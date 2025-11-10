El alcalde de Vox que editó un calendario de Franco: “No terminan de asumir que perdieron una guerra”

El regidor de Puente de Génave, en Jaén, se reafirma en su publicación y carga contra “la sociedad de mierda que ataca a la derecha”. El alcalde de Puente de Génave (2.180 habitantes, Jaén), Francisco García Avilés, perteneciente a Vox, se ha reafirmado en la publicación de los calendarios franquistas que ha editado para su reparto entre los clientes de la gestoría de su propiedad. Y lo ha hecho justificando y enalteciendo el régimen franquista.
De hecho en parte por eso no termina de haber una derecha europea en este país, digamos que la derecha pasa del cortijo al s XXi sin pasar por la industrialización. Hay historiadores que hablan de la guerra civil como la 4a guerra carlista y no es una chorrada
informes de la CIA que señalaban al régimen como un "nido de corrupción" en 1951
Quitaron el fascismo de toda Europa pero España la dejaron estar porque no intereso.
Pero tiene las mismas bases. Eso es lo que cuenta. Como venden su mensaje, pues dependerá de dónde se encuentren.
Un día tu padre te regala una bufanda del atlético de Madrid y estás obligado a odiar al Real Madrid porque va en el pack. Pues esto es igual.
hay una ley de partidos para ilegalizar a partidos que no se aplica a VOX y no entiendo porque hace todo lo posible para que se la apliquen.
Apología de la dictadura, Homofobia, Misoginia, contra los derechos de todos. Xenofobia. Apología de las armas, del fascismo, del maltrato animal, etc.
No cumplen el menor precepto de la ley de partidos politicos que demuestre que son democratas.
Ten en cuenta de que militantes del PSOE con la policia fueron a cargarse a los líderes de la oposición, A Gil Robles no lo encontraron pero a a Calvo Sotelo lo mataron, y el gobierno lejos de hacer justicia se puso a encubrirlos, cerrar periódicos, partidos y entorpecer la labor judicial.
Asi que eso de emplear la violencia porque sí, no fue como lo cuentas.
Eso solo significa que son buenos engañando igual que, en la guerra civil, solo significaba que eran buenos matando.
VOX también: toma un calendario…
1) Nadie ganó la guerra. A mi abuelo le movilizaron los nacionales ( estaba en Melilla haciendo la mili en el 36) hasta la batalla del Ebro. O ideas políticas, pero fue del bando ganador. Bueno pues NUNCA hablaba de la guerra y hasta el día en que murió hablaba en sueños y pedía santo y seña.
Los que pelearon de verdad perdieron todos. La otra parte de mi familia fue al otro bando y la cosa fue parecida.
2) Efectivamente les sale bien, en primer lugar porque hay mucho niñato… » ver todo el comentario
Que todo el mundo perdió muchísimo? Desde luego.
Pero ganó un bando, que aprovechó para ensañarse con el perdedor.
Claro que hubo un ganador: los hijos de puta que dieron un golpe y acabaron con la legalidad vigente. Un país de puta madre, aniquilado y dejado para una panda de vagos, analfabetos y asesinos.
No sé si te das cuenta en tu párrafo final de que casi casi estás justificando lo que pasó. De derechas e izquierdas se es en todas partes del mundo. Lo que no puedd ser es justificar a golpistas asesinos con esa frasecita.
Y efectivamente sí que hubo ganadores, que expoliaron el país..
El surgimiento del franquismo, la sanjurjada, fue un pastiche de chapuzas sangrientas dirigido por la burguesía y ejecutado por los pobrefachas de entonces (parecidos a los de ahora) para evitar el acceso del pueblo a las estructuras del poder, que provocó en España un atraso social y cultural del que a duras penas vamos saliendo casi un siglo después.
Que este alcalde pueda decir esas cosas impunemente da una idea de lo bien (mani)atado que quedó todo, incluida nuestra capacidad de desarrollo.
Lo más gracioso es que por edad tampoco tiene ni puta idea de lo que suponía vivir en el franquismo.
Y esto ocurre porque el resto son serviles con los ganadores, muchas veces por la cuenta que les trae.
En el caso de España se perdió la oportunidad de hacer justicia con un régimen dictatorial, tanto tras la segunda guerra mundial como en la transición, por lo que los vencedores no sólo se ven como tales, sino que además se creen con la superioridad moral de la razón y la verdad.
Esto sólo se arregla en democracia con leyes y justicia, pero ahora es ya demasiado tarde.
Hipócritas.
Pero ¿estamos a setas o a Rolex?
La noticia es de un energúmeno que, como todos los energúmenos, se ponen duros con Paquito.
Este tipo me hace sentir vergüenza ajena.