edición general
7 meneos
17 clics
Activistas propalestinos burlan la seguridad del Museo Reina Sofían y denuncian ante el 'Guernica' los crímenes de Israel: "Stop Genocidio"

Activistas propalestinos burlan la seguridad del Museo Reina Sofían y denuncian ante el 'Guernica' los crímenes de Israel: "Stop Genocidio"

Durante una protesta pacífica, han exigido la que el Gobierno español rompa las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel.

| etiquetas: israel , palestina , genocidio en gaza , guernica , museo reina sofía
5 2 0 K 87 actualidad
2 comentarios
5 2 0 K 87 actualidad
#2 Pivorexico *
El titular peca de sensacionalista , la sala del Guernica y aledañas son las más concurridas , máxime en horario gratuito (de 12:30 a 14: 30) si no recuerdo mal ;

Con lo cual el publicó permitió la foto e imagino que la seguridad del propio museo , añadir que siempre hay dos personas de seguridad en la sala , una a cada lado de la obra .
0 K 12
#1 Katos
#0 revisa el título, please.
0 K 9

menéame