Rusia está proporcionando inteligencia a Irán para atacar a las fuerzas estadounidenses [ENG]

Rusia está proporcionando a Irán información sobre los objetivos para atacar a las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, el primer indicio de que otro importante adversario de Estados Unidos está participando, incluso indirectamente, en la guerra, según tres funcionarios familiarizados con la inteligencia. La asistencia, sobre la que no se había informado previamente, indica que el conflicto, que se expande rápidamente, ahora cuenta con uno de los principales competidores de Estados Unidos con armas nucleares.
Pero si los fans de epstein atacan iran, nadie puede ayudar a iran que es el malo
Ahora pasamos de la fase propagandística de negarlo para que parezca que Irán está solo y que sus aliados son una mierda a la fase de señalar con el dedo y apretar los puñitos.
Debe haber mucho más pero evidentemente no lo sabemos.
ya nos enseñaron que hay que proporcionar ayuda a paises que son agredidos
Trump dejando de ayudar a matar soldados rusos a Ucrania y por lo bajo los rusos dando asistencia a los iraníes. Ya sabes, el orden de los factores y tal.
No usaría la palabra "divertido" en este asunto, la verdad.
A este ritmo ¿cuantos siglos se necesitaran para que Irán mate a tantos norteamericanos como rusos han muerto en ucrania por Inteligencia aportada por USA incluso solo considerando durante el mandato Trump (Es más solo contando con el apoyo de Starlink)?
Entiendo que esto te perjudica bastante, porque si has de confiar en la tuya propia ...
Pues mira, ni idea. La guerra lleva una semana en marcha, pero se puede hacer el mismo ejercicio que he hecho en el comentario al que contestas.
El apoyo no debe de ser significativo, ambos bandos saben que Ucrania no tiene capacidad suficiente a nivel puramente militar.
Interesante y curioso ... ajá.
No te aburres analizando muerte y destrucción a lo lejos, pensando que nunca va a llegar a donde tú estás.
Hay gente pa tó.
También Zazis de MNM: ¡Que Rusia ayuda a Irán a defenderse del salvaje ataque de EEUU/Israel es una excelente noticia para el mundo! ¡El anglosionismo debe ser derrotado! ¡Irán vencerá! ¡Victoria o muerte! ¡Rendición jamás!