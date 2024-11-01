edición general
Los 28 discos de instalación de Windows 95

Cuando se lanzó Windows 95, su instalación requería la asombrosa cantidad de 28 disquetes, un claro indicador de la era pre-CD-ROM. Cada disco de 3,5 pulgadas ocupaba solo 1,44 MB, por lo que el sistema operativo completo ocupaba aproximadamente 40 MB, una cantidad enorme para mediados de los 90. El proceso de instalación fue lentísimo. Los usuarios tuvieron que cambiar de disco decenas de veces, siguiendo atentamente las instrucciones en pantalla, un solo disco dañado podía detener toda la instalación.

Format_C #20 Format_C
#8 has mezclado ms dos 6.22 con w95
1 K 19
pip #15 pip
#13 sí por esa época ya había varias revistas en CD y empezaba a no ser tan raro tener grabadora de CD también.
0 K 12
pip #18 pip
#14 yo como soy subnormal he ido perdiendo todo, y cosas mucho más antiguas de 8bit, en su momento no le di importancia y ahora me arrepiento muchísimo. Pero recuerdo "perfectamente" el holograma de la caja de Windows 95, que además fue el primer y último Windows que compré en caja...
0 K 12
estemenda #4 estemenda *
Yo instalé Windows 95 un montón de veces y no recuerdo haber usado más de tres :-S
Aunque igual me estoy liando y era el 98.
0 K 12
Benzo #6 Benzo
#4 Pues o eran disquetes mágicos, o el recuerdo es de otra cosa ... :-P
1 K 22
estemenda #8 estemenda
#6 Puede ser un falso recuerdo, no encuentro en Internet nada que sostenga mi aserto :-(
0 K 12
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Tres CDs
La noticia va de la instalación desde disquetes
1 K 25
estemenda #10 estemenda
#7 Puede que tengáis razón, han pasado ya muchos años y mezclo las cosas.
0 K 12
mosfet #12 mosfet
#4 Mi msdos eran tres disquetes
1 K 19
estemenda #16 estemenda
#12 Tengo fuertemente grabado el recuerdo de esos tres disquetes pero es posible que algo se me esté escapando.
0 K 12
pip #11 pip *
Yo me compré Windows 95 a la semana de salir al mercado en España y lo hice en CDROM. Y soy pobre. La alternativa en disquetes existía, pero era muy rara, casi todo el mundo tenía CDROM en 1995 aunque fuese uno chungo de velocidad x2.
0 K 12
mosfet #13 mosfet
#11 exacto, y recuerdo que ya regalaban CDs en algunas revistas
0 K 7
Benzo #14 Benzo *
#11 Yo también lo compré en CDROM, creo que por ahí guardado debo tener el libro con la licencia de autenticidad. :-)
0 K 10
ACEC #17 ACEC
Yo instalé windows 95 desde disketes. No había Netflix, en algo había que pasar la tarde.
Por aquella época, Linux sólo necesitaba 2, el de boot y el de root.
0 K 11
Battlestar #1 Battlestar
Yo tengo un amigo que aun los tiene.
0 K 10
Maximilian #3 Maximilian
#1 tiene disquetera?
0 K 6
Battlestar #5 Battlestar
#3 No.
Yo aun tengo un "cd" de juegos con clásicos como toshiden y el sega rally, pasados a disquete, creo que son como 12 o 13, comprimidos en arj xD
Bueno, no se si irán o se los habrán comido los hongos. (Me refiero que en su dia era un cd y como no tenia cd lo pasamos a disquetes que son los que conservo)
Creo que hasta tengo un disquete de instalación de algo debajo de unas tarteras de vervatim de doble cara sin desprecintar-

Nos hacemos viejos.
0 K 10
Ripio #9 Ripio
#5 Yo tengo cienes de disquettes.
No sé ni lo que hay.
Desde fotochop a MS-DOS, muchos juegos, herramientas y antivirus primitivos.....
El W95 ya me lo puse con un CD pirateado.
1 K 30
Format_C #19 Format_C
#9 yo tengo entre otros el heroquest
0 K 7
ALFONSOIX #21 ALFONSOIX
Entré a trabajar en una empresa como programador. Sería mi primera experiencia con Visual Basic, año 1995 aprox. Yo no tenía en casa el VB así decidí que me lo copiaria del PC de la empresa. Fueron varios días copiando paquetes de 10 disquetes, me copié todo lo que había en C:, poniendo particular atención a ProgramFiles , System32, Windows, y algunas otras carpetas dode había .OCX. Luego repliqué el VB en mi PC y, milagrosamente, funcionó. Fue mi adíos definitivo al ensamblador en el trabajo
0 K 8
cfsr86 #2 cfsr86 *
Si hemos sobrevivido a esto... O al pc fútbol en el mismo formato, el módem de Telefónica de los quioscos, somos otra especie directamente
0 K 6

