¿Qué fue de Cristóbal Montoro?

Mientras Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García, Álvaro García Ortiz, Alberto Loveayuso, Begoña Gómez y David Sánchez acaparan focos, nombradías y portadas, Montoro permanece ignorado entre la omertà y el ostracismo de medios y debates políticos. Es incomprensible, después de tantos merecimientos. Montoro es un Sinatra y los demás no pasan de bisbales, según mi modesto entender. Algunos hasta parecen inocentes, delincuentes impostados, honrados suplantadores. Qué fiasco de estrellas del mainstream judicial.