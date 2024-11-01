edición general
5 meneos
21 clics
Yolanda Díaz asegura "una subida importante" para el salario mínimo interprofesional en España en 2026, con un relevante matiz

Yolanda Díaz asegura "una subida importante" para el salario mínimo interprofesional en España en 2026, con un relevante matiz

Yolanda Díaz, ha anunciado que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) experimentará una "subida importante" en 2026. el Gobierno no solo prevé un incremento relevante del SMI, sino también una revisión del marco legal que regula su aplicación, con el objetivo de "eliminar los obstáculos que hoy entorpecen el incremento" y evitar que las empresas absorban las subidas a través de otros complementos salariales. Díaz reconoció que esto no era una cuestión ideológica, sino de cumplimiento normativo dictada por las instituciones comunitarias.

| etiquetas: subida , smi , 2026
4 1 1 K 55 politica
4 comentarios
4 1 1 K 55 politica
yoma #1 yoma
No tardará la derecha en decir que esto obligará a cerrar muchas empresas, que se va a disparar el paro, que se hunde la economía,...
Vamos lo que siempre dicen y nunca sucede. :troll:
0 K 12
Aeren #2 Aeren
#1 Eso está claro. Lo de la derecha llorando cada vez que hay una buena noticia para los trabajadores ya es un clásico. Diran que si la economía se desploma, que si la inflación inflaciona la inflatura, que si por qué no mejor cobramos 4000€ cada uno, que si "esto con franco no pasaba" y demás tontunas.
1 K 22
johel #3 johel *
#1 #2 una breve historia de los buenos empresarios  media
1 K 23
Alakrán_ #4 Alakrán_
Me gusta ver cómo Yolanda cumple con algunos trabajadores, otros pues seguiremos esperando a las nuevas promesas con las que limpiarse el culo.
Pd. El gobierno cuando ha querido sacar una ley importante adelante, lo ha hecho, pero se ve que no comprometió los apoyos para esa ley en concreto.
0 K 11

menéame