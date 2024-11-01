Los técnicos del Museo Naval salvan el cuadro de Colón atacado por Futuro Vegetal

Todo el personal científico y militar acudió al centro nada más saberse la noticia, y también restauradores de otros museos han ido a ofrecer su ayuda. El día de la Hispanidad ha sido muy especial en el Museo Naval de Madrid. Ha sido histórico, por el zafarrancho que se ha originado con el fin de dejar sin consecuencias el atentado de dos activistas contra una de las obras de arte más conocidas que alberga, 'El primer homenaje a Colón', cuadro de José Garnelo.
Aquí la izquierda española siempre coge lo que ve fuera pero añadiendo el paletismo propio
Como cuando llaman a los negros con DNI afrodescendientes, como el término afroamericano pero no se traduce como afroespañoles porque el término España lo inventó Franco en el 41 y por tanto es facha
Luego el afrodescendiente acaba votando a VOX
Si nos ponemos en terminología usanas yo sería un indígena? Nativo? Pueblo originario?
Odiáis Estados Unidos y copiais cualquier subnormalada de la ivy league