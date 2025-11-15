Soy uno de esos hombres (que no existen) denunciado en falso por violencia de género

Soy uno de esos hombres que no existe, agraciado con una denuncia por violencia psicológica y física contra mi todavía mujer y mi hijo. A pesar de la ausencia de pruebas, indicios, testigos o partes médicos, fui detenido y no pasé la noche en el calabozo, gracias a un policía que vio algo que había visto muchas veces, el uso de una ley para obtener privilegios y hacer daño a la pareja o expareja. El tiempo que pasé en comisaría, detenido, no sirvió para nada a las víctimas reales de violencia de género. Los recursos que se gastaron en mí...
Unas 100.000 al año son sobreseídas o acaban con una persona declarada inocente, de las ciento y poco mil que se registran.
Las cifras son incontestables.
La realidad es que somos la excepción, y no la norma.
Además estamos boicoteando activamente la investigación internacional en prevención de la violencia en la pareja, al recoger solo las estadísticas que confirman el enfoque español.
Estás políticas matan gente, porque dificultan prevenir el maltrato y los asesinatos.
El numero de denuncias falsas oficiales son tan bajos porque los requisitos para contabilizarlas son leoninos.
Si cada denuncia que, o por h o por b, no llega a condena del denunciado, se considerase falsa, veriamos que numeros salian....pero no sirve para el relaro que quieren vender.
Mientras la realidad es tozuda y va dejando hombres desamparados y que van a votar a quien elimine esa aberracion de ley.
Porque si me dices que vas a votar a quienes seguramente destruyan el Estado de Bienestar que debería heredar tu hijo me vas a dejar atónito.
Cosas de jueces y fuerzas de seguridad del estado y sus interpretaciones.
Cosas de leyes su redacción y en unos casos sus transitorias generales que no valen para los Supremos
Y que curioso siempre puntualizando toda la injusticia que tienen que vivir porque hay una ley que no les protege a ellos. Si fuera a la inversa otro gallo cantaría.
Mientras los machos Alfa (no puedo decir esto sin reír ) lloran por lo peligrosa que es su vida por la existencia de esas mujeres malas aka todas.
Aquí estamos las otras, queréis la comparación de violaciones, agresiones, asesinatos,etc.… » ver todo el comentario
¿Te estas quejando de que hay inocentes considerados culpables y te da igual por que Son hombres?.
Bienvenido eres un fascista ideológico.