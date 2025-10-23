«Y en esa noche bastante oscura y lluviosa en la que llovía todo lo que no había llovido en años, la besó. Una lluvia mansa y húmeda (húmeda como ella) acabó por empapar sus pechos. Eran gigantes.» (página 22)
—Pronto, mi amor, pronto. Algún día ese avaro enano pelirrojo será cosa del pasado, pero por ahora necesitamos el dinero."
Pues hay desgarradores pasajes que reflejan el sufrimeinto un alma torturada con una vrosimilitud que resulta sobrecogedora. Además, los pechos son muy grandes y eso siempre da empaque a la prosa aunque quizá echo de menos un poco de versatilidad en sus escritos e incluir algun que otro buen culo.
Pero por algún pasaje que he visto por ahí, no hay mucha diferencia.
«Derramó su leche, que no era de vaca pero sí de procedencia animal y no como esas estafas hechas de Avena. “¿Acaso podía ordeñarse la avena?”, solía preguntar Lady Isolda con sorna. Ser una mujer no le impedía tener gracia a veces.» (página 287)
No sé si lo he leído por aquí (bastante probable) cuando le dieron el premio, o en otro lado.
Frente a ese matrimonio que ya no le satisface, la protagonista decide romper. En la novela, ella se separa del marqués al darse cuenta de que aquello que tenía —estatus, seguridad, rutina— no la está colmando.
Es una puta vergüenza