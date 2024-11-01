·
26
25 clics
25
clics
Los mexicanos dominan la compra de vivienda de lujo en Madrid en barrios como Recoletos y Salamanca
Los compradores de México dominan el mercado inmobiliario de lujo en zonas como Recoletos, Salamanca y Chamberí, donde el metro cuadrado supera los 8.000 euros.
mexicanos
,
vivienda
,
madrid
actualidad
21 comentarios
#1
nopolar
De Chiapas todos, seguro.
5
K
66
#12
Thornton
#1
Estos son los inmigrantes que quiere el PP: que hablen español, con pasta y que practiquen el catolicis.... digo.... el capitalismo
0
K
20
#15
Katos
#12
hostia, qué raro preferir gente que no da problemas e invierte en el pais.
¿El psoe quiere lo contrario?. No lo creo.
1
K
3
#17
Dragstat
#15
invertir en inmobiliario no aporta nada a la economía productiva, al contrario, es un cáncer para la sociedad. Simplemente compras, te interesas por qué la oferta sea limitada para que los precios suban, y mientras tanto exprimes al personal con el alquiler. Esta gente no va a invertir en algo innovador, todo sectores basados en extraer la riqueza de otros que no aportan.
2
K
42
#18
theMooche
#15
Me temo que compradores con origen mexicano suponen un gran riesgo de lavado de dinero y de
introducción y
expansión de mafias en nuestro país.
3
K
40
#19
Glidingdemon
#15
que tierno con tu ingenuidad, gente que no da problemas
si sólo hiciesen ellos y no trajeran la morralla que llevan detrás estaríamos todavía tratando con gentuza que viene a llevarse la pasta y nada más, pero bueno esto es lo que gusta en el pp, gente que deje sobres lo de invertir en crear riqueza para el país es de rojos.
2
K
23
#13
Robe7064
#1
Sospecho que muchos son de Sinaloa.
1
K
13
#2
encurtido
Bueno, tendremos que investigar de qué manera podríamos culpar a Ayuso.
4
K
31
#3
Bourée
#2
¡¡¡ Que viva México cabrones !!!
0
K
13
#21
mariopg
#2
dando facilidades a los millonarios y sin hacerles preguntas (de igual de dónde venga el dinero)
1
K
15
#6
Connect
Menos mal que en este país las competencias están bastante descentralizadas a las autonomías. Madrid se convertirá en lo que los madrileños quieran con sus votos, que de momento parece que quieren eso: menos derechos y más gentrificación. Hace bien Cataluña en pedir como sea su propia recaudación de impuestos como hace País Vasco y Navarra. Y con una Generalitat casi siempre en manos de partidos de izquierdas y alejados de aquellos a los que les gustaba el tres-per-cent (3%), solo puede ir a bien.
1
K
20
#7
M.Burns
*
#6
Los madrileños pedimos tambien gestionar nuestros propios impuestos como pide Cataluña, para seguir la senda liberal de Pais Vasco y Navarra.
Si ahora somos la comunidad con mayor desarrollo, a pesar de ser la comunidad con mayor deficit fiscal de España, con mucha diferencia sobre la segunda (Baleares), si pasamos a gestionarlo nosotros solo puede ir a bien.
Y la unica manera de conseguir eso es votando a partidos liberales, y es lo que vamos a hacer.
Lo normal es que Baleares tambien siga esta senda. Y el resto de España, pues a disfrutar del socialismo y a cubrirse las deficiencias unos a otros
0
K
6
#9
omegapoint
#7
no, no todos lo vamos a hacer.
0
K
10
#11
Dene
#7
madriz esta donde está por ser la capital
Yo mañana mismo votaba por repartir por todo el país todos los ministerios y agencias del estado, para repartir toda esa sobre financiación que nadie cuenta
2
K
14
#16
Katos
#11
Madrid es la capital de España hace cientos de años, y hace solo 15 años que ingresa al España más que lo que recibe.
Lo siento pero no.
no esta por dónde esta por ser solo capital.
0
K
10
#20
tierramar
#6
Teruel capital gobernada ahora por el PP, ha aumentado el porcentaje de inmigrantes exponencialmente, me temo que las próximas elecciones VOX arrasará
0
K
18
#8
tierramar
PPSOE están trayendo inmigrantes para compensar los votos que pierden, y obedeciendo a sus amos: traer mano de obra esclava para mantener las condiciones laborales paupérrimas actuales.
2
K
20
#10
Klamp
#8
churras con merinas
Viviendas de lujo, que hablas de condiciones pauperrimas, te crees que esa gente viene a trabajar?
Te crees que los extranjeros pueden votar?
1
K
15
#4
Arzak_
HiiiiiiiiiIjole, el gran reemplazo.
No mames weeeyyy
1
K
18
#5
tierramar
*
electomania.es/ayuso-la-inmigracion-hispana-no-es-inmigracion/
Ayuso: “La inmigración hispana no es inmigración”
0
K
18
#14
reithor
Welcome to Tijuana para el coyote no hay aduana
1
K
18
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
