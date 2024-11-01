edición general
La mitad de las empresas españolas tienen problemas para encontrar trabajadores

El porcentaje más elevado es en la construcción (63%), hostelería (57%) y agricultura (54%). Es el máximo registrado en un indicador que se empezó a elaborar en 2020 y que desde entonces no ha dejado de crecer dibujando un escenario inédito en nuestro país que empieza a comprometer la viabilidad de cada vez más negocios. Sobre todo, porque los datos muestran que la receta clásica propuesta para solventar este problema, la inmigración, no está funcionando. Los desajustes persisten y obligan a pensar en un cambio de paradigma.

  uyquefrio
    Así pagarán...
    2 K 40
  YSiguesLeyendo
    por si no se entiende bien, traducción: "La mitad de las empresas españolas tienen problemas para encontrar ESCLAVOS"
    3 K 34
  Marisadoro
    ... ven dificultades asociadas a la mano de obra => SALARIO
    1 K 33
  cosmonauta
    #5 Formación
    1 K 23
  Antipalancas21
    La mitad de las empresas españolas quieren trabajadores que trabajen mucho y bien y cobren una miseria, para hacer mas ricos a sus dueños.
    0 K 20
  sotillo
    #3 Yo lo que veo es que hay mucho trabajo y se está ganando dinero pero si hablas con las pequeñas empresas todas te dicen lo mismo, no encuentras trabajadores por las paguitas y está todo muy mal por qué Sánchez les obliga a pagar muchos impuestos y se viene otra crisis, claro que también te dicen que ellos tienen trabajo de sobra y que están ganando dinero, que vendría bien tener más trabajadores pero que no van a contratar más por qué es tener más riesgos
    1 K 20
  Pitchford
    Pues tendrán que subir sueldos. En lo que se refiere a la construcción, ello supondrá otro empujón a la subida del precio de la vivienda nueva, que arrastrará al de la segunda mano.
    0 K 18
  Arzak_
    Otra lectura: La mitad de las empresas españolas le paga una miseria a sus trabajadores
    0 K 11
  Sinfonico
    La mitad de las empresas españolas pagan una mierda
    0 K 11
  dsj
    #1 se acaba de iniciar una operación por parte del imperio para solucionar esto.

    La metrópolis se queda los recursos y a nosotros nos dejan usar a los esclavos...
    0 K 10

