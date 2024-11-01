edición general
Acusan a Donald Trump de lucrarse con la presidencia mientras sus negocios de criptomonedas generan cientos de millones [ENG]

Estiran el cuello para echar un vistazo al helicóptero mientras aterriza en los jardines del club de golf de Donald Trump en Virginia. El evento es de etiqueta, una gala, una oportunidad de cenar con el presidente de Estados Unidos. Esta invitación es algo que se compra con dinero. Bueno, con un tipo de dinero, al menos. Para entrar en esta sala, los invitados han tenido que invertir dinero real en la criptomoneda oficial de Trump.

themarquesito #1 themarquesito
Eso sin hablar tan siquiera del jet que le regaló Qatar
#2 Grahml
Aquí Trump, dando la mano hoy a uno que ha puesto 2000 millones en sus cripto:

x.com/RonFilipkowski/status/1977773537189355578

Deleznable todo.

Les suda la polla los rehenes y las decenas de miles de asesinados. Están a sus putos negocios.
#8 mariopg
#2 cuando semejante soplagaitas tiene tal cantidad de dinero... poco nos pasa…
pingON #3 pingON
desde luego necesitan un reset, no sé si con la guerra civil ... o cómo, pero ese país está muy muy jodido
ChatGPT #6 ChatGPT
No “generan” absolutamente nada. Es un traspaso de dinero de unos bolsillos a otros
Spirito #5 Spirito
La culpa es de Sánchez... xD
#7 mariopg
nadie lo hubiera dicho ni nadie lo vio venir
#4 skel4r
Vaya por $deity, quién lo hubiera sospechado? :-D :-D
