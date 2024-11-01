edición general
Israel gastará más de 500 millones de shekels para convertir ChatGPT en una herramienta de diplomacia pública (ENG)

La campaña global de 145 millones de dólares del Ministerio de Relaciones Exteriores recluta a empresas estadounidenses, personas influyentes y plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT para dar forma a las narrativas pro-Israel en línea y contrarrestar las crecientes críticas entre los jóvenes estadounidenses.

shibabcn #4 shibabcn
pero cuidado con la ia china que nos va a manipular, eh?
WcPC #3 WcPC
Probablemente esta es la última vez que en las sociedades occidentales podremos luchar contra algo que nuestras élites en conjunto decidan hacer.
Entre la capacidad de segmentación de la información que nos proporcionan, la capacidad de crear IAs que nos tendrán "ocupados" discutiendo con nada y la capacidad de crear datos falsos convincentes...
Nos veremos incapaces de actuar.
Bhuvaya #2 Bhuvaya
Perfecto, otro motivo más para no usar esa aplicación demoníaca.
Dr.Who #5 Dr.Who
Lo llamarán "Hasbara GPT"
capitan__nemo #6 capitan__nemo
The Boy in Striped Pajamas - The Propaganda Film
(El niño con el pijama de rayas y la pelicula de propaganda del campo)
m.youtube.com/watch?v=OqKkJVLgFew
#7 okeil
Ya podemos descartar la IA como motor del futuro. Es el futuro de la manipulación, si se va a utilizar para moldear opiniones, ni con un palo.
Andreham #1 Andreham
Sí — matar niños está mal. De forma clara y sin rodeos: quitarle la vida a otra persona, y en especial a niños que son vulnerables e incapaces de protegerse, es éticamente inaceptable, legalmente punible y causa daño enorme e irreparable a víctimas, familias y comunidades.

Algunos puntos breves por qué está mal:

Viola los derechos humanos fundamentales (derecho a la vida).

Causa sufrimiento inmenso a la víctima y a sus seres queridos.

La sociedad tiene la responsabilidad de proteger a los…   » ver todo el comentario
Pablosky #8 Pablosky *
#1 Yo una vez le pedí que me dijera las cosas que tenían en común en nazismo y el sionismo, momento en el que ChatGPT se puso como un gato panza arriba acosado por un bulldog.

Grok le ganó por goleada, me dijo que no se podía simplificar tanto... pero... que sí, que vale, que cosillas en común alguna tenían. :troll:

Creo que también le pregunté a Deepseek y fue menos tajante que Grok, pero no se puso a la defensiva a lo bestia como ChatGPT.
verocla #9 verocla
Y hablando de shekels, no van a regatear :troll:
