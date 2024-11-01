Me molesta sinceramente que tus hijos estén vacunados (ENG)

Mientras tomábamos un café en un Starbucks a las afueras de Austin, Texas, Del Bigtree me dijo que quiere que su hijo adolescente contraiga la polio. Y también el sarampión. Ha pensado en llevar a su familia, que no está vacunada, a Carolina del Sur, donde se está produciendo un brote histórico, para que todos puedan exponerse al virus. Prefiere la tos ferina a la vacuna contra la tos ferina, que más tarde me describió como un «crimen contra los niños».