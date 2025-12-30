edición general
6 meneos
35 clics
Compartir piso a los 72 años por no poder pagar el alquiler: "He perdido parte de mi libertad"

Compartir piso a los 72 años por no poder pagar el alquiler: "He perdido parte de mi libertad"

¿Y cómo se decidió a compartir piso? "Es una decisión como plantearte si te casas o no", explica. Y va más allá: "Es perder una parte de mi libertad", y lo ejemplifica, con su gracia característica, con el hecho de que ya no puede ir desnudo por su casa. Su compañero de piso des un joven de 24 años, cocinero, que sufre el problema de la vivienda más todavía, porque apenas cobra algo más que el salario mínimo, unos 1.200 euros.

| etiquetas: piso , vivienda , libertad
6 0 0 K 61 actualidad
4 comentarios
6 0 0 K 61 actualidad
Shuquel #2 Shuquel
Con 72 años, jubilado y una pensión de 2000 euros. Yo si fuera él me iría a otro sitio donde pague menos de alquiler.
1 K 28
Feindesland #3 Feindesland
#2 Jo, vaya idea loca...

;)
1 K 28
WcPC #1 WcPC *
Imaginaos tener niños compartiendo piso...
Luego imaginémonos porqué la gente no está teniendo hijos.
0 K 12
#4 DatosOMientes
Esta persona ha tomado muy malas decisiones durante su vida si con 72 años, tras haber vivido en una época en la que la vivienda no estaba ni de lejos a los precios que está ahora tiene que vivir de alquiler.
Esto será mucho más común dentro de 20 o 30 años.
0 K 10

menéame