El patinete eléctrico: una trampa silenciosa para el futuro de la movilidad juvenil

La OMS destaca la inactividad física como una de las pandemias silenciosas del siglo XXI. Para combatirla, el transporte activo –caminar o ir en bicicleta –...Si un joven sustituye un trayecto de 15 minutos a pie por uno de 5 minutos en patinete eléctrico pierde una parte crucial de su actividad física diaria e interacción con el entorno... el auge de la micromovilidad asistida ha traído consigo un incremento preocupante en el número de accidentes. La bicicleta es la clave para la movilidad en los trayectos urbanos de corta y media distancia.