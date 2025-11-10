El alcalde de Vox que editó un calendario de Franco: “No terminan de asumir que perdieron una guerra”

El regidor de Puente de Génave, en Jaén, se reafirma en su publicación y carga contra “la sociedad de mierda que ataca a la derecha”. El alcalde de Puente de Génave (2.180 habitantes, Jaén), Francisco García Avilés, perteneciente a Vox, se ha reafirmado en la publicación de los calendarios franquistas que ha editado para su reparto entre los clientes de la gestoría de su propiedad. Y lo ha hecho justificando y enalteciendo el régimen franquista.