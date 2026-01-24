Trump amenaza a Canadá con un arancel del 100 % por un posible acuerdo con China (EN)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que impondría un arancel del 100% a todas las importaciones canadienses si el país norteamericano llega a un acuerdo comercial con China.
| etiquetas: eeuu , trump , china , canadá , aranceles , comercio
“El liberalismo es una doctrina política, social y económica. En el ámbito de lo social defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y la limitación de los poderes del Estado.”
Y resulta que le dice a los demás países lo que tienen que hacer. Vaya forma de promulgar con sus ideales.
“Haz lo que yo diga pero no lo que yo haga.”
es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
Los aranceles no funcionan así. Si envían productos chinos desde Canadá a los EEUU se llevan los mismos aranceles que si vinieran de China.
