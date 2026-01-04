edición general
El rechazo de Trump a Corina Machado descoloca el discurso de PP y Vox sobre Venezuela

El rechazo de Trump a Corina Machado descoloca el discurso de PP y Vox sobre Venezuela

Los mensajes de júbilo con los que PP y Vox celebraron la detención de Maduro no tardaron en quedar ensombrecidos por las verdaderas intenciones de Trump. Tanto el partido de Abascal como el de Feijóo solemnizaron la "restauración de la democracia" en el país, y el PP hizo especial hincapié en que esa "transición" vendría de la mano de María Corina Machado y Edmundo González. Sin embargo, horas después, Trump afirmó que EE.UU. se quedará en el país para garantizar una transición y administrar las reservas de petróleo [Visible en modo lectura].

4 comentarios
Kantinero #2 Kantinero
El PP siempre esta descolocado, en este caso es el Confidencial quién no sabe para dónde mirar
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Estos idiotas en serio creían que trumpo iba a dejar el país en manos de unos títeres amigos del ppvox, y repartir el botín con unos pringaos.
#4 drstrangelove
Vamos que la burbuja inmobiliaria creada por nuestros amigos millonarios venezolanos va a seguir a tope. No sé por qué no se alegran.
Alaba #1 Alaba
Lo que ha dicho es que Delcy va a transicionar o arrasa pero a lo bestia. Y la transición es para quién ha elegido Venezuela: Edmundo y Corina. Posteriormente lo han matizado en EEUU para que quede claro.
