La tecnología obsoleta hace que las nóminas de 6.800 funcionarios valencianos dependan de una sola persona

En pleno siglo XXI cuestiones laborales como que las nóminas que perciben mensualmente los casi 6.800 empleados de esa Conselleria sean las correctas y no haya errores dependen de una aplicación Access creada por una persona que además es la única capaz de actualizar las tablas salariales y otros parámetros.
Segundo principio de la informática
Segundo: Si funciona, no lo toques.
Tercero: Si quieres que funcione, no dejes que otro ponga los comandos
Programador Senior: Funciona y no sé porqué.
Mi pareja también ha mantenido algún access como ese por mucho tiempo, hasta que equipos inmensos de consultores cobraron una millonada por reimplementarlo.
Nl es la herramienta, es el conocimiento.
Y cualquiera otra.