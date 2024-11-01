·
13
meneos
24
clics
Abascal cumple con su tradición y recurre al racismo para despedir el año: "Una auténtica invasión"
El líder de Vox ha reiterado su postura antiinmigración en el mensaje de fin de año y defiende el "billete de vuelta a su lugar de origen" para esta población.
|
etiquetas
:
abascal
,
tradición
,
racismo
,
despedida
,
año
,
auténtica
,
invasión
11
2
1
K
131
actualidad
13 comentarios
11
2
1
K
131
actualidad
#1
luspagnolu
Copiando a Turmp, una y otra vez.
2
K
40
#2
Anfiarao
La invasion, pero de los idiotas de derechas.
Ya lo decía el bueno de Umberto Eco
1
K
26
#7
cocolisto
Año nuevo,tontos del bote viejos.
0
K
20
#8
Dragstat
*
Sabe que asociar todos los problemas a los inmigrantes ilegales es caballo ganador, las cazas de brujas siempre han funcionado a lo largo de la historia. Desvía la atención, no aporta soluciones pero sacia a los ciudadanos temporalmente hasta que se dan cuenta que va a peor.
0
K
20
#5
Milmariposas
0
K
19
#4
Archaic_Abattoir
Y cuando gobierne en la siguiente legislatura se impondrá el relato de la expulsión y habrá muchas noticias con fotos mostrando expulsiones y bla bla bla.... pero luego echando cuentas el número de inmigrantes aumentará infinitamente más porque estos palurdos trabajan para el capital y el capital pide más inmigrantes ilegales fácilmente explotables.
1
K
11
#9
laruladelnorte
Abascal ha proseguido defendiendo que la inmigración ilegal "ha provocado salarios de miseria y ha hecho inaccesible la vivienda para jóvenes y no tan jóvenes". "Esta invasión no solo amenaza la seguridad, la sanidad o la vivienda, amenaza nuestra identidad, menospreciada, mientras se expande una ideología totalitaria disfrazada de religión, el islamismo", ha aseverado.
Para esta mierda seca la culpa es de los pobres...
0
K
9
#11
Amoniaco
*
#9
pues tiene más razón que un santo. Yo por ideología jamás votaría a este tío, ni a la derecha ni en general. El liberalismo es un cáncer.
Pero me gusta eso que dice de la identidad. Este año el gobierno y otros partidos han felicitado el solsticio de invierno y la Navidad a la "comunidad cristiana". Pero que cojones.... Yo de nunca he pensado que la Navidad Española, la de las luces, la de Santa Claus y sus renos, la de la cena con champán sea algo tan religioso en nuestro país,…
» ver todo el comentario
0
K
5
#3
oceanon3d
Escoria con patas.
0
K
8
#6
SeuMadruga
¿Pero se refiere a la auténtica invasión, a la de esos millones de latinos que entran aquí llamados por los gobiernos que él apoya, o sólo a los negros?
0
K
7
#13
Amoniaco
#6
te refieres a los latinos que vienen de Venezuela? Malditos traidores.... Mira que no querer vivir con u euro al mes para joder al gobierno en Venezuela.
0
K
5
#10
Amoniaco
Oye una pregutita. Si hay gente de 40 trabajando que no puede pagarse un piso, donde van a dormir los miles y miles de tíos que llegan en patera?
0
K
5
#12
Dragstat
#10
ese es el problema con el que tiene que lidiar Abascal, decir que es la gente ilegal que llega en patera la que provoca que no haya vivienda y tire los salarios por los suelos sin decir nada de la inmigración legal ni de otras causas de esos problemas, ellos mismos votaron en contra de la subida del salario mínimo. Da la impresión de que está lanzando un cebo para idiotas, pero claro quién puede culparle cuando funciona perfectamente.
0
K
20
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
Ya lo decía el bueno de Umberto Eco
Para esta mierda seca la culpa es de los pobres...
Pero me gusta eso que dice de la identidad. Este año el gobierno y otros partidos han felicitado el solsticio de invierno y la Navidad a la "comunidad cristiana". Pero que cojones.... Yo de nunca he pensado que la Navidad Española, la de las luces, la de Santa Claus y sus renos, la de la cena con champán sea algo tan religioso en nuestro país,… » ver todo el comentario