Soy uno de esos hombres (que no existen) denunciado en falso por violencia de género

Soy uno de esos hombres que no existe, agraciado con una denuncia por violencia psicológica y física contra mi todavía mujer y mi hijo. A pesar de la ausencia de pruebas, indicios, testigos o partes médicos, fui detenido y no pasé la noche en el calabozo, gracias a un policía que vio algo que había visto muchas veces, el uso de una ley para obtener privilegios y hacer daño a la pareja o expareja. El tiempo que pasé en comisaría, detenido, no sirvió para nada a las víctimas reales de violencia de género. Los recursos que se gastaron en mí...