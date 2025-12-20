edición general
Los cientos desalojados de Badalona resisten bajo una autopista ante la nueva amenaza de desalojo de Albiol

Tras el desahucio del instituto y la plaza, el alcalde carga ahora contra las tiendas improvisadas bajo la salida 210 de la C-31, donde cientos de personas se protegen de las lluvias tras tres días en la calle.

| etiquetas: casa , vivienda , badalona
jonolulu #1 jonolulu
Y qué coño se pensaba, ¿que se iban a evaporar? Muchos tienen trabajo a pesar de no poder pagar un alquiler
Mark_ #3 Mark_
#1 ese es el problema: tener un trabajo y no poder pagar un puto alquiler (que al final, terminará enriqueciendo a alguien que no mueve los huevos ni para atrás)
vicvic #4 vicvic *
La única solución es que el gobierno nacional verifique las órdenes de expulsión pendientes, que seguro que hay unas cuantas entre los presentes, y proceda a ejecutarlas ipso facto, ayudando a esta pobre gente a volver con sus familias en sus respectivos países.

La gente que no vive en Badalona no se puede ni imaginar del riesgo en el que se había convertido ese sito okupado a nivel sanitario, de drogas, prostitución y robos.

Inmigración si, pero totalmente regulada (según nuestras necesidades y no según lo que llega) , identificada y sin excusas, todo lo demás, por muestra propia seguridad, no tiene cabida y toda Europa está mirando en esa dirección y España lo hará más pronto que tarde también.
#5 Nastar
#4 te acabaran llamando facha los pijos de por aqui que no tienen ni pajotera de lo que pasaba en esa zona pero se creen con autoridad moral para juzgar a los demas
#7 Klamp
#4 "La gente que no vive en Badalona no se puede ni imaginar del riesgo en el que se había convertido ese sito okupado a nivel sanitario, de drogas, prostitución y robos"
Ahora que está en la calle todos esos problemas seguro k se solucionan
Feindesland #8 Feindesland
#7 Ya verás como a medio plazo, sí.
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
#8 Como mucho se desplazarán a otro lugar pero el problema no desaparece.
#11 Shoemaker
#9 Si se desplazan a Barcelona sí desaparece para los habitantes de Badalona, que son los que han votado a ese alcalde para que los expulse.
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin *
Albiol y yo medimos casi lo mismo. Hice mi post doc en Badalona. Me ofrezco a un combate intelectual a su misma altura xD xD (Y físico también, clásico o cuántico o a hostia limpia).
#10 Shoemaker
Nadie les ha explicado que si andan unos pocos cientos de metros desde ese puente llegan al término municipal de la cosmopolita y socialista Barcelona, dónde seguro que les darán cobijo y alojamiento, librándose además del martirio de vivir en una ciudad gobernada por un facha?
bronco1890 #12 bronco1890
¿Alguien le ha preguntado a los vecinos del barrio si están de acuerdo con el desalojo o no? Barrio bastante humilde por cierto.
elsnons #13 elsnons
Badalona le dio la mayoría absolutisima al candidato Albiol del Partido Popular precisamente para que echara a todos los okupas e ilegales que ocupaban espacios públicos afectando a la convivencia de la ciudadanía durante largos años de gobiernos de las CUP y PSC que lejos de dar la solución añadían gravedad .

Albiol no quiere gastar dinero público para pagarles un hotel quiere que se vayan al lugar de donde vinieron que son de los municipios colindantes de Santa Coloma de Gramanet, San Adrián del besos y Barcelona , tan pronto fue alcalde.
Chewbacca #6 Chewbacca
Y el muy kbron se dará golpes de pecho en la misa del gallo
