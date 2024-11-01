Los técnicos del Museo Naval salvan el cuadro de Colón atacado por Futuro Vegetal

Todo el personal científico y militar acudió al centro nada más saberse la noticia, y también restauradores de otros museos han ido a ofrecer su ayuda. El día de la Hispanidad ha sido muy especial en el Museo Naval de Madrid. Ha sido histórico, por el zafarrancho que se ha originado con el fin de dejar sin consecuencias el atentado de dos activistas contra una de las obras de arte más conocidas que alberga, 'El primer homenaje a Colón', cuadro de José Garnelo.