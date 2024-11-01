edición general
La tecnología obsoleta hace que las nóminas de 6.800 funcionarios valencianos dependan de una sola persona

En pleno siglo XXI cuestiones laborales como que las nóminas que perciben mensualmente los casi 6.800 empleados de esa Conselleria sean las correctas y no haya errores dependen de una aplicación Access creada por una persona que además es la única capaz de actualizar las tablas salariales y otros parámetros.

#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Si funciona no lo toques.
Segundo principio de la informática
10 K 113
#5 manzitor
#2 Igual también enseñando a un par de personas...
1 K 22
#9 JGG
#2 Por curiosidad, cual es el primer principio?
0 K 14
#12 ketekojo
#9 No leas... EJECUTA...
0 K 6
#15 El_dinero_no_es_de_nadie
#9 Primer principio: Si no funciona, resetea.
Segundo: Si funciona, no lo toques.
Tercero: Si quieres que funcione, no dejes que otro ponga los comandos
2 K 34
#10 duende
#2 Programador Junior: No funciona y no sé porqué
Programador Senior: Funciona y no sé porqué.
0 K 10
#13 Antipalancas21
#2 Si se pone enferma y no trabaja, no pagues, primera ley del pago.
0 K 20
cosmonauta #18 cosmonauta *
#2 El problema es que eso no es informática, sino soluciones débiles hechas por alguien muy listo que conocía muy bien el problema pero no tenía los recursos adecuados.

Mi pareja también ha mantenido algún access como ese por mucho tiempo, hasta que equipos inmensos de consultores cobraron una millonada por reimplementarlo.
0 K 14
#3 Supercinexin
Lo arreglarán jubilando a esa persona y haciendo que los 6.800 dependan de una multinacional tecnológica estadounidense.
1 K 33
#6 eldarel
#3 y habrá un montón de errores en las nóminas porque el que sabía ya no está.
Nl es la herramienta, es el conocimiento.
1 K 23
#17 Supercinexin
El único que te roba de tu trabajo es tu jefe, que se hace rico con la faena que haces mientras tú vives endeudado y pobre. El trabajo asalariado es el único robo legal que existe.
0 K 20
#14 Casiopeo
Cuando se jubile el informático va a ser muy divertido
0 K 13
#7 eldarel
Malvados empleados públicos que conservan las calles por las que pasas y qué ladrón ese pediatra y ese médico que nunca te ha atendido... :palm:
1 K 13
#11 duende
Creo que es un buen momento para que pida un aumento del sueldo.
0 K 10
#16 PeterDry
Tampoco será tan difícil que alguien con conocimientos en Access analice la Base de datos , que no son datos encriptados. Access exporta a Excel fácilmente y no es difícil usar esas tablas para otras bases de datos.
0 K 9
#1 Re-botado
Así se combate la inteligencia artificial....

Y cualquiera otra.
0 K 9
#8 odissey
Cuando se enteren que se le olvidó llevarse 1 y llevan 20 años cobrando 500 € de más todos los meses
0 K 7
#4 YSiguesLeyendo
no, las nóminas de los funcionarios dependen del resto de curritos y de los impuestos que nos roban de nuestro trabajo
1 K 2

