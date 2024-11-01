edición general
21 meneos
26 clics
¿Qué fue de Cristóbal Montoro?

¿Qué fue de Cristóbal Montoro?

Mientras Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García, Álvaro García Ortiz, Alberto Loveayuso, Begoña Gómez y David Sánchez acaparan focos, nombradías y portadas, Montoro permanece ignorado entre la omertà y el ostracismo de medios y debates políticos. Es incomprensible, después de tantos merecimientos. Montoro es un Sinatra y los demás no pasan de bisbales, según mi modesto entender. Algunos hasta parecen inocentes, delincuentes impostados, honrados suplantadores. Qué fiasco de estrellas del mainstream judicial.

| etiquetas: cristobal montoro , pp , corrupción
17 4 0 K 173 politica
4 comentarios
17 4 0 K 173 politica
#3 tierramar
En la TV no lo mencionan ni los voceros del PP ni del PSOE. Debe conocer secretos incnfensables de los 2 grandes partidos corruptos y gente poderosa
1 K 32
Thornton #2 Thornton
No verás ni una sola línea, ni una sola mención en ABC, La Razón, El Mundo, Ok Diario, Antena 3, Tele 5, Trece TV, Cope, Onda Cero, etc., etc.
1 K 28
jm22381 #4 jm22381
Están decidiendo si los delitos son tan graves para hacerle un Zaplana o un Jordi Pujol ¬¬
0 K 18
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Fue a Turquía a ponerse pelo.
0 K 13

menéame