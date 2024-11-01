Trump compra ya una participación de casi 1.000 millones en Bitcoin

En un giro que pocos habrían imaginado hace unos años, Donald Trump se ha convertido en uno de los mayores inversores en Bitcoin del planeta, con una participación valorada en 870 millones de dólares. Lo curioso es que esta posición no aparece directamente en sus declaraciones financieras, sino que está vinculada a su empresa Trump Media & Technology Group (TMTG), matriz de Truth Social, su red social personal.