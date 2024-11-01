Los 28 discos de instalación de Windows 95  

Cuando se lanzó Windows 95, su instalación requería la asombrosa cantidad de 28 disquetes, un claro indicador de la era pre-CD-ROM. Cada disco de 3,5 pulgadas ocupaba solo 1,44 MB, por lo que el sistema operativo completo ocupaba aproximadamente 40 MB, una cantidad enorme para mediados de los 90. El proceso de instalación fue lentísimo. Los usuarios tuvieron que cambiar de disco decenas de veces, siguiendo atentamente las instrucciones en pantalla, un solo disco dañado podía detener toda la instalación.