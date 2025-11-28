El paro baja en 18.805 personas en noviembre y se sitúa en 2.424.961, un 6,23% menos que en el mismo mes del año anterior

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de noviembre, se ha reducido en 18.805 personas en relación con el mes anterior (-0,77%).
¿Tan difícil es la comprensión lectora?
Es que cuando mando noticias como esta
Cinco hospitales públicos de la Comunidad de Madrid entre los mejores de España por especialidades y tres liderando en Urgencias
www.comunidad.madrid/noticias/2025/11/28/cinco-hospitales-publicos-com
me dicen que es spam politico