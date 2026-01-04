El rechazo de Trump a Corina Machado descoloca el discurso de PP y Vox sobre Venezuela

Los mensajes de júbilo con los que PP y Vox celebraron la detención de Maduro no tardaron en quedar ensombrecidos por las verdaderas intenciones de Trump. Tanto el partido de Abascal como el de Feijóo solemnizaron la "restauración de la democracia" en el país, y el PP hizo especial hincapié en que esa "transición" vendría de la mano de María Corina Machado y Edmundo González. Sin embargo, horas después, Trump afirmó que EE.UU. se quedará en el país para garantizar una transición y administrar las reservas de petróleo [Visible en modo lectura].