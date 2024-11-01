Yolanda Díaz asegura "una subida importante" para el salario mínimo interprofesional en España en 2026, con un relevante matiz

Yolanda Díaz, ha anunciado que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) experimentará una "subida importante" en 2026. el Gobierno no solo prevé un incremento relevante del SMI, sino también una revisión del marco legal que regula su aplicación, con el objetivo de "eliminar los obstáculos que hoy entorpecen el incremento" y evitar que las empresas absorban las subidas a través de otros complementos salariales. Díaz reconoció que esto no era una cuestión ideológica, sino de cumplimiento normativo dictada por las instituciones comunitarias.