Emilio Santiago, el científico que se enfrentó a Vox: "Distorsionar el cambio climático con bulos es una degradación de la democracia"

El antropólogo climático pide acelerar el proceso de descarbonización y que existan pagos a quienes cuidan de los ecosistemas, pasando a ser un nuevo pilar del Estado del Bienestar.
En España no exigimos estudios ni para los cargos políticos... y así nos va. Con toreros jefes de emergencias y con gente sobradamente preparada en los puestos de responsabilidad, pero cuya preparación solo pasa por obedecer a los de arriba.
Sin embargo, alguien que recomienda tal o cuál remedio para evitar las vacunas, sí, por ejemplo.
También el receptor del mensaje tiene que ser critico con cualquier mensaje que le llegue. no transfiramos la responsabilidad solo a un lado de la comunicación
Si quieres verlo de otro modo, en el aritulo 19 de la declaracion de los derechos humanos :
"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Por ejemplo.