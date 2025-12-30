Compartir piso a los 72 años por no poder pagar el alquiler: "He perdido parte de mi libertad"

¿Y cómo se decidió a compartir piso? "Es una decisión como plantearte si te casas o no", explica. Y va más allá: "Es perder una parte de mi libertad", y lo ejemplifica, con su gracia característica, con el hecho de que ya no puede ir desnudo por su casa. Su compañero de piso des un joven de 24 años, cocinero, que sufre el problema de la vivienda más todavía, porque apenas cobra algo más que el salario mínimo, unos 1.200 euros.
| etiquetas: piso , vivienda , libertad
Luego imaginémonos porqué la gente no está teniendo hijos.
Esto será mucho más común dentro de 20 o 30 años.