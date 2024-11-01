Absueltos por un vídeo los cuatro jóvenes portugueses acusados de violación grupal en 2021 en Gijón

Los cuatro jóvenes han resultado inocentes tras la aportación clave de un vídeo grabado por uno de ellos, que muestra unas relaciones de mutuo acuerdo. Dos de los detenidos pasaron dos meses en prisión. La sentencia concluye que «todos los datos informativos del cuadro probatorio plenario adolecen de insuficiencia demostrativa para acreditar, sin atisbo de duda razonable, la culpabilidad de los acusados». El abogado afirma que "La sentencia es contundente y demoledora", y que "vamos a jugar al contraataque y devolver golpe por golpe".
"vamos a jugar al contraataque y devolver golpe por golpe"
Me alegro que vayan a exigir resarcir los daños causados a sabiendas de su inocencia.
"hoy ponemos nuestro granito de arena para destrozar el mantra del 'solo sí es sí' y 'el hermana, yo sí te creo'"
"El abogado afirma que "La sentencia es contundente y demoledora", y que "vamos a jugar al contraataque y devolver golpe por golpe"."
Todo depende de lo realmente útil que sea el video y lo bien que lo monten los abogados, pero si realmente se animan a denunciar como dicen es porque tienen que verlo muy bien.
El video solo demostraría consentimiento en las relaciones, no prueba en absoluto que cuando denunció ella era consciente de que la denuncia era falsa, que es lo que se juzgará. Ella puede alegar que en el momento de poner la denuncia se sentía violada.
Hay pocas condenas, pero el motivo de los porcentajes bajísimos que se dan no es solo ese. Es que exigen requisitos extra además de la condena.
Por eso tampoco tienen en cuenta las redes desarticuladas que se dedicaban a poner denuncias falsas para obtener otros beneficios.
La Fiscalía General del Estado, en su memoria de 2022 señala que las denuncias falsas por violencia de género representan el 0,01% del total de denuncias presentadas.
La verdad es que ese porcentaje viene dado por la necesidad de unos determinados requisitos que, si no se cumple cualquiera de ellos, hace que no se considere denuncia falsa, con lo que no entrará en el porcentaje señalado en el
Es una forma de hacerse trampas al solitario para poder decir que las "denuncias falsas en viogen no existen". Si no las contabilizas, no existen.
In dubio pro reo. Que no se haya podido demostrar no significa que la denuncia sea falsa.
Pero hay quien le da igual pruebas más que evidentes, desea que sean culpables porque una mujer nunca se podría arrepentir o sentir vergüenza después de follarse a estos chavales y denunciarles.
Este caso, a día de hoy, es un “no se ha podido probar la culpabilidad”, no un “se ha demostrado que ellas se lo han inventado”. Confundir absolución con denuncia falsa es justo el nivel de entendederas que explica por qué luego os hacéis trampas con el famoso 0,001%. A ver si aprendemos.
Me pregunto qué coño tiene que ver una cosa con la otra...
Me da que el abogado no es precisamente votante del PSOE.
Precisamente, lo del fiscal es otra denuncia falsa. Si yo fuera el fiscal intentaría ponerme en contacto y exigirle un retracto, porque nadie tiene por qué mezclar lo que te pase en un caso judicial con otro que no tiene nada que ver contigo.
www.elcomercio.es/gijon/abogado-detenidos-agresion-sexual-gijon-202109
Bueno, pues ahora tendría que pasar una temporadita en el presidio quien ha provocado esa situación a sabiendas.
Pero estad tranquilos, que la fiscalía seguro que actúa de oficio ante una prueba flagrante.
Y lo de “que pase una temporadita en presidio” es otra chorrada de manual, porque para eso tendría que demostrarse dolo en la denuncia, no simplemente que el tribunal no haya podido acreditar la agresión. Así que antes de montar castillos en el aire, explica cuáles son esas pruebas milagrosas que solo ves tú, campeón.
Los de 'la manada' tambien tenian un video y se lo enseñaron al juez instructor para demostrar su inocencia....
El juez, segun lo vio, les metio prision provisional sin fianza....
Pero ellos lo mostraron convencidos de q les exoneraba....
Igual esta tan asumida cierta violencia contra las mujeres q lo q estos tios veian normal lo vio tambien normal ese juez...
Porque esos tios iban violando mujeres borrachas y grabandolo en video....
No se que video puede considerar genre asi 'exculpatorio', sinceramente....
Aunque a la chica se la vea disfrutando, colaborando o incluso diciendo que se la metan, puede que lo único que valoren sea que efectivamente se la follaron, pq las actitudes o expresiones no se puedan valorar "objetivamente", y si ella dice q estava coaccionada o lo q sea se la crean ciegamente.
Por eso es tan aterrador.
El "yo sí te creo" ha tenido un poder mediático y social tremendo.
Pero es que por otro lado, maldita sea mil veces la mujer que abusa de un sistema que la protege, y malditas sean mil veces también aquellas mujeres que, a la primera de cambio, en lugar de guardar silencio hasta que se esclarezcan los hechos, se ponen a criminalizar a los hombres sin ninguna piedad.
Q hijos de puta, no?