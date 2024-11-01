Trump compra ya una participación de casi 1.000 millones en Bitcoin

En un giro que pocos habrían imaginado hace unos años, Donald Trump se ha convertido en uno de los mayores inversores en Bitcoin del planeta, con una participación valorada en 870 millones de dólares. Lo curioso es que esta posición no aparece directamente en sus declaraciones financieras, sino que está vinculada a su empresa Trump Media & Technology Group (TMTG), matriz de Truth Social, su red social personal.
Hunde mas el dolar como tiene planeado, la devaluacion y "sube" el bitcoin, el oro, la vivienda (denominadas en dolares)
#9 Lo del autoindulto es algo teórico, pero si lo hace Trump, el Tribunal Supremo lo dará por bueno. El problema real es que no hay manera de procesar a un presidente en ejercicio, para eso primero hay y que destituirlo, y eso requiere actualmente que haya 20 senadores republicanos dispuestos a votar su destitución.
Algunos ya lo están viendo y no le funcionará eternamente, pero de momento se está haciendo de oro gracias a su desmedido poder político. Impresionante el momento que estamos viviendo.