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La UE aprueba el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y un nuevo paquete de sanciones contra Rusia

Hungría, por fin, levanta el veto en ambas cuestiones y se reanuda el transporte de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba

| etiquetas: préstamo , ucrania , sanciones , rusia
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23 comentarios
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Comentarios destacados:        
StuartMcNight #10 StuartMcNight *
y se reanuda el transporte de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba

Vaya... que curioso... lo que cuando lo pedian otros era "una locura" y "servilismo putinista" ahora es "Buena noticia".

Pero recordad, los de la propaganda son los otros. Vosotros a comer papilla sin hacer preguntas.
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Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
Un préstamo a Ucrania que no va a poder devolver, cuando más acabe la guerra será un estado fallido.
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shinjikari #12 shinjikari
#9 No creo. Seguro que Rusia cuando acabe su "operación militar especial" y haya invadido pacificado Ucrania, invertirá un montón de pasta y dejará aquello como Abu Dhabi.
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Mauro_Nacho #15 Mauro_Nacho *
#12 La parte oriental del rio Dnieper no va a tener problemas al entrar a formar parte de Rusia, la parte occidental es la parte más pobre, y va tener un futuro incierto, Rusia no la quiere, es el antiguo imperio Austrohúngaro y de partes de Polonia.
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Tranquilos que solo van sanidad, educación y ayudas a mayores. Lo que sea por defender un no miembro OTAN.
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#8 arreglenenlacemagico
#1 Austria, Irlanda, Malta y Chipre tampoco lo estan y si les invadiesen mandariamos dinero igual
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cenutrios_unidos #14 cenutrios_unidos
#8 Eso lo dices tú. Yo no lo haría.
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pitercio #4 pitercio *
Justo lo que demandan los ciudadanos europeos, menos suministro de energía y menos dinero para pagarlo.
Mira, al final no eran los ruskis rusos los que cerraban la tubería hacia Hungría :troll:
4 K 54
shinjikari #11 shinjikari *
#4 al final no eran los ruskis rusos los que cerraban la tubería hacia Hungría

¿Ah, no? Pues alguna de las dos noticias miente.

www.meneame.net/story/rusia-detendra-flujos-petroleo-kazajistan-aleman
6 K 86
Escafurciao #17 Escafurciao
#4 yo estoy en la feria
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A.more #5 A.more
Israel ya si eso cuando genocide een europa
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salteado3 #3 salteado3
A gastar diners!

A saber la de intermediarios que estaban con la reserva del Lamborghini y la ayuda esa que no se aprobaba...
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Spirito #19 Spirito
#3 Evidentemente. El dinero ahora fluirá de mano, de sobre en sobre y de activo en activo que dará gusto.

Lo pueden pintar como quieran pero muchos sabemos que es corrupción para que muchos y allegados hagan fortuna fácil. Ya está.
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vicvic #23 vicvic
#19 vaya, parece que no es solo cosa de los que apoyamos a Ucrania en Meneame, sino que prácticamente toda Europa lo hace, incluyendo las izquierdas como Pedro Sánchez. Que decepción, ¿eh? 8-D
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cosmonauta #2 cosmonauta
¡Buenas noticias!
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XtrMnIO #6 XtrMnIO
Ey que me lo quiten de los servicios sanitarios, pensiones y educación. :shit:
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#13 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 Tranquilo, te lo van a quitar sólo del catálogo de putis de Koldo y Abalos y de las fiestas en Paradores :troll:
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#20 pozz
Buena noticia... a excepción de los nazis rusoplanistas, que estan jodidamente escocidos. xD xD xD
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#22 candonga1
Hay que ver lo felices que están los autodenominados liberales cuando el dinero público se gasta en guerras.
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#7 rogerillu
Para esto había que cambiar el gobierno de Hungria eh.
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#16 omega7767 *
esta guerra me recuerda a la lucha inútil en el puente del Bueno, el Feo y el Malo

perdida de vidas y recursos inutilmente
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#21 pozz
#16 y todo por los delirios de un psicopata que vive totalmente alejado de la realidad en el Kremlin, con sus ensoñaciones imperialistas de recuperar el imperio zarista. :roll:
El dia que el dictador ruso o su "heredero", ordene la retirada, dejaran de palmarla los rusos... por que lo que se ve a diario pro parte de esos suicidas rusos , es una jodida carniceria.
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carakola #18 carakola
Malas noticias para la paz en Europa y alegría para belicistas hijos de puta.
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menéame