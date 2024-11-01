edición general
Los técnicos del Museo Naval salvan el cuadro de Colón atacado por Futuro Vegetal

Todo el personal científico y militar acudió al centro nada más saberse la noticia, y también restauradores de otros museos han ido a ofrecer su ayuda. El día de la Hispanidad ha sido muy especial en el Museo Naval de Madrid. Ha sido histórico, por el zafarrancho que se ha originado con el fin de dejar sin consecuencias el atentado de dos activistas contra una de las obras de arte más conocidas que alberga, 'El primer homenaje a Colón', cuadro de José Garnelo.

Pertinax #1 Pertinax *
Espero que pasen factura a Futuro Subnormal.
Alakrán_ #10 Alakrán_
#1 Esa asociación tiene que pasar a ser declarada como grupo criminal.
#12 Toponotomalasuerte
#1 ya estás pagando tú a los medios que te cuentan estas milongas.
Pertinax #14 Pertinax
#12 ¿Ein?
#15 Tensk
#1 Lo de "vegetal" hace referencia a su encefalograma, no hace falta qie seas gan condescendiente.
Pertinax #16 Pertinax *
#15 Debí decir Futuro Discapacitado Intelectual para ser políticamente correcto. Me he dado cuenta tarde de que el acrónimo sería FDI, lo que también cuadra. :troll:
#18 diablos_maiq *
#1 parece un ataque extraordinariamente grave: han sido necesarias más de seis horas para revertir sus efectos
Pertinax #19 Pertinax *
#18 Eso he dicho. Que se las cobren. Como mínimo, a precio de fontanero. Y luego están otras posibles responsabilidades, que las habrá.
javierchiclana #5 javierchiclana
#4 Di lo que quieras pero la mongolada esta de izquierda no es.
javierchiclana #3 javierchiclana *
Pensaba que esta gente actuaba llamando la atención en cuadros protegidos por cristal, consiguiendo difusión sin degradar la obra. Hay que ser cerril para tirar el mejunje al lienzo directamente... aunque parece que era más "zumo de tomate" que pintura.
#4 Somozano *
#3 Eso es en otros países
Aquí la izquierda española siempre coge lo que ve fuera pero añadiendo el paletismo propio

Como cuando llaman a los negros con DNI afrodescendientes, como el término afroamericano pero no se traduce como afroespañoles porque el término España lo inventó Franco en el 41 y por tanto es facha

Luego el afrodescendiente acaba votando a VOX

Si nos ponemos en terminología usanas yo sería un indígena? Nativo? Pueblo originario?

Odiáis Estados Unidos y copiais cualquier subnormalada de la ivy league
Elbaronrojo #6 Elbaronrojo
#4 ¿Afrodescendientes? ¿No eran personas racializadas?
#11 Albarkas
#6 Racializadas lo usan para negros, moros, asiáticos, gitanos... Es como el comodín del público del concurso aquel.
EGraf #8 EGraf
#3 a esta gente nunca les importaron las obras.
#2 Albarkas
¿De verdad no se les ocurre a estos chalaos otra forma de llamar la atención?
powernergia #9 powernergia
Han limpiado el zumo de remolacha.
Jakeukalane #17 Jakeukalane
#0 cambiado enlace a versión no amp
#13 Jarod_mc
futuro vegetal, muy buen presagio
#7 Juanjolo *
Asco de izquierda, siempre jodiendo. Si no es uno es otro y si no es en grupo, o en política o en barquitos o en chorradas. Pero el fin último siempre es fastidiar
