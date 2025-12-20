Los cientos desalojados de Badalona resisten bajo una autopista ante la nueva amenaza de desalojo de Albiol

Tras el desahucio del instituto y la plaza, el alcalde carga ahora contra las tiendas improvisadas bajo la salida 210 de la C-31, donde cientos de personas se protegen de las lluvias tras tres días en la calle.
La gente que no vive en Badalona no se puede ni imaginar del riesgo en el que se había convertido ese sito okupado a nivel sanitario, de drogas, prostitución y robos.
Inmigración si, pero totalmente regulada (según nuestras necesidades y no según lo que llega) , identificada y sin excusas, todo lo demás, por muestra propia seguridad, no tiene cabida y toda Europa está mirando en esa dirección y España lo hará más pronto que tarde también.
Ahora que está en la calle todos esos problemas seguro k se solucionan
Albiol no quiere gastar dinero público para pagarles un hotel quiere que se vayan al lugar de donde vinieron que son de los municipios colindantes de Santa Coloma de Gramanet, San Adrián del besos y Barcelona , tan pronto fue alcalde.