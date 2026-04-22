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La UE aprueba el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y un nuevo paquete de sanciones contra Rusia
Hungría, por fin, levanta el veto en ambas cuestiones y se reanuda el transporte de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba
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etiquetas
:
préstamo
,
ucrania
,
sanciones
,
rusia
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#10
StuartMcNight
*
y se reanuda el transporte de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba
Vaya... que curioso... lo que cuando lo pedian otros era "una locura" y "servilismo putinista" ahora es "Buena noticia".
Pero recordad, los de la propaganda son los otros. Vosotros a comer papilla sin hacer preguntas.
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#9
Mauro_Nacho
Un préstamo a Ucrania que no va a poder devolver, cuando más acabe la guerra será un estado fallido.
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#12
shinjikari
#9
No creo. Seguro que Rusia cuando acabe su "
operación militar especial
" y haya
invadido
pacificado Ucrania, invertirá un montón de pasta y dejará aquello como Abu Dhabi.
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#15
Mauro_Nacho
*
#12
La parte oriental del rio Dnieper no va a tener problemas al entrar a formar parte de Rusia, la parte occidental es la parte más pobre, y va tener un futuro incierto, Rusia no la quiere, es el antiguo imperio Austrohúngaro y de partes de Polonia.
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#1
cenutrios_unidos
Tranquilos que solo van sanidad, educación y ayudas a mayores. Lo que sea por defender un no miembro OTAN.
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#8
arreglenenlacemagico
#1
Austria, Irlanda, Malta y Chipre tampoco lo estan y si les invadiesen mandariamos dinero igual
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#14
cenutrios_unidos
#8
Eso lo dices tú. Yo no lo haría.
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15
#4
pitercio
*
Justo lo que demandan los ciudadanos europeos, menos suministro de energía y menos dinero para pagarlo.
Mira, al final no eran los ruskis rusos los que cerraban la tubería hacia Hungría
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#11
shinjikari
*
#4
al final no eran los ruskis rusos los que cerraban la tubería hacia Hungría
¿Ah, no? Pues alguna de las dos noticias miente.
www.meneame.net/story/rusia-detendra-flujos-petroleo-kazajistan-aleman
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#17
Escafurciao
#4
yo estoy en la feria
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#5
A.more
Israel ya si eso cuando genocide een europa
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#3
salteado3
A gastar diners!
A saber la de intermediarios que estaban con la reserva del Lamborghini y la ayuda esa que no se aprobaba...
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#19
Spirito
#3
Evidentemente. El dinero ahora fluirá de mano, de sobre en sobre y de activo en activo que dará gusto.
Lo pueden pintar como quieran pero muchos sabemos que es corrupción para que muchos y allegados hagan fortuna fácil. Ya está.
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#23
vicvic
#19
vaya, parece que no es solo cosa de los que apoyamos a Ucrania en Meneame, sino que prácticamente toda Europa lo hace, incluyendo las izquierdas como Pedro Sánchez. Que decepción, ¿eh?
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#2
cosmonauta
¡Buenas noticias!
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#6
XtrMnIO
Ey que me lo quiten de los servicios sanitarios, pensiones y educación.
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#13
El_dinero_no_es_de_nadie
#6
Tranquilo, te lo van a quitar sólo del catálogo de putis de Koldo y Abalos y de las fiestas en Paradores
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#20
pozz
Buena noticia... a excepción de los nazis rusoplanistas, que estan jodidamente escocidos.
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#22
candonga1
Hay que ver lo felices que están los autodenominados liberales cuando el dinero público se gasta en guerras.
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#7
rogerillu
Para esto había que cambiar el gobierno de Hungria eh.
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#16
omega7767
*
esta guerra me recuerda a la lucha inútil en el puente del Bueno, el Feo y el Malo
perdida de vidas y recursos inutilmente
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#21
pozz
#16
y todo por los delirios de un psicopata que vive totalmente alejado de la realidad en el Kremlin, con sus ensoñaciones imperialistas de recuperar el imperio zarista.
El dia que el dictador ruso o su "heredero", ordene la retirada, dejaran de palmarla los rusos... por que lo que se ve a diario pro parte de esos suicidas rusos , es una jodida carniceria.
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#18
carakola
Malas noticias para la paz en Europa y alegría para belicistas hijos de puta.
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23
comentarios)
menéame
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Vaya... que curioso... lo que cuando lo pedian otros era "una locura" y "servilismo putinista" ahora es "Buena noticia".
Pero recordad, los de la propaganda son los otros. Vosotros a comer papilla sin hacer preguntas.
invadidopacificado Ucrania, invertirá un montón de pasta y dejará aquello como Abu Dhabi.
Mira, al final no eran los ruskis rusos los que cerraban la tubería hacia Hungría
¿Ah, no? Pues alguna de las dos noticias miente.
www.meneame.net/story/rusia-detendra-flujos-petroleo-kazajistan-aleman
A saber la de intermediarios que estaban con la reserva del Lamborghini y la ayuda esa que no se aprobaba...
Lo pueden pintar como quieran pero muchos sabemos que es corrupción para que muchos y allegados hagan fortuna fácil. Ya está.
perdida de vidas y recursos inutilmente
El dia que el dictador ruso o su "heredero", ordene la retirada, dejaran de palmarla los rusos... por que lo que se ve a diario pro parte de esos suicidas rusos , es una jodida carniceria.