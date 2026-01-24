edición general
26 meneos
33 clics

Trump amenaza a Canadá con un arancel del 100 % por un posible acuerdo con China (EN)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que impondría un arancel del 100% a todas las importaciones canadienses si el país norteamericano llega a un acuerdo comercial con China.

| etiquetas: eeuu , trump , china , canadá , aranceles , comercio
21 5 0 K 306 actualidad
22 comentarios
21 5 0 K 306 actualidad
Tkachenko #1 Tkachenko
Cosas del Libre Mercado
6 K 111
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#1 los liberales son pro China según palabras de Trump
0 K 20
beltzak #14 beltzak *
#1 Trump que se supone que apoya el liberalismo y que el estado debe inmiscuirse lo menos posible en la vida privada, mercado económico y demás, ¿no?

El liberalismo es una doctrina política, social y económica. En el ámbito de lo social defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y la limitación de los poderes del Estado.

Y resulta que le dice a los demás países lo que tienen que hacer. Vaya forma de promulgar con sus ideales.

Haz lo que yo diga pero no lo que yo haga.:wall:

es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
1 K 29
Tontolculo #10 Tontolculo
Haciendo todo lo que puede por hundir a su país. Gracias Donald!
1 K 25
Gry #18 Gry
Trump suggested that China would try to use Canada to evade U.S. tariffs. "If Governor Carney thinks he is going to make Canada a 'Drop Off Port' for China to send goods and products into the United States, he is sorely mistaken."

Los aranceles no funcionan así. Si envían productos chinos desde Canadá a los EEUU se llevan los mismos aranceles que si vinieran de China.
0 K 18
#22 Cuchifrito
#18 Cualquier empresa Canadiense que compre productos de China los puede vender a USA y declararlo como producto propio.
0 K 11
pip #20 pip
¡Qué tío más plasta!
0 K 12
XtrMnIO #19 XtrMnIO
Otro clavo más en el ataúd de Gringolandia.
0 K 12
PaulDurden #4 PaulDurden
Cansino...
0 K 11
Kamillerix #3 Kamillerix
Keleden... :clap:
0 K 11
sorrillo #15 sorrillo *
Todos tenían que haber pasado de él desde el primer día, le dieron la razón haciendo acuerdos para evitar aranceles y como vio que le funcionó pues lo sigue repitiendo.
0 K 10
#16 okeil
El cuento del hombre del saco ha cambiado, cuidadin , portate bien que vuene el truño y te pone aranceles ...
0 K 10
Cantro #17 Cantro
Canadá ya debe tener un arancel de un 647889457%
0 K 10
Spirito #12 Spirito
¿Para cuándo aranceles del 1000% para MnM por ser un nido de rojazos? :troll:
0 K 9
aupaatu #7 aupaatu *
Igual a sido concebido por una madre humana abducida y un extraterrestre. como el Nazareno y su misión es acabar con los homo sapiens,
0 K 8
A.more #13 A.more
Alguien ha pensado en regalarle una poya de plástico a Trump? Una gorda
0 K 8
#5 bizcobollo *
Empieza a parecer un disco rayado
0 K 7
Tkachenko #8 Tkachenko
#5 es lo que tiene la caída de un imperio
0 K 20
Bilardezz #11 Bilardezz
canadá tiene 300k millones en bonos americanos, lo mismo es tiempo de deshacerse de ellos
0 K 6

menéame