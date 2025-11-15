edición general
Soy uno de esos hombres (que no existen) denunciado en falso por violencia de género

Soy uno de esos hombres que no existe, agraciado con una denuncia por violencia psicológica y física contra mi todavía mujer y mi hijo. A pesar de la ausencia de pruebas, indicios, testigos o partes médicos, fui detenido y no pasé la noche en el calabozo, gracias a un policía que vio algo que había visto muchas veces, el uso de una ley para obtener privilegios y hacer daño a la pareja o expareja. El tiempo que pasé en comisaría, detenido, no sirvió para nada a las víctimas reales de violencia de género. Los recursos que se gastaron en mí...

manzitor #3 manzitor
Nadie dice que no existan, pero son tan pocas frente a las denuncias reales y fundadas, que su relevancia estadística solo sirve arma política de quienes niegan las políticas de igualdad. Yo también tengo un caso cercano de denuncia falsa, o al menos muy exagerada, pero esto es como los medicamentos, si el riesgo beneficio es mejor para la comunidad, aceptemos. Yo tuve un juicio injusto por un tema laboral, el juez erró objetivamente en mi opinión, y por eso no tendríamos que eliminar la justicia laboral.
#7 doyou *
#3 las denuncias reales son las que acaban en condena. Hay muchísimas más denuncias que acaban en sobreseímiento o no culpable, de todas las que se ponen, que las que acaban en condena o en asesinato.

Unas 100.000 al año son sobreseídas o acaban con una persona declarada inocente, de las ciento y poco mil que se registran.

Las cifras son incontestables.
#12 DenisseJoel *
#3 Si fuera tan bueno tener leyes asimétricas según el sexo de la gente, se haría en todos los países de nuestro entorno.

La realidad es que somos la excepción, y no la norma.

Además estamos boicoteando activamente la investigación internacional en prevención de la violencia en la pareja, al recoger solo las estadísticas que confirman el enfoque español.

Estás políticas matan gente, porque dificultan prevenir el maltrato y los asesinatos.
#15 Nastar
#3 el problema de las estadisticas es que cada cual las cocina como mejor le interesa.
El numero de denuncias falsas oficiales son tan bajos porque los requisitos para contabilizarlas son leoninos.

Si cada denuncia que, o por h o por b, no llega a condena del denunciado, se considerase falsa, veriamos que numeros salian....pero no sirve para el relaro que quieren vender.

Mientras la realidad es tozuda y va dejando hombres desamparados y que van a votar a quien elimine esa aberracion de ley.
alcama #1 alcama
Me temo que no va a votar a Podemos
#2 doyou
#1 pues he votado toda la vida a IU, PODEMOS y SUMAR, pero mi vida esta por encima del estado de bienestar que defienden y con el que estoy de acuerdo. Pero quieren un país que no es para hombres y yo y mi hijo no estamos de acuerdo con eso.
Stiller #5 Stiller
#2 Entiendo entonces que vas a votar en blanco.

Porque si me dices que vas a votar a quienes seguramente destruyan el Estado de Bienestar que debería heredar tu hijo me vas a dejar atónito.
#6 doyou
#5 siempre voto. Votar en blanco no sirve de nada.
#8 doyou
#5 ¿de qué me sirve un estado de bienestar si, sin ser culpable, ya me pueden meter en la cárcel y quitarme el derecho a la vivienda y a ver a mi hijo, hasta que haya una sentencia, si la causa se admite? ¿Qué bienestar es ese?
carakola #10 carakola
#2 La ley de la violencia de género la sacaron PP,PSOE y otros. Podemos no. No existía. El interés en la polarización entre sexos siempre me ha parecido evidente en esta ley. Es de 2004.
#14 doyou
#10 PODEMOS no habla de su derogación o modificación. PSOE tampoco. Es el elefante en el salón.
aupaatu #4 aupaatu *
Tampoco existen los inocentes condenados por veracidad policial que tanto gusta aplicar a una parte de la judicatura
Cosas de jueces y fuerzas de seguridad del estado y sus interpretaciones.
Cosas de leyes su redacción y en unos casos sus transitorias generales que no valen para los Supremos
#11 Katos
#4 falacia
#13 ombresaco
#4 cualquiera que se sienta impune va a abusar de sus privilegios antes o después.
Chinchorro #16 Chinchorro
Los hombres temen que les pongan una denuncia falsa. Las mujeres temen que las maten.
pazentrelosmundos #17 pazentrelosmundos *
#16 así es... Y es un miedo que cuesta quitarse de encima si tuviste una relación de mierda.
pazentrelosmundos #9 pazentrelosmundos
Que curioso, siempre con miedo a las perfidas triquiñuelas de mujeres malas.
Y que curioso siempre puntualizando toda la injusticia que tienen que vivir porque hay una ley que no les protege a ellos. Si fuera a la inversa otro gallo cantaría.

Mientras los machos Alfa (no puedo decir esto sin reír xD ) lloran por lo peligrosa que es su vida por la existencia de esas mujeres malas aka todas.

Aquí estamos las otras, queréis la comparación de violaciones, agresiones, asesinatos,etc.…   » ver todo el comentario
#18 Katos
#9 tu el concepto de justicia lo tienes atrofiado.

¿Te estas quejando de que hay inocentes considerados culpables y te da igual por que Son hombres?.

Bienvenido eres un fascista ideológico. o_o
