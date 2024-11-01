edición general
Volkswagen en riesgo de colapso económico, faltan 11.000 millones de € (alemán)

Cuando el equipo del director financiero Arno Antlitz (55) recientemente cedió ante las cifras en Wolfsburg, llegaron a una conclusión aterradora: –faltan 11 mil millones solo para el próximo año. Esto lo deja claro,no habrá capacidad de inversiones el próximo año. Falta dinero para nuevos automóviles e inversiones en tecnologías y parque industrial. Es especialmente fatal en estos tiempos, cuando se está pasando de los motores de combustión a los eléctricos y los coches se están volviendo más digitales.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
La solución es subir el precio de los coches y que otros no puedan vender. xD
tul #3 tul
#1 y que quieres? apenas han tenido dos decadas para prepararse para el coche electrico pero estaban muy liados haciendo trampas en los controles de emisiones, si les tienen mania no hay manera xD
ochoceros #2 ochoceros
Minucias, han pagado más del triple en multas a los yankis que les volaron el gasoducto: violationtracker.goodjobsfirst.org/?company_op=starts&company=Volk
#4 tromperri
Viendo la cotización de las últimas semanas de Volkswagen parece que la noticia es bastante sensacionalista puesto que no ha habido ningún movimiento gordo.
Ed_Hunter #5 Ed_Hunter
#4 ya los han encontrado, estaban entre los asientos.
