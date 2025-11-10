edición general
El alcalde de Vox que editó un calendario de Franco: “No terminan de asumir que perdieron una guerra”

El regidor de Puente de Génave, en Jaén, se reafirma en su publicación y carga contra “la sociedad de mierda que ataca a la derecha”. El alcalde de Puente de Génave (2.180 habitantes, Jaén), Francisco García Avilés, perteneciente a Vox, se ha reafirmado en la publicación de los calendarios franquistas que ha editado para su reparto entre los clientes de la gestoría de su propiedad. Y lo ha hecho justificando y enalteciendo el régimen franquista.

Comentarios destacados:                
#3 Qué fácil es ser fascista en democracia. Lo difícil es ser demócrata en una dictadura fascista.
Ratoncolorao #3 Ratoncolorao
Qué fácil es ser fascista en democracia. Lo difícil es ser demócrata en una dictadura fascista.
68 K 637
ansiet #5 ansiet
#3 Mis dieses....
0 K 10
#12 VFR
#3 No creas, les quitan sus plazas, calles, les multan, disuelven,limitan su libertad de expresión, etc. No es fácil no.
2 K 0
Ludovicio #29 Ludovicio
#12 Pues yo les veo bastante desatados soltando sus mierdas y manifestándose. No veo que nadie les impida nada.
3 K 34
#13 surco *
#3 Bueno, Franco tampoco era exactamente fascista, era mucho mas retrogrado, era nacionalcatolicista tradicionalista, militar y antiliberal, es bueno entenderlo para entender a la derecha española. El fascismo ( que encima lo mezclaron con el catolicismo en España) no llego a sacar un solo diputado.
De hecho en parte por eso no termina de haber una derecha europea en este país, digamos que la derecha pasa del cortijo al s XXi sin pasar por la industrialización. Hay historiadores que hablan de la guerra civil como la 4a guerra carlista y no es una chorrada
3 K 31
Skiner #19 Skiner
#13 Se alineo con los fascistas para ganar la guerra civil y cuando vió que iban a perder la guerra mundial les dió la espalda y se declaró neutral para venderse a los Americanos. Al más puro estilo traidor. O al estilo Groucho Marx "Estos son mis principios y si no le gustan tengo otros"
0 K 7
#47 uvi
#19 Creo que es más sencillo que todo eso y la palabra es corrupción. Los americanos untaron a los franquistas para que no entrarán...esos eran sus principios...y esa es la herencia que han recogido los de Alianza Popular.

informes de la CIA que señalaban al régimen como un "nido de corrupción" en 1951
1 K 17
Skiner #49 Skiner
#47 Esa fue la consecuencia de venderse a los Americanos. La continuidad del regimen de Franco y la corrupción institucionalizada con la llegada de las bases americanas y el blanqueo con "Bienvenido Mister Marshall".
Quitaron el fascismo de toda Europa pero España la dejaron estar porque no intereso.
1 K 17
llorencs #31 llorencs *
#13 Era fascista a la española. En cada país tenía sus características. Al igual que el MAGAismo no es igual que el fascismo/nazismo de los años 30.

Pero tiene las mismas bases. Eso es lo que cuenta. Como venden su mensaje, pues dependerá de dónde se encuentren.
0 K 10
tusitala #62 tusitala
#33 creo que #13 se refiere a que no nos odiemos los unos a los otros. Si mi abuelo paterno luchó con la derecha y el materno con las izquierdas, ¿perdí o gané la guerra? Una guerra en la que ninguno de los que estamos aquí luchamos y estamos en un bando u otro por una decisión que podría haber cambiado dependiendo de las circunstancias vitales.
Un día tu padre te regala una bufanda del atlético de Madrid y estás obligado a odiar al Real Madrid porque va en el pack. Pues esto es igual.
0 K 10
eldarel #15 eldarel
#3 Venfo a votarte positivo y a copiarte la frase, si me das permiso.
0 K 10
Skiner #18 Skiner *
#3 El problema es que no se aplican los mecanismos democráticos contra esta gentuza.
hay una ley de partidos para ilegalizar a partidos que no se aplica a VOX y no entiendo porque hace todo lo posible para que se la apliquen.
Apología de la dictadura, Homofobia, Misoginia, contra los derechos de todos. Xenofobia. Apología de las armas, del fascismo, del maltrato animal, etc.
No cumplen el menor precepto de la ley de partidos politicos que demuestre que son democratas.
2 K 25
vazana #34 vazana
#3 Interesante, parafraseando: "Es fácil crear una comuna o una cooperativa en el capitalismo. Lo difícil es tener capital en el comunismo o el socialismo."
0 K 9
Natxelas_IV #45 Natxelas_IV
#3 Que se lo digan a los venezolanos.
0 K 6
nitsuga.blisset #4 nitsuga.blisset *
Típico del fascismo, pensar que se tiene razón por el hecho de ganar mediante la violencia. Mira, no, si tuvisteis que emplear la violencia y el genocidio para tener el poder fue justamente porque no teníais razón.
24 K 210
#8 mrM4
#4 y ganaron la guerra gracias a los inmigrantes (marroquies, alemanes, italianos...)
5 K 46
RoneoaJulieta #53 RoneoaJulieta
#8 Junto con la pasividad y, diría que complacencia, de Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Vergonzosa su «neutralidad»
0 K 6
Foxdie #22 Foxdie
#4 Bueno, a ver si fuese solo por tener el poder, toda la derecha se hubiese unido a Sanjurjo en el 31 y todo dios pasó de él.
Ten en cuenta de que militantes del PSOE con la policia fueron a cargarse a los líderes de la oposición, A Gil Robles no lo encontraron pero a a Calvo Sotelo lo mataron, y el gobierno lejos de hacer justicia se puso a encubrirlos, cerrar periódicos, partidos y entorpecer la labor judicial.

Asi que eso de emplear la violencia porque sí, no fue como lo cuentas.
0 K 7
Ludovicio #36 Ludovicio
#4 Ahora muchos creen que tienen razón en su argumentación porque van a ganar las elecciones.

Eso solo significa que son buenos engañando igual que, en la guerra civil, solo significaba que eran buenos matando.
0 K 11
#50 Nouser
#4 Y siendo honestos, sus abuelos ganaron una guerra. Estos se creen que van a vivir eternamente de las rentas de sus antepasados, como la nobleza de antaño.
0 K 7
SerVicius #9 SerVicius
Es maravilloso vivir en esas cabezas. No hay opción a fallo, a duda, a replica. Siempre hay una justificación o un slogan para creerte en posesion de la verdad única e indiscutible por muy macabra que sea la realidad.
4 K 60
pazentrelosmundos #17 pazentrelosmundos
#9 me acabo de ver el último podcast del sentido de la birra "polarización y pensamiento radical" Y tu comentario sería el resumen.
0 K 19
davhcf #60 davhcf
#17 ¿Y no te has visto el de “cómo desviar la atención y al mismo tiempo blanquear fascistas con un mismo comentario en menéame”?
0 K 9
Graffin #20 Graffin
Entonces, si mañana voy yo a ese pueblo y le parto la boca a ese fascista, ¿Me puedo declarar alcalde?
3 K 35
a69 #58 a69 *
#20 Pués según el fascismo así es :popcorn:
0 K 11
nemesisreptante #26 nemesisreptante
VOX: es que Sanchez resucita a Franco cada vez que quiere ocultar algo…
VOX también: toma un calendario… :wall:
3 K 30
#1 Barriales
Pues les sale bien. Cada día que pasa sus expectativas electorales son mejores.
2 K 21
#11 surco *
#1 Por repasar.

1) Nadie ganó la guerra. A mi abuelo le movilizaron los nacionales ( estaba en Melilla haciendo la mili en el 36) hasta la batalla del Ebro. O ideas políticas, pero fue del bando ganador. Bueno pues NUNCA hablaba de la guerra y hasta el día en que murió hablaba en sueños y pedía santo y seña.
Los que pelearon de verdad perdieron todos. La otra parte de mi familia fue al otro bando y la cosa fue parecida.
2) Efectivamente les sale bien, en primer lugar porque hay mucho niñato…   » ver todo el comentario
5 K 54
#16 Jacusse
#11 la Guerra Civil la ganó un bando. De los dos que había.

Que todo el mundo perdió muchísimo? Desde luego.

Pero ganó un bando, que aprovechó para ensañarse con el perdedor.
20 K 147
Ludovicio #23 Ludovicio
#16 Y estuvieron 40 años reprimiendo y matando a todo el que era de su cuerda. Cosa a la cual le debemos el actual panorama político de este país.
7 K 56
porto #30 porto
#16 Y siguen disfrutando del botín de guerra. Por lo cual, desgraciadamente, no le falta razón.
2 K 27
Nacho_Saenz #35 Nacho_Saenz
#16 lógicamente. Pero fijate en el comentario, "no asumen que perdieron la guerra" es identificarse con un bando e identificar a otro grupo como el otro bando. Lo cual es imposible ya que como dice 11 esa gente ya palmó.
0 K 7
thror #41 thror
#16 La guerra civil no la gano nadie, la perdio España.
0 K 10
#32 nosurrender *
#11 Mensaje más cliché e inexacto, imposible.

Claro que hubo un ganador: los hijos de puta que dieron un golpe y acabaron con la legalidad vigente. Un país de puta madre, aniquilado y dejado para una panda de vagos, analfabetos y asesinos.

No sé si te das cuenta en tu párrafo final de que casi casi estás justificando lo que pasó. De derechas e izquierdas se es en todas partes del mundo. Lo que no puedd ser es justificar a golpistas asesinos con esa frasecita.
7 K 45
#33 nosurrender
#11 No sé qué entiendes tú por "consenso"
0 K 7
quepunquepan #38 quepunquepan
#11 "La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre si por la decisión de viejos que se conocen y se odian entre si, pero no se matan" Erich Hartmann.
Y efectivamente sí que hubo ganadores, que expoliaron el país..
1 K 16
#42 ombresaco
#11 puedes desarrollar lo de 4 guerras civiles en un siglo?
0 K 10
sotillo #59 sotillo
#1 Pues otros cuarenta años de mierda en las tripas para sus votantes, que son igual que los mierdas que votaron a Trump para que arreglara el país, no hay más que ver lo bien que se les da en las comunidades y ayuntamientos que gobiernan, banderas, mierda y penitencia
0 K 10
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
Un fascista apoyado por la mayoría, como vi ayer en una noticia, sera por que les regala el calendario que pagan ellos de sobra.
0 K 20
Blackat #14 Blackat
Y estos son los criminales genocidas que Europa tolero que quedaran impunes y que deberian haber cumplido condena desenterrando asesinados de las cunetas ....todo un pais llenos de hijos de puta fascistas.
1 K 18
avalancha971 #21 avalancha971
Dicen los que no terminan de asumir que perdieron unas elecciones.
1 K 17
#27 konde1313 *
No terminan de asumir que estamos en una democracia y el fascismo no tiene cabida.
1 K 17
RoneoaJulieta #55 RoneoaJulieta
Y esto ocurre porque el Gobierno y sus socios no le echan cojones, prohibiendo y castigando la apologia del franquismo, falangismo, fascismo y nazismo
1 K 15
XtrMnIO #2 XtrMnIO
"Y tú también la perdiste, paleto muerto de hambre"
1 K 15
obmultimedia #7 obmultimedia
#2 Para estos casos...  media
1 K 23
Ludovicio #24 Ludovicio *
#7 Al menos, el de esa imagen, tuvo los cojones de "enfrentar" al señorito.
0 K 11
ansiet #51 ansiet
#7 O esto tambien...  media
0 K 10
Celebrus #28 Celebrus
Luego que si la izquierda se pasa el día hablando de la guerra del abuelo y no pasan página. :clap:
1 K 14
estemenda #37 estemenda
Pero qué hijo de la gran puta :ffu:
0 K 11
wata #39 wata
Debería ser consecuente con sus ideas y aplicar un férrea dictadura franquista en su pueblo.
0 K 11
Mltfrtk #48 Mltfrtk
Lo que no terminan de asumir es que se en las pasadas elecciones generales comieron mierda. Llevan dos años como gato panza arriba y llorando en la oposición, desesperados.
0 K 11
reithor #52 reithor
Este imbécil no ha luchado en ninguna guerra, ni la ganó ni la perdió.
0 K 11
estemenda #43 estemenda *
Pero qué hijo de la gran puta.
El surgimiento del franquismo, la sanjurjada, fue un pastiche de chapuzas sangrientas dirigido por la burguesía y ejecutado por los pobrefachas de entonces (parecidos a los de ahora) para evitar el acceso del pueblo a las estructuras del poder, que provocó en España un atraso social y cultural del que a duras penas vamos saliendo casi un siglo después.
Que este alcalde pueda decir esas cosas impunemente da una idea de lo bien (mani)atado que quedó todo, incluida nuestra capacidad de desarrollo.
0 K 11
#57 Sobraoyjeta
Españita
0 K 10
davhcf #61 davhcf
A este tipo de gentuza se les olvida que pueden ser gentuza porque la mayoría lo permitimos, si no, agacharía la cabeza. Hasta el día que eso cambie.
0 K 9
#10 pascuaI
Jej, el que no lo asume es él, que pese a "haber ganado" (como si él hubiese participado) una guerra en el 39, a día de hoy de aquello no queda nada ya y en ellos mandan los mismos rojos que querían ver en cunetas.

Lo más gracioso es que por edad tampoco tiene ni puta idea de lo que suponía vivir en el franquismo.
0 K 7
Mathrim #25 Mathrim
Declaraciones así dejan claro que tipo de gente las emite, no hace falta juzgar mucho mas
0 K 7
Skiner #44 Skiner
Por mucho que digas que el cielo es verde no es correcto.
0 K 7
#40 Tecar
Por increíble que parezca tiene razón, el mundo es de quien gana las guerras.
Y esto ocurre porque el resto son serviles con los ganadores, muchas veces por la cuenta que les trae.
En el caso de España se perdió la oportunidad de hacer justicia con un régimen dictatorial, tanto tras la segunda guerra mundial como en la transición, por lo que los vencedores no sólo se ven como tales, sino que además se creen con la superioridad moral de la razón y la verdad.
Esto sólo se arregla en democracia con leyes y justicia, pero ahora es ya demasiado tarde.
0 K 7
#46 Brutomecanico
Nunca aceptaron que llegó la democracia. Para ellos eso fue perder una guerra. Y ahora los jovenes nos van a llevar a los viejos de nuevo al fascismo porque no hicimos ni sitio ni mundo para ellos. No hay pisos para ellos, nos los comemos con el precio del alquiler, sus sueldos no permiten la creacion de familias. No parece que hayamos progresado mucho, o al menos dejaron de importarnos los que venían detras nuestro. Deulofeu preveía la desintegración de españa para el 2029, cinco años arriba cinco abajo. Se ve venir. La derecha nunca ha sabido hacer país.
0 K 6
yoyasieso #54 yoyasieso
Por lo que sea esto ofende mucho en meneame, pero los homenajes a etarras de sortu y compañía, con alcaldías también se justifican perfectamente porque ayuso y tal.

Hipócritas.
0 K 6
babuino #56 babuino
#54 será a algunos. A mí me repugnan los homenajes a etarras. Siempre.
Pero ¿estamos a setas o a Rolex?
La noticia es de un energúmeno que, como todos los energúmenos, se ponen duros con Paquito.
Este tipo me hace sentir vergüenza ajena.
0 K 6

