Los mexicanos dominan la compra de vivienda de lujo en Madrid en barrios como Recoletos y Salamanca

Los mexicanos dominan la compra de vivienda de lujo en Madrid en barrios como Recoletos y Salamanca

Los compradores de México dominan el mercado inmobiliario de lujo en zonas como Recoletos, Salamanca y Chamberí, donde el metro cuadrado supera los 8.000 euros.

nopolar #1 nopolar
De Chiapas todos, seguro.
Thornton #12 Thornton
#1 Estos son los inmigrantes que quiere el PP: que hablen español, con pasta y que practiquen el catolicis.... digo.... el capitalismo
#15 Katos
#12 hostia, qué raro preferir gente que no da problemas e invierte en el pais.
¿El psoe quiere lo contrario?. No lo creo.
Dragstat #17 Dragstat
#15 invertir en inmobiliario no aporta nada a la economía productiva, al contrario, es un cáncer para la sociedad. Simplemente compras, te interesas por qué la oferta sea limitada para que los precios suban, y mientras tanto exprimes al personal con el alquiler. Esta gente no va a invertir en algo innovador, todo sectores basados en extraer la riqueza de otros que no aportan.
#18 theMooche
#15 Me temo que compradores con origen mexicano suponen un gran riesgo de lavado de dinero y de introducción y expansión de mafias en nuestro país.
Glidingdemon #19 Glidingdemon
#15 xD xD xD xD que tierno con tu ingenuidad, gente que no da problemas xD xD xD si sólo hiciesen ellos y no trajeran la morralla que llevan detrás estaríamos todavía tratando con gentuza que viene a llevarse la pasta y nada más, pero bueno esto es lo que gusta en el pp, gente que deje sobres lo de invertir en crear riqueza para el país es de rojos.
#13 Robe7064
#1 Sospecho que muchos son de Sinaloa.
#2 encurtido
Bueno, tendremos que investigar de qué manera podríamos culpar a Ayuso.
Bourée #3 Bourée
#2 ¡¡¡ Que viva México cabrones !!!
#21 mariopg
#2 dando facilidades a los millonarios y sin hacerles preguntas (de igual de dónde venga el dinero)
Connect #6 Connect
Menos mal que en este país las competencias están bastante descentralizadas a las autonomías. Madrid se convertirá en lo que los madrileños quieran con sus votos, que de momento parece que quieren eso: menos derechos y más gentrificación. Hace bien Cataluña en pedir como sea su propia recaudación de impuestos como hace País Vasco y Navarra. Y con una Generalitat casi siempre en manos de partidos de izquierdas y alejados de aquellos a los que les gustaba el tres-per-cent (3%), solo puede ir a bien.
#7 M.Burns *
#6 Los madrileños pedimos tambien gestionar nuestros propios impuestos como pide Cataluña, para seguir la senda liberal de Pais Vasco y Navarra.

Si ahora somos la comunidad con mayor desarrollo, a pesar de ser la comunidad con mayor deficit fiscal de España, con mucha diferencia sobre la segunda (Baleares), si pasamos a gestionarlo nosotros solo puede ir a bien.

Y la unica manera de conseguir eso es votando a partidos liberales, y es lo que vamos a hacer.

Lo normal es que Baleares tambien siga esta senda. Y el resto de España, pues a disfrutar del socialismo y a cubrirse las deficiencias unos a otros
omegapoint #9 omegapoint
#7 no, no todos lo vamos a hacer.
Dene #11 Dene
#7 madriz esta donde está por ser la capital
Yo mañana mismo votaba por repartir por todo el país todos los ministerios y agencias del estado, para repartir toda esa sobre financiación que nadie cuenta
#16 Katos
#11 Madrid es la capital de España hace cientos de años, y hace solo 15 años que ingresa al España más que lo que recibe.

Lo siento pero no.
no esta por dónde esta por ser solo capital.
#20 tierramar
#6 Teruel capital gobernada ahora por el PP, ha aumentado el porcentaje de inmigrantes exponencialmente, me temo que las próximas elecciones VOX arrasará
#8 tierramar
PPSOE están trayendo inmigrantes para compensar los votos que pierden, y obedeciendo a sus amos: traer mano de obra esclava para mantener las condiciones laborales paupérrimas actuales.
#10 Klamp
#8 churras con merinas
Viviendas de lujo, que hablas de condiciones pauperrimas, te crees que esa gente viene a trabajar?
Te crees que los extranjeros pueden votar?
Arzak_ #4 Arzak_
HiiiiiiiiiIjole, el gran reemplazo.
No mames weeeyyy
#5 tierramar *
electomania.es/ayuso-la-inmigracion-hispana-no-es-inmigracion/ Ayuso: “La inmigración hispana no es inmigración”
reithor #14 reithor
Welcome to Tijuana para el coyote no hay aduana
