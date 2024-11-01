edición general
Emilio Santiago, el científico que se enfrentó a Vox: "Distorsionar el cambio climático con bulos es una degradación de la democracia"

El antropólogo climático pide acelerar el proceso de descarbonización y que existan pagos a quienes cuidan de los ecosistemas, pasando a ser un nuevo pilar del Estado del Bienestar.

luspagnolu #1 luspagnolu
Creer a un científico con argumentos o a indigentes mentales que hacen de la estupidez su religión. Difícil elección.
#8 El_padrino
#1 La ciencia no es de consensos, e incluso muchas veces los argumentos puedes ser equivocados o incluso teniendo razón los demás te ignoran. Fíjate en Copérnico, La teoría de la gravedad de Newton, Einstein la cambio de cabo a rabo.
OCLuis #3 OCLuis
Salió por aquí ayer que China solo va a dejar que la gente con estudios opine de cosas en internet.

En España no exigimos estudios ni para los cargos políticos... y así nos va. Con toreros jefes de emergencias y con gente sobradamente preparada en los puestos de responsabilidad, pero cuya preparación solo pasa por obedecer a los de arriba.
#4 ombresaco *
#3 Hay casos y casos... internet es lo que es (o era lo que era) gracias a que cualquiera puede/podía opinar. Si no sería TV o radio. Hay un nivel de ruido que hay que tolerar para no convertirse en opinión única
aupaatu #5 aupaatu *
Creo que la medida de tener titulación sobre el tema que publicas en redes sociales como ha legislado China, tendrá que imponerse en Europa si no queremos que fascistas y neonazi acaben con los progresos sociales del siglo XX con sus bulos ,medas verdades y falsedades.
#6 El_padrino *
#5 ¿Qué titulación tienes para decir eso?
Spirito #7 Spirito
#6 #5 No está poniendo en peligro la vida de ninguna persona con su opinión.

Sin embargo, alguien que recomienda tal o cuál remedio para evitar las vacunas, sí, por ejemplo.
#9 El_padrino *
#7 simplemente esta recortando la libertad de expresión.

También el receptor del mensaje tiene que ser critico con cualquier mensaje que le llegue. no transfiramos la responsabilidad solo a un lado de la comunicación
Spirito #10 Spirito
#9 La libertad de expresión no es algo ilimitado.
#11 El_padrino *
#10 La libertad de expresión si es ilimitada. Luego puede tener consecuencias si afectan a tu honor y tu me demandas. Lo que va a hacer china es limitar totalmente la libertad de opinión de sus ciudadanos para poder controlar el discurso.

Si quieres verlo de otro modo, en el aritulo 19 de la declaracion de los derechos humanos :

"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Spirito #13 Spirito
#11 No, no para nada... tú por ejemplo puedes trabajar para una empresa y puedes tener una cláusula de no revelar contenido sensible, por cuestiones comerciales, en ese caso, la libertad de expresión está limitada.

Por ejemplo.
aupaatu #12 aupaatu
#6 la inmensa mayoría de los políticos no han estudiado ciencias políticas por lo que opinar sobre política se basa en datos y echos históricos contrastados y no soy ni influencer ni youtuber
mariKarmo #2 mariKarmo
Y de la inteligencia.
