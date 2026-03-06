edición general
19 meneos
43 clics

Rusia está proporcionando inteligencia a Irán para atacar a las fuerzas estadounidenses [ENG]

Rusia está proporcionando a Irán información sobre los objetivos para atacar a las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, el primer indicio de que otro importante adversario de Estados Unidos está participando, incluso indirectamente, en la guerra, según tres funcionarios familiarizados con la inteligencia. La asistencia, sobre la que no se había informado previamente, indica que el conflicto, que se expande rápidamente, ahora cuenta con uno de los principales competidores de Estados Unidos con armas nucleares.

| etiquetas: rusia , irán inteligencia , objetivos
16 3 0 K 273 actualidad
22 comentarios
16 3 0 K 273 actualidad
Comentarios destacados:        
Aguarrás #1 Aguarrás
¿No proporciona EEUU lo mismo a Ucrania para defenderse de Rusia?. :roll:
26 K 345
rutas #17 rutas
#1 Lo mismo multiplicado por 100.000.000.000, querrás decir.

www.france24.com/es/ee-uu-y-canadá/20240213-ee-uu-senado-aprueba-mill
2 K 38
millanin #20 millanin
#1 Y a los sionistas también.
0 K 7
azathothruna #22 azathothruna
#1 Si, pero como los ucranianos son seres de luz, incluido azov, para gente como @suppiluliuma es una cruzada buena
Pero si los fans de epstein atacan iran, nadie puede ayudar a iran que es el malo
0 K 18
tul #2 tul
europa deberia enviar armamento a iran para ayudar a defenderse de los genocidas.
12 K 149
#9 luckyy
#2 pues si, al menos unos misiles pacifistas como los que mando Margarita a Ucrania para acabar pronto con la guerra
2 K 27
#10 luckyy
#2 pues sí, al menos unos misiles pacifistas como los que mando Margarita a Ucrania para acabar con la guerra
0 K 11
#3 Dav3n
Evidentemente, igual que China.

Ahora pasamos de la fase propagandística de negarlo para que parezca que Irán está solo y que sus aliados son una mierda a la fase de señalar con el dedo y apretar los puñitos.
4 K 67
Veelicus #5 Veelicus
#3 Iran esta solo en cuanto que nadie les esta proporcionando armas, al menos que se sepa, no esta solo desde el punto de vista de inteligencia
1 K 22
#7 Dav3n
#5 Tampoco es cierto, hace poco se vieron decenas de helicópteros de combate rusos desembarcando y los chinos también han enviado radares, ya sin contar los equipos de jamming que bloquearon Starlink.

Debe haber mucho más pero evidentemente no lo sabemos.
0 K 14
mastodonte #12 mastodonte
#5 Hay radares chinos, drones aviones o helicopteros y todo tipo de armamento ruso en Iran
0 K 6
#4 marcotolo
logico y normal,
ya nos enseñaron que hay que proporcionar ayuda a paises que son agredidos
2 K 43
#6 pozz
Trump recortando la asistencia a Ucrania, y por lo bajo los rusos ayudando a los iranies a matar soldados yankis.... esto se va a poner muy muy divertido en los proximos meses.
1 K 27
EldelaPepi #11 EldelaPepi
#6
Trump dejando de ayudar a matar soldados rusos a Ucrania y por lo bajo los rusos dando asistencia a los iraníes. Ya sabes, el orden de los factores y tal.
No usaría la palabra "divertido" en este asunto, la verdad.
0 K 8
placeres #13 placeres
#6 #11 El apoyo no debe de ser significativo, ambos bandos saben que Iran no tiene capacidad suficiente a nivel puramente militar.

A este ritmo ¿cuantos siglos se necesitaran para que Irán mate a tantos norteamericanos como rusos han muerto en ucrania por Inteligencia aportada por USA incluso solo considerando durante el mandato Trump (Es más solo contando con el apoyo de Starlink)?
1 K 18
#15 pozz *
#13 Trump no ha dado ni un misero paquete de ayuda militar a Ucrania, ha recortado considerablemente el apoyo en inteligencia... igual tras estos acontecimientos, la cosa empieza a cambiar. Lo que esta claro, es que en el seno republicano y maga, muchos que eran prorrusos se estan dando cuenta de que Putin esta mareando y vacilando a Trump, tomandole el pelo, algo que no sienta nada bien en esa gente, y por el cual el apoyo a Ucrania no para de aumentar, si a eso le sumas que Rusi aeste dando…   » ver todo el comentario
0 K 7
aPedirAlMetro #19 aPedirAlMetro
#15 "ha recortado considerablemente el apoyo en inteligencia"
Entiendo que esto te perjudica bastante, porque si has de confiar en la tuya propia ... :roll:
0 K 10
EldelaPepi #16 EldelaPepi
#13
Pues mira, ni idea. La guerra lleva una semana en marcha, pero se puede hacer el mismo ejercicio que he hecho en el comentario al que contestas.

El apoyo no debe de ser significativo, ambos bandos saben que Ucrania no tiene capacidad suficiente a nivel puramente militar.
0 K 8
#14 pozz
#11 Me refiero a divertido, por lo interesante y curioso que van a ser los acontecimientos práximos...... para un analista de fuentes abiertas, no nos vamos a aburrir lo mas minimo. Es. curioso los itempos que nos ha tocado vivir, podemos analizar una guerra practicamente en directo gracias a las redes sociales...
0 K 7
EldelaPepi #18 EldelaPepi
#14
Interesante y curioso ... ajá.
No te aburres analizando muerte y destrucción a lo lejos, pensando que nunca va a llegar a donde tú estás.
Hay gente pa tó.
0 K 8
#8 luckyy
Qué tiquismiquis el Washingtonpost!!!
0 K 11
suppiluliuma #21 suppiluliuma *
Zazis de MNM: ¡¡¡NOOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡LOS EEUU Y LA UE ALIMENTAN EL CONFLICTO AL ARMAR A UCRANIA!!! ¡¡¡LA ÚNICA SALIDA ÉTICA ES QUE UCRANIA SE RINDA A RUSIA!!!
También Zazis de MNM: ¡Que Rusia ayuda a Irán a defenderse del salvaje ataque de EEUU/Israel es una excelente noticia para el mundo! ¡El anglosionismo debe ser derrotado! ¡Irán vencerá! ¡Victoria o muerte! ¡Rendición jamás!
0 K 9

menéame