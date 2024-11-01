edición general
10 meneos
38 clics
El patinete eléctrico: una trampa silenciosa para el futuro de la movilidad juvenil

El patinete eléctrico: una trampa silenciosa para el futuro de la movilidad juvenil

La OMS destaca la inactividad física como una de las pandemias silenciosas del siglo XXI. Para combatirla, el transporte activo –caminar o ir en bicicleta –...Si un joven sustituye un trayecto de 15 minutos a pie por uno de 5 minutos en patinete eléctrico pierde una parte crucial de su actividad física diaria e interacción con el entorno... el auge de la micromovilidad asistida ha traído consigo un incremento preocupante en el número de accidentes. La bicicleta es la clave para la movilidad en los trayectos urbanos de corta y media distancia.

| etiquetas: patinete eléctrico , movilidad juvenil , salud
6 4 0 K 122 salud
11 comentarios
6 4 0 K 122 salud
Comentarios destacados:      
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
dejad de culpar a los jóvenes de todo y señalad a los verdaderos culpables: horarios laborales inasumibles, distancias cada vez mayores entre las periferias y los lugares de trabajo, etc... por cierto, los seniors que van en cochazo privado no tienen ningún problema por inactividad física ni son culpables de congestionar el tráfico cada vez que les viene en gana? idos a la mierda!
8 K 56
Ripio #2 Ripio
#1 "... la falsa sensación de seguridad, el bajo uso del casco, la falta de educación vial y la inexperiencia de los jóvenes al maniobrar a altas velocidades en entornos urbanos, congestionados y carentes de infraestructuras adecuadas"

Esto es un hecho.
El tema de los seniors en coche es otro.
6 K 66
#8 El_Pobrecito_Hablador
#1 Ya sabes, culpabilizar a la juventud de lo que sea siempre ha vendido.
0 K 7
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
En mi época, la trampa silenciosa se llamaba Vespino. Cuanta tontería hay que leer.
3 K 25
Ripio #4 Ripio
#3 El Vespino lo usaba hasta el Tato. Cualquier segmento de edad.
0 K 20
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
#4 y el patinete.
1 K 11
#6 ombresaco
#3 ¿silenciosa?
1 K 18
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
#6 jejeje a ver, el tubo de serie no era muy ruidoso. También es cierto que al mío le puse un Metrakit.
0 K 8
lixivia #9 lixivia *
#7 Yo le puse un 65 con piston aligerado, un carburador amal con un chicle de 18, un tubo de escape con mucha barriga y le cambié la tapa del variador.
1 K 15
Robus #10 Robus
Si exceptuamos llevar a los niños al cole, el 90% de los trayectos en coche solo llevan un ocupante, solo hace falta fijarse cuando estás en un semaforo para ver lo ridículo que es mover tonelada y media de metal para menos de 100kg de "mercancía", un sistema de favorecer el uso del patinete conseguiría descongestionar el tráfico sobre todo en las grandes ciudades.

Yo, no tengo carnet ni de coche ni de moto, nunca lo he tenido, me desplazo andando o en bici, y ya estoy en la parte…   » ver todo el comentario
1 K 22
#11 kkculopis
El niño gordo me cae de culo
hablando de culos, su culo es gordo
pero la culpa es de LOS PATINETES
0 K 7

menéame