Activistas propalestinos burlan la seguridad del Museo Reina Sofían y denuncian ante el 'Guernica' los crímenes de Israel: "Stop Genocidio"
Durante una protesta pacífica, han exigido la que el Gobierno español rompa las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel.
actualidad
#2
Pivorexico
*
El titular peca de sensacionalista , la sala del Guernica y aledañas son las más concurridas , máxime en horario gratuito (de 12:30 a 14: 30) si no recuerdo mal ;
Con lo cual el publicó permitió la foto e imagino que la seguridad del propio museo , añadir que siempre hay dos personas de seguridad en la sala , una a cada lado de la obra .
0
K
12
#1
Katos
#0
revisa el título, please.
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
Con lo cual el publicó permitió la foto e imagino que la seguridad del propio museo , añadir que siempre hay dos personas de seguridad en la sala , una a cada lado de la obra .