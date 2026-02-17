Baneos de medios y de usuarios

Como alguno de vosotros ya sabréis un usuario de esta plataforma nos ha apercibido públicamente de permitir enlaces de medios a los que la Unión Europea ha puesto restricción y que podéis ver aquí: www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80341
Hemos revisado el contenido del reglamento citado, que es directamente aplicable en España, y que establece la prohibición de «difundir o permitir, facilitar o contribuir a la difusión» de determinados medios controlados por el Estado ruso incluidos en el anexo correspondiente.
Me ha resultado curioso esto: "El usuario, además, ha dicho que ha puesto en aviso a las autoridades competentes por lo que ha incumplido las normas".
Me pregunto, ¿qué normas ha inclumpido que suponga la eliminación de la cuenta y nombrarle persona non grata?