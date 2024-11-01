edición general
Una vez más, el New York Times presenta el genocidio israelí en Gaza como una aplicación de la ley

Esta es otra clase magistral del New York Times sobre cómo vender el genocidio por imperativo legal. El New York Times quiere que olvides quién es el criminal aquí. Es Israel quien ha bombardeado Gaza hasta la Edad de Piedra. El New York Times, como el resto de los medios, está usando un lenguaje para persuadirte de que nada de esto está ocurriendo. Este es el lenguaje del lavado de genocidios, de la negación del genocidio. Tiene una historia larga y fea.

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones *
Yo creo que todo esto va a quedar impune aunque el número de inocentes asesinados supere cifras escalofriantes. Creo que acabarán anexionándose Palestina y los pocos palestinos supervivientes tendrán que diseminarse por el mundo. También creo que Israel atacará a otros países y que todo esto será blanqueado por los medios, ahora con la ayuda de la IA. A los responsables de esta barbaridad no les pasará nada, pero hará mucho daño a la humanidad en general. Parece que estemos en decadencia y que busquemos con ahínco la extinción.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Pues cuando descubran que lo de los judíos en la Alemania Nazi era aplicando las leyes de allí ....
