Acusan a Donald Trump de lucrarse con la presidencia mientras sus negocios de criptomonedas generan cientos de millones [ENG]

Estiran el cuello para echar un vistazo al helicóptero mientras aterriza en los jardines del club de golf de Donald Trump en Virginia. El evento es de etiqueta, una gala, una oportunidad de cenar con el presidente de Estados Unidos. Esta invitación es algo que se compra con dinero. Bueno, con un tipo de dinero, al menos. Para entrar en esta sala, los invitados han tenido que invertir dinero real en la criptomoneda oficial de Trump.