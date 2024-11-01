Volkswagen en riesgo de colapso económico, faltan 11.000 millones de € (alemán)

Cuando el equipo del director financiero Arno Antlitz (55) recientemente cedió ante las cifras en Wolfsburg, llegaron a una conclusión aterradora: –faltan 11 mil millones solo para el próximo año. Esto lo deja claro,no habrá capacidad de inversiones el próximo año. Falta dinero para nuevos automóviles e inversiones en tecnologías y parque industrial. Es especialmente fatal en estos tiempos, cuando se está pasando de los motores de combustión a los eléctricos y los coches se están volviendo más digitales.