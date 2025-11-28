edición general
El paro baja en 18.805 personas en noviembre y se sitúa en 2.424.961, un 6,23% menos que en el mismo mes del año anterior

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de noviembre, se ha reducido en 18.805 personas en relación con el mes anterior (-0,77%).

angelitoMagno #5 angelitoMagno
Por esto la prisa de Feijoo por gobernar. Cada mes que pasa bajando el paro, menos opciones de cambio de gobierno.
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#4 Tu enlace me sale como no enviado.
alcama #7 alcama
#6 Es que digo " cuando mando noticias como esta" , no que mandé esa noticia

¿Tan difícil es la comprensión lectora?
#2 Chabelitaenanita
#2 Chabelitaenanita
Muy #Relacionada. El punto que brilla en la economía de España entre la precariedad laboral
alcama #1 alcama
¿Se pueden mandar noticias de páginas institucionales?

Es que cuando mando noticias como esta

Cinco hospitales públicos de la Comunidad de Madrid entre los mejores de España por especialidades y tres liderando en Urgencias
www.comunidad.madrid/noticias/2025/11/28/cinco-hospitales-publicos-com

me dicen que es spam politico
angelitoMagno #3 angelitoMagno
#1 Pues vota spam a esta.
alcama #4 alcama
#3 Votaré lo que quiera y lo que permitan las normas de Meneame. Lo que pregunto es si para unas noticias es spam y para otras no en función del color político. Era fácil de entender
