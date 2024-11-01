La campaña global de 145 millones de dólares del Ministerio de Relaciones Exteriores recluta a empresas estadounidenses, personas influyentes y plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT para dar forma a las narrativas pro-Israel en línea y contrarrestar las crecientes críticas entre los jóvenes estadounidenses.
| etiquetas: chatgpt , israel , propaganda
Entre la capacidad de segmentación de la información que nos proporcionan, la capacidad de crear IAs que nos tendrán "ocupados" discutiendo con nada y la capacidad de crear datos falsos convincentes...
Nos veremos incapaces de actuar.
(El niño con el pijama de rayas y la pelicula de propaganda del campo)
Algunos puntos breves por qué está mal:
Viola los derechos humanos fundamentales (derecho a la vida).
Causa sufrimiento inmenso a la víctima y a sus seres queridos.
La sociedad tiene la responsabilidad de proteger a los…
Grok le ganó por goleada, me dijo que no se podía simplificar tanto... pero... que sí, que vale, que cosillas en común alguna tenían.
Creo que también le pregunté a Deepseek y fue menos tajante que Grok, pero no se puso a la defensiva a lo bestia como ChatGPT.