Una vez más, el New York Times presenta el genocidio israelí en Gaza como una aplicación de la ley

Esta es otra clase magistral del New York Times sobre cómo vender el genocidio por imperativo legal. El New York Times quiere que olvides quién es el criminal aquí. Es Israel quien ha bombardeado Gaza hasta la Edad de Piedra. El New York Times, como el resto de los medios, está usando un lenguaje para persuadirte de que nada de esto está ocurriendo. Este es el lenguaje del lavado de genocidios, de la negación del genocidio. Tiene una historia larga y fea.