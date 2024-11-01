Los 28 discos de instalación de Windows 95  

Cuando se lanzó Windows 95, su instalación requería la asombrosa cantidad de 28 disquetes, un claro indicador de la era pre-CD-ROM. Cada disco de 3,5 pulgadas ocupaba solo 1,44 MB, por lo que el sistema operativo completo ocupaba aproximadamente 40 MB, una cantidad enorme para mediados de los 90. El proceso de instalación fue lentísimo. Los usuarios tuvieron que cambiar de disco decenas de veces, siguiendo atentamente las instrucciones en pantalla, un solo disco dañado podía detener toda la instalación.
Aunque igual me estoy liando y era el 98.
La noticia va de la instalación desde disquetes
Por aquella época, Linux sólo necesitaba 2, el de boot y el de root.
Yo aun tengo un "cd" de juegos con clásicos como toshiden y el sega rally, pasados a disquete, creo que son como 12 o 13, comprimidos en arj
Bueno, no se si irán o se los habrán comido los hongos. (Me refiero que en su dia era un cd y como no tenia cd lo pasamos a disquetes que son los que conservo)
Creo que hasta tengo un disquete de instalación de algo debajo de unas tarteras de vervatim de doble cara sin desprecintar-
Nos hacemos viejos.
No sé ni lo que hay.
Desde fotochop a MS-DOS, muchos juegos, herramientas y antivirus primitivos.....
El W95 ya me lo puse con un CD pirateado.