 Cuando quieres cobrar, sacas incluso tu bizum personal si hace falta. Otra cosa es que pretendan defraudar, que entonces es cuando se ponen tikismikis los datáfonos y la impresora del tiquet.
0 K 7
Narmer #8 Narmer
#5 Por eso lo comentaba. Es muy raro que no acepten efectivo. Suele ser al contrario. De hecho, ya se intuye que la relación con Hacienda de esos establecimientos del “solo efectivo” es platónica.
0 K 9
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#3 Con 800€ estaría frotándose las manos el malandrín. Y mira que es raro el comercio no disponga de más de un datáfono, y lo fácil y rápido que se arreglan con unas palabras mágicas.
0 K 12
curaca #9 curaca
#3 pues si hubiera llamado a la policía hubiérais tenido que pagar, porque lo que no es legal es que no quisieran cobraros en efectivo.
0 K 9
#4 Pepepistolas
A ver cuando empiezan con las aerolineas. Que alguien intente hacer una reclamacion a Wizzair online- Invito a un gin tonic.
0 K 7

menéame