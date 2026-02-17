Baneos de medios y de usuarios

edición general
Como alguno de vosotros ya sabréis un usuario de esta plataforma nos ha apercibido públicamente de permitir enlaces de medios a los que la Unión Europea ha puesto restricción y que podéis ver aquí: www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80341 Hemos revisado el contenido del reglamento citado, que es directamente aplicable en España, y que establece la prohibición de «difundir o permitir, facilitar o contribuir a la difusión» de determinados medios controlados por el Estado ruso incluidos en el anexo correspondiente.

javibaz #1 javibaz
No lo hemos podido ver porque la publicidad tapa media pantalla.  media
10
Wolfgang #4 Wolfgang
#0
Me ha resultado curioso esto: "El usuario, además, ha dicho que ha puesto en aviso a las autoridades competentes por lo que ha incumplido las normas".
Me pregunto, ¿qué normas ha inclumpido que suponga la eliminación de la cuenta y nombrarle persona non grata?
3
#6 soberao
#4 Después quieren que te hagas socio de esta web y des tus datos personales y bancarios...
0
Rayder #7 Rayder
#4 Ser una auténtica rata, además de censor.
2
aavvaallooss #11 aavvaallooss
#4 Roma no paga a traidores
0
capitan__nemo #3 capitan__nemo
Seguro tienen alternativas clónicas no bloqueadas.
1
Tkachenko #5 Tkachenko
#3 Entrará con cualquiera de las otras 10.254 cuentas que maneja la banda de astroturfers mas purulenta de meneame.
0
tul #9 tul
#0 en el boe ese pone que les queda prohibido a los operadores pero no especifica quienes son operadores, meneame es operador de algo?
1
aavvaallooss #2 aavvaallooss
Lo que diga el amo
1
dunachio #10 dunachio
Ya hay que ser mongolo para buscar cómo hacer daño a la página. No tengo ni idea de quién es, ni me importa, pero cuando alguien pierde tanto tiempo en buscar algo con lo que hacer daño, no es una persona de fiar.
0
asola33 #12 asola33
A mi me han aparecido unos anuncios que ocupan media pantalla y se quedan fijos al hacer scroll. Tengo bloqueador de anuncios pero este se lo salta. Si no puedo evitarlo, me voy de mnm. No puedo con estas pantallas.
0

