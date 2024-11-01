Vox exigirá esta semana en el Congreso frenar las renovables

La formación de Santiago Abascal plantea esta propuesta en una moción consecuencia de la interpelación urgente que dirigieron el pasado miércoles a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. El partido sostiene que hay que contener esa expansión de las renovables porque entiende que "compromete la estabilidad del sistema eléctrico", por lo que pide dejar sin efectos los trámites simplificados de evaluación ambiental que han facilitado su implantación "masiva".