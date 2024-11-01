edición general
Vox exigirá esta semana en el Congreso frenar las renovables

Vox exigirá esta semana en el Congreso frenar las renovables

La formación de Santiago Abascal plantea esta propuesta en una moción consecuencia de la interpelación urgente que dirigieron el pasado miércoles a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. El partido sostiene que hay que contener esa expansión de las renovables porque entiende que "compromete la estabilidad del sistema eléctrico", por lo que pide dejar sin efectos los trámites simplificados de evaluación ambiental que han facilitado su implantación "masiva".

12 comentarios
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Misma agenda ideológica de Trump
1 K 27
escuadron #8 escuadron
#1 Son unos idiotas, no les pidas más. No saben de lo que hablan, pero es lo que creen que tienen que decir para crear confrontación y pescar en río revuelto.
0 K 15
johel #11 johel *
#1 Peor, estos no tienen agenda, no es es suya. Los patriotas cumpliendo ordenes de extranjeros, con financiacion nazi de extranjeros y bajo la tutela de extranjeros para llevarse la pasta al extranjero. Pa$triota$.
0 K 11
Laro__ #4 Laro__
Por favor, ¡que la defensa de la propuesta la lleve Frigodedo!
1 K 26
#6 rafeame
Qué puedes esperar de gente sin luces.
2 K 26
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Te has dejado lo mejor: destituir a Beatriz Corredor de Red Eléctrica
0 K 15
#9 mstk
#5 ¿en que beneficia destituir al presidente NO EJECUTIVO de una empresa privada?
0 K 7
#2 kreator
los retros son así, copiando a los otros retras...
0 K 10
elgranpilaf #7 elgranpilaf
Mira por lo menos van de frente
0 K 10
#10 omega7767 *
#7 dicen alguna verdad entre todas sus mentiras. Y eso que están en la oposición que es donde tratan de caer bien.

como lleguen al poder ya ni te cuento, las mentiras y el saqueo va a rivalizar con el PP o ganarle
0 K 11
#12 aletmp
#10 tambien pueden pedir un aumento en la inversion en la red electrica, en lugar de pedir que se frene las renovables.. digo yo
0 K 6
#3 egon_
Tontos haciendo tonterias.
0 K 7

