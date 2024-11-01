La economía de España tiene un punto que brilla bajo la precariedad laboral y aviva un posible cambio de modelo  

España se ha convertido en la locomotora europea en varios indicadores económicos. Aunque la sostenibilidad de este ciclo de crecimiento empieza a ponerse en duda, lo cierto es que hasta este 2025 la economía ha crecido con mucha intensidad. No solo el PIB, la creación de empleo ha sido tan bestial en España que sin los puestos de trabajo creados en la península, el dato a nivel europeo quedaría totalmente deslucido, como han demostrado recientemente los analistas de JP Morgan.