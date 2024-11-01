edición general
Trump compra ya una participación de casi 1.000 millones en Bitcoin

Trump compra ya una participación de casi 1.000 millones en Bitcoin

En un giro que pocos habrían imaginado hace unos años, Donald Trump se ha convertido en uno de los mayores inversores en Bitcoin del planeta, con una participación valorada en 870 millones de dólares. Lo curioso es que esta posición no aparece directamente en sus declaraciones financieras, sino que está vinculada a su empresa Trump Media & Technology Group (TMTG), matriz de Truth Social, su red social personal.

capitan__nemo #1 capitan__nemo *
Dump and pump.

Hunde mas el dolar como tiene planeado, la devaluacion y "sube" el bitcoin, el oro, la vivienda (denominadas en dolares)
PasaPollo #2 PasaPollo
#1 Pump and dump and Trump.
themarquesito #12 themarquesito *
#2 Pump and Trump, o mejor aún "Take the money and run".

#9 Lo del autoindulto es algo teórico, pero si lo hace Trump, el Tribunal Supremo lo dará por bueno. El problema real es que no hay manera de procesar a un presidente en ejercicio, para eso primero hay y que destituirlo, y eso requiere actualmente que haya 20 senadores republicanos dispuestos a votar su destitución.
Ferran #9 Ferran
Esto es totalmente denunciable pero ha aprendido que puede firmarse un indulto e irse de rositas :-/
hormiga_cartonera #11 hormiga_cartonera
Como tienen que estar las cabezas para que semejante esperpento llegue a ser Presidente.
#10 eipoc
#8 no se necesita dar la mitad del salario, solo se necesita que la gente lea y rompa esa barrera entre leer chorradas en internet y leer algo de provecho. No entiendes ni siquiera cómo funciona el capitalismo, como para molestarte en comprender el comunismo. Pregunta ¿Qué sucede si todos nos reducimos el salario a la mitad?
lonnegan #3 lonnegan
Para que querrá tanto dinero si le quedan dos telediarios
#4 chochis
#3 hijos y familias asociadas
camvalf #5 camvalf
#3 La codicia humana no tiene limites
#7 eipoc
#5 qué coño codicia humana, codicia de este energúmeno y otro como él. A los comunistas no nos incluyas ahí.
camvalf #8 camvalf
#7 Tu a que estas dispuesto de dar una de tus dos gallinas por la causa, o uno de tus dos vacas, ambas cosas que no tienes, pero a que el 50% de tu sueldo a que no lo das...
#6 Slagathor *
Justo cuando cayó por culpa de sus aranceles a China. El cara-de-cemento-armado está usando su política arancelaria, que influye, especialmente para mal, en la vida de millones de personas en todo el mundo, para enriquecerse junto con su círculo cercano.

Algunos ya lo están viendo y no le funcionará eternamente, pero de momento se está haciendo de oro gracias a su desmedido poder político. Impresionante el momento que estamos viviendo.
