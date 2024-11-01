Absueltos por un vídeo los cuatro jóvenes portugueses acusados de violación grupal en 2021 en Gijón

Los cuatro jóvenes han resultado inocentes tras la aportación clave de un vídeo grabado por uno de ellos, que muestra unas relaciones de mutuo acuerdo. Dos de los detenidos pasaron dos meses en prisión. La sentencia concluye que «todos los datos informativos del cuadro probatorio plenario adolecen de insuficiencia demostrativa para acreditar, sin atisbo de duda razonable, la culpabilidad de los acusados». El abogado afirma que "La sentencia es contundente y demoledora", y que "vamos a jugar al contraataque y devolver golpe por golpe".