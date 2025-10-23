edición general
Adelantamos algunos de los pasajes más bellos de la nueva novela de Juan del Val, ganadora del Premio Planeta

«Y en esa noche bastante oscura y lluviosa en la que llovía todo lo que no había llovido en años, la besó. Una lluvia mansa y húmeda (húmeda como ella) acabó por empapar sus pechos. Eran gigantes.» (página 22)

skaworld
"—Lo único que quiero es ganar un premio y poder perder de vista a mi señor de una vez. ¡No puedo con él, no lo soporto!
—Pronto, mi amor, pronto. Algún día ese avaro enano pelirrojo será cosa del pasado, pero por ahora necesitamos el dinero."

Pues hay desgarradores pasajes que reflejan el sufrimeinto un alma torturada con una vrosimilitud que resulta sobrecogedora. Además, los pechos son muy grandes y eso siempre da empaque a la prosa aunque quizá echo de menos un poco de versatilidad en sus escritos e incluir algun que otro buen culo.
Ratoncolorao
La portada ya es una declaración de intenciones:
ElRespeto
Dios, ¿esto es verdad? Quiero decir, ¿los pasajes son reales? Pffffff jajajsajajjajajajajshadshjkdjkhsajhdshjffs
mente_en_desarrollo
#1 Por la fuente, no creo.

Pero por algún pasaje que he visto por ahí, no hay mucha diferencia.
ElRespeto
#2 Confirmamos que no es real xD
«Derramó su leche, que no era de vaca pero sí de procedencia animal y no como esas estafas hechas de Avena. “¿Acaso podía ordeñarse la avena?”, solía preguntar Lady Isolda con sorna. Ser una mujer no le impedía tener gracia a veces.» (página 287)
Thornton
#2 ¿Puedes compartirlos, por favor?
mente_en_desarrollo
#7 Me temo que no.

No sé si lo he leído por aquí (bastante probable) cuando le dieron el premio, o en otro lado.
Eibi6
#7 en las noticias que se subieron cuando ganó él premio al empleado del mes había unos cuantos extractos
XXguiriXX
#1 Todavía no se sabe porque el libro recién será lanzado en noviembre, pero va muy cerca:

Frente a ese matrimonio que ya no le satisface, la protagonista decide romper. En la novela, ella se separa del marqués al darse cuenta de que aquello que tenía —estatus, seguridad, rutina— no la está colmando.

theobjective.com/gente/2025-10-23/vera-historia-amor-novela-juan-val/?

Es una puta vergüenza xD
Leon_Bocanegra
Yo leí el otro día lo que decían que era la primera página... Vergüenza ajena.
