Supermercados públicos para agrietar el capitalismo

Supermercados públicos para agrietar el capitalismo

Sacar la alimentación del mercado especulativo y tratarla como un derecho es un modelo que ya funciona en Bolivia y en Francia. Zohran Mamdani, recién elegido alcalde de la ciudad de Nueva York, ha prometido implantar esta medida

6 comentarios
#1 Mountains
Los supermercados públicos beben de una misma idea: “La alimentación no es una mercancía”

Así, uno de los objetivos principales de los supermercados públicos, tanto en Bolivia como ahora en Nueva York, es garantizar que toda la población –especialmente la de bajos ingresos (en las ciudades de EEUU, el precio de los alimentos se ha triplicado en los últimos 40 años) o las que viven en “desiertos alimentarios”– tengan acceso a alimentos frescos y saludables a precios justos. Para ello, en el caso del plan de Mamdani, se prevé, en una primera fase, la instalación de cinco supermercados, uno por cada distrito de la ciudad.
#6 platypu
Que podria salir mal?
#4 Tecar
Karl Marx y Friedrich Engels se tienen que estar descojonando en sus tumbas.
#2 Olepoint
El individuo es codicioso por naturaleza, la única forma de garantizar que vivamos en sociedad sin los efectos de dicha codicia es que la propia sociedad controle los bienes básicos, si no, esos individuos codiciosos especularán con los bienes básicos.
#3 Mountains
#2 Que especulen lo que quieran mientras nos dejen acceso público y de calidad a alimentos básicos...

Pero que lo hagan con artículos de lujo.
#5 Torrezzno
#2 eso tampoco garantizaría la especulación a no ser que hables de una dictadura y cartillas de racionamiento. Lo que los anarquistas teorizaban era que la presión social, ser aceptado en la sociedad, garantizaría que nadie se aprovechase de otros.
