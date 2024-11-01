edición general
Absueltos por un vídeo los cuatro jóvenes portugueses acusados de violación grupal en 2021 en Gijón

Absueltos por un vídeo los cuatro jóvenes portugueses acusados de violación grupal en 2021 en Gijón

Los cuatro jóvenes han resultado inocentes tras la aportación clave de un vídeo grabado por uno de ellos, que muestra unas relaciones de mutuo acuerdo. Dos de los detenidos pasaron dos meses en prisión. La sentencia concluye que «todos los datos informativos del cuadro probatorio plenario adolecen de insuficiencia demostrativa para acreditar, sin atisbo de duda razonable, la culpabilidad de los acusados». El abogado afirma que "La sentencia es contundente y demoledora", y que "vamos a jugar al contraataque y devolver golpe por golpe".

#4 El linchamiento social ya se lo llevaron gratis.

"vamos a jugar al contraataque y devolver golpe por golpe"

Me alegro que vayan a exigir resarcir los daños causados a sabiendas de su inocencia.

"hoy ponemos nuestro granito de arena para destrozar el mantra del 'solo sí es sí' y 'el hermana, yo sí te creo'" :coletas:
#1 kunter
¿Este caso se considerará dentro del 0,001% de denuncias falsas? Ambicionen.
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
#1 Si el abogado de la defensa hace lo que ha dicho, y gana, pues sí, entrarían a formar parte de esa estadística:

"El abogado afirma que "La sentencia es contundente y demoledora", y que "vamos a jugar al contraataque y devolver golpe por golpe"."
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#1 No cuenta. Los hechos sucedieron en 2021 y si denuncian y ganan la sentencia sera en 2026 con muchisima suerte.

CC #2
porto #13 porto
#2 Creo que no. Aquí lo que dice la sentecia es que no se puede acreditar la culpabilidad de los acusados. Podrían denunciar ahora ellos y ver que pasa, pero sería difícil demostrarlo.
Andreham #21 Andreham
#13 Sí, pero si ese video que ha sido usado como prueba, en la sentencia aparece como clave para demostrar la "falta de culpabilidad"; se puede usar precisamente como prueba para obtener una sentencia de denuncia falsa.

Todo depende de lo realmente útil que sea el video y lo bien que lo monten los abogados, pero si realmente se animan a denunciar como dicen es porque tienen que verlo muy bien.
#44 Pixmac
#21 Más que demostrar que es una denuncia falsa, el vídeo y lo que pasó antes de la denuncia puede crear una clara duda sobre la culpabilidad de los acusados, que es lo necesario para no condenarlos. Otro juez para condenar por denuncia falsa necesitaría más pruebas.
Battlestar #59 Battlestar
#21 No realmente, porque en el proceso de denuncia falsa tendrán que ellos demostrar esa denuncia falsa. Tendrán que demostrar que la victima puso la denuncia a sabiendas de que era falsa y/o con la intención de perjudicarles.

El video solo demostraría consentimiento en las relaciones, no prueba en absoluto que cuando denunció ella era consciente de que la denuncia era falsa, que es lo que se juzgará. Ella puede alegar que en el momento de poner la denuncia se sentía violada.

Es importante…   » ver todo el comentario
#60 DenisseJoel
#59 > Por eso hay tan pocas condenas

Hay pocas condenas, pero el motivo de los porcentajes bajísimos que se dan no es solo ese. Es que exigen requisitos extra además de la condena.

Por eso tampoco tienen en cuenta las redes desarticuladas que se dedicaban a poner denuncias falsas para obtener otros beneficios.
#18 MADMax2
#2 Pero para que quede como denuncia falsa el fiscal tiene perseguirla de oficina y la sentencia por la misma sea del mismo año en el que se presentó la denuncia falsa ¿no? Algo así me suena. Y, aparte, alguna condición más.
#20 euacca
#18 Y lo tiene que hacer haciendo el pino. Eso no tiene ningún sentido. Denuncias falsas serán cuando se demuestre que era falsa, sea cuando sea.
#28 MADMax2
#20 abogadofamiliavalencia.org/acusacion-falsa-en-caso-de-violencia-de-gen
La Fiscalía General del Estado, en su memoria de 2022 señala que las denuncias falsas por violencia de género representan el 0,01% del total de denuncias presentadas.

La verdad es que ese porcentaje viene dado por la necesidad de unos determinados requisitos que, si no se cumple cualquiera de ellos, hace que no se considere denuncia falsa, con lo que no entrará en el porcentaje señalado en el

…   » ver todo el comentario
Atusateelpelo #43 Atusateelpelo
#20 No. La denuncia CONTABILIZADA como falsa si es interpuesta la denuncia de oficio por el fiscal y la sentencia tiene lugar el mismo año que el delito que dio origen a esa denuncia falsa.

Es una forma de hacerse trampas al solitario para poder decir que las "denuncias falsas en viogen no existen". Si no las contabilizas, no existen.
Pilfer #24 Pilfer
#18 si, para que entre en las estadísticas, la sentencia que afirme la denuncia falsa tiene que ser en el mismo año que se curso. Si no, seguiría siendo denuncia falsa, pero no entraría en estadísticas.
#7 IngridPared
#1 No, «todos los datos informativos del cuadro probatorio plenario adolecen de insuficiencia demostrativa para acreditar, sin atisbo de duda razonable, la culpabilidad de los acusados».
In dubio pro reo. Que no se haya podido demostrar no significa que la denuncia sea falsa.
salteado3 #8 salteado3
#7 La noticia dice que visionaron un vídeo en el que se veía que las relaciones eran de mutuo acuerdo.

Pero hay quien le da igual pruebas más que evidentes, desea que sean culpables porque una mujer nunca se podría arrepentir o sentir vergüenza después de follarse a estos chavales y denunciarles.
#30 Kuipersea
#8 ejem la manada de pamplona ejemm
3 K 31
#46 JanSvankmajer
#7 #8 #16 Un vídeo donde hay un sí no demuestra que no haya habido coacción.
#47 Tunguska08Chelyabinsk13
#46 Es que lo que hay que demostrar es la culpabilidad no la inocencia. Está claro que en estos casos, por la dificultad de demostrar las cosas, se da más valor a los indicios y coherencia de lo relatado etc. Seguramente esto desmontará que lo relatado no se sostiene.
#51 JanSvankmajer
#47 No digo lo contrario, pero no todo el mundo es juez. Y las conclusiones jurídicas, a veces, distan mucho del juicio (y/o realidad) social.
#16 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#7 Es argumento es como el que podría dar un creyente. "Demuestra que no existe!!" :shit:
denocinha #29 denocinha
#1 Bastante suerte han tenido
#36 Givetuban
#1 ¿No sabes que no existen?
#37 a1093
#1 Para las neofeministas el 0.1 del total de agresiones es un porcentaje inasumible cuando se trata de ataques a mujeres, pero cuando el 0.1 es el porcentaje de ataques a los hombres no. Total, son hombres y por lo tanto prescindibles, si se mueren, pues se mueren.
Libre_albedrío #52 Libre_albedrío
#37 Vaya vida más chunga que tienes, para opinar así.
elmakina #49 elmakina
#1 Sí, crack, para que sea “denuncia falsa” primero tendría que haberse probado que las chicas MINTIERON a sabiendas, con dolo, no que simplemente no se haya podido acreditar la versión de la acusación.

Este caso, a día de hoy, es un “no se ha podido probar la culpabilidad”, no un “se ha demostrado que ellas se lo han inventado”. Confundir absolución con denuncia falsa es justo el nivel de entendederas que explica por qué luego os hacéis trampas con el famoso 0,001%. A ver si aprendemos.
g3_g3 #4 g3_g3 *
El linchamiento social ya se lo llevaron gratis.

"vamos a jugar al contraataque y devolver golpe por golpe"

Me alegro que vayan a exigir resarcir los daños causados a sabiendas de su inocencia.

"hoy ponemos nuestro granito de arena para destrozar el mantra del 'solo sí es sí' y 'el hermana, yo sí te creo'" :coletas:
#19 MADMax2
#4 Es que pasar un par de meses en la cárcel, siendo inocente, te pude joder toda la vida ... Normal que quieran resarcirse...
Raziel_2 #38 Raziel_2
#19 Pasar un par de meses en la cárcel siendo inocente, te jode la vida sin lugar a dudas.
Libre_albedrío #55 Libre_albedrío
#19 Peor es una violación. De ahí no sales en libertad.
#25 ingenieril
#4 Asi que a las victimas les hemos visto la cara pero la que ha denunciado falsamentw se la han protegido…
5 K 52
carademalo #6 carademalo
"«La sentencia es contundente y demoledora. He dado una enorme alegría hoy a cuatro chicos honrados, humildes e inocentes y a sus familias y a todo ese país hermano que es Portugal. Ayer fue el fiscal general del Estado y hoy ponemos nuestro granito de arena para destrozar el mantra del 'solo sí es sí' y 'el hermana, yo sí te creo'», remarca Inclán."

Me pregunto qué coño tiene que ver una cosa con la otra... :shit:

Me da que el abogado no es precisamente votante del PSOE.
#11 mcfgdbbn3 *
#6: Enmierdar el ambiente, mezclando cosas que no tienen nada que ver...

Precisamente, lo del fiscal es otra denuncia falsa. Si yo fuera el fiscal intentaría ponerme en contacto y exigirle un retracto, porque nadie tiene por qué mezclar lo que te pase en un caso judicial con otro que no tiene nada que ver contigo.
Libre_albedrío #58 Libre_albedrío
#11 Otro facha ensuciando la democracia de éste país. De paso, un mal profesional.
#17 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#6 No había entendido eso, digo el fiscal habrá dicho algo del caso... pero no "fiscal general del Estado"... Ese ha visto un micro, y ha dicho "esta es la mía, mi minuto de gloria". :shit:
porcorosso #40 porcorosso
#6 #17 El abogado de los detenidos en Gijón por agresión sexual pide investigar a políticos, jueces y «feminazis»
www.elcomercio.es/gijon/abogado-detenidos-agresion-sexual-gijon-202109  media
carademalo #50 carademalo
#40 No, si ya con lo de meter al fiscal general del estado de por medio sin venir a cuento había un 99% de posibilidades de que llevara algo de merchandaisin patriotilla, aunque lo de la mascarilla de la legión me ha sorprendido... un poco.
DrEvil #15 DrEvil *
"Dos de los detenidos pasaron dos meses en prisión."
Bueno, pues ahora tendría que pasar una temporadita en el presidio quien ha provocado esa situación a sabiendas.
Pero estad tranquilos, que la fiscalía seguro que actúa de oficio ante una prueba flagrante.
elmakina #56 elmakina
#15 A ver, artista, que no te enteras: qué “prueba flagrante” ni qué cuento te has montado. La sentencia no dice que las denunciantes mintieran a sabiendas, dice que no hay pruebas suficientes para condenar a los acusados, que es otra cosa completamente distinta. Pero tú ya ahí, repartiendo condenas imaginarias como si supieras de qué hablas.

Y lo de “que pase una temporadita en presidio” es otra chorrada de manual, porque para eso tendría que demostrarse dolo en la denuncia, no simplemente que el tribunal no haya podido acreditar la agresión. Así que antes de montar castillos en el aire, explica cuáles son esas pruebas milagrosas que solo ves tú, campeón.
0 K 9
salchipapa77 #10 salchipapa77
Qué hijas de puta de puta querer meter a gente inocente en la cárcel. Ojalá las juzguen y se lleven un buen castigo.
#3 gorgos
Ellas querían cobrar la paga de inútil
ostiayajoder #26 ostiayajoder
Bueno.... a mi me choca bastante...

Los de 'la manada' tambien tenian un video y se lo enseñaron al juez instructor para demostrar su inocencia....

El juez, segun lo vio, les metio prision provisional sin fianza....

Pero ellos lo mostraron convencidos de q les exoneraba....
denocinha #32 denocinha
#26 Y a un juez convenció
ostiayajoder #33 ostiayajoder *
#32 Ya, pero al resto, de varios juzgados, les parecio prueba de culpabilidad....

Igual esta tan asumida cierta violencia contra las mujeres q lo q estos tios veian normal lo vio tambien normal ese juez...

Porque esos tios iban violando mujeres borrachas y grabandolo en video....

No se que video puede considerar genre asi 'exculpatorio', sinceramente....
elmakina #54 elmakina
#33 un vídeo donde se vea a la supuestamente agredida en plan participativo, por ejemplo...
NinjaBoig #45 NinjaBoig *
#26 Simplemente la presión social y mediática fué brutal.
Aunque a la chica se la vea disfrutando, colaborando o incluso diciendo que se la metan, puede que lo único que valoren sea que efectivamente se la follaron, pq las actitudes o expresiones no se puedan valorar "objetivamente", y si ella dice q estava coaccionada o lo q sea se la crean ciegamente.
Por eso es tan aterrador.
El "yo sí te creo" ha tenido un poder mediático y social tremendo.
Veelicus #34 Veelicus
Dicho de otra forma, los condenaron sin pruebas.
Razorworks #39 Razorworks
Estas cosas le dan unas alas a los fascistas que te cagas.

Pero es que por otro lado, maldita sea mil veces la mujer que abusa de un sistema que la protege, y malditas sean mil veces también aquellas mujeres que, a la primera de cambio, en lugar de guardar silencio hasta que se esclarezcan los hechos, se ponen a criminalizar a los hombres sin ninguna piedad.
1 K 21
Cyberbob #48 Cyberbob
#39 me parece interesante que te genere ese sentimiento …. A ver, para sorpresa de nadie … que un mecanismo que está diseñado específicamente para funcionar siempre de forma que las mujeres siempre salgan con ventaja se utilice mal. Como si las mujeres fuesen seres incapaces de obrar mal o algo así {0x1f602}
#35 MADMax2
Tal y como están las cosas, no solo va a haber que llevar una Dashcam en el coche, sino también en el cogote
Veelicus #42 Veelicus
#35 mi llavero es un usb con grabador de voz, nunca se sabe quien te puedes cruzar en la vida
ostiayajoder #27 ostiayajoder *
Osea q van a poner el granito de arena para q 'no es si'? Van a ir a fomentar las violaciones?

Q hijos de puta, no?
#61 DenisseJoel
Entonces el truco es no investigarlas. Según las leyes, si hay indicios de denuncia falsa, hay que investigar de oficio. Entonces, si no se investigan, se puede reducir el número de casos demostrados, y de paso enviar un mensaje contundente a los acusados no condenados: "mejor no te metas en líos, chaval".
nemeame #57 nemeame
Otros cuatro que se han salvado por los pelos gracias a haber podido demostrar su inocencia. Con las supuestas violaciones y abusos la presunción de inocencia de los hombres ya solo forma parte de los libros de historia..
#9 Ovidio
Ejemplo de noticia que nunca llegará a portada en un sitio como Menéame
CathyVipi #12 CathyVipi
#9 Saludos desde la portada.
#22 Ovidio
#12 #14 Milagro (y me alegro). Supongo que el comando Charo estará ocupado en algo esta tarde
denocinha #31 denocinha
#22 Estarán encabronadas con otra cosa
porcorosso #41 porcorosso
#22 Llorica
themarquesito #14 themarquesito
#9 Acaba de llegar a la portada
BM75 #23 BM75
#9 ¿Lloriqueo preventivo?
Cyberbob #53 Cyberbob
#9 Generalmente no llegan. A veces ocurren milagros.
