Como una trampa de la que no puedes escapar': las mujeres que se arrepienten de ser madres [EN]

"La maternidad me ha arrebatado la salud, el tiempo, el dinero, la fuerza y el cuerpo". "El precio es demasiado alto y las consecuencias son permanentes". La profesora, de unos 40 años, forma parte de una comunidad oculta de mujeres que se arrepienten de haber sido madres. Este arrepentimiento rara vez se expresa en voz alta. "Me arrepiento de haber tenido hijos y de haberme convertido en madre, pero amo a los hijos que tengo... No querría que no estuvieran aquí, simplemente no quiero ser madre".
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El capitalismo exacerbado exige mucho. La forma de criar cambió tantísimo que es inviable.
Si pregunto aquí, cuantos jugasteis en la calle sin supervisión individualizada, creo que pocos levantareis la mano.
No es que antes no se vigilara, todos los ojos de las madres estaban puestos en los guajes. Ahora cada cual se hace cargo de su chiquillo (este es ejemplo random de los muchos)
Es agotador. Además hay que hacer que sean personas con tremendos conocimientos para el futuro.… » ver todo el comentario
amo a los hijos que tengo... No querría que no estuvieran aquí, simplemente no quiero ser madre
Super lógico
Para #_1