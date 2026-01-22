·
17
meneos
123
clics
Malestar entre los hosteleros de Langreo por la norma que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares: "Es una faena"
'La idea es buena porque beneficia a invidentes y personas en silla de ruedas, pero a mí me va a costar 10.000 euros', explica la propietaria de un bar de La Felguera
etiquetas
felguera
asturias
hoateleros
14
3
1
K
229
actualidad
22 comentarios
actualidad
#1
concentrado
Pues nada, te anestesiamos las piernas tres meses, te damos una silla de ruedas y te obligamos a ir al trabajo, a ver que opinas al final, fino empresaurio de la hostelería.
19
K
214
#13
arturios
#1
Mejor se le parte las piernas a mazazos y que luego nos cuenta el noseque de 10.000 euros.
0
K
11
#16
unocualquierax
#1
Pues una fina empresauria dice :
"... las trabas que se ponen siempre a los autónomos. Si siguen así, acabarán cerrando todos los negocios; los barrios y los pueblos quedarán vacíos y luego lloraremos".
O sea, que la obligan a dejar pasar a los peatones por la acera, y España se vacía.
1
K
22
#8
snosko
Fuera terrazas de espacio público. Yo tengo que rodear una en frente del portal de casa. Da a un parque y está llena de padres emborrachándose y fumando mientras sus niños juegan solos. Consiguió permisos tras la pandemia y ahí se ha quedado.
6
K
74
#2
Dakaira
'La idea es buena porque beneficia a invidentes y personas en silla de ruedas, pero a mí me va a costar 10.000 euros'
Así que, que se jodan los cojos, le faltó añadir...
3
K
61
#4
devilinside
Joder, no sé de qué se quejan, les han dejado que incumplan la ley cinco añitos de nada. Pobres hosteleros, todo el mundo en su contra
4
K
52
#18
Aokromes
*
#4
5? muchos mas
maps.app.goo.gl/MDzHDbrm6KeW9iLq9
maps.app.goo.gl/vD6Fi6QEvaiE7dCa7
0
K
10
#12
porto
Malestar entre los hosteleros = Buenas noticias para la ciudadanía.
1
K
28
#3
HangTheRich
que le den por culo a esos putos ciegos y gente sin piernas!! no pueden abrir los ojos para ver mejor? que las sillas vayan por la carretera. habrase visto!! 10.000 euros me va a costar!!! que vale mas, mi dinero o que puedas existir como una persona normal.
faltan cocteles molotov
1
K
28
#21
ronko
#3
Rick Sánchez ¿eres tú? ¿Qué tal Morty?.
0
K
7
#14
banksy
Yo esto de privatizar todas las calles de esta manera, no lo acabo de entender. Estuve hace poco en Ronda y había calles en las que no se podía ni pasar, porque todo eran filas de mesas. Aunque según mi mujer soy muy radical y tampoco dejaría que la gente aparcase los coches en la calle. Si no hay parking no hay coche.
1
K
25
#17
Leon_Bocanegra
#14
eso, que solo vayan a trabajar los que puedan pagarse un garaje.
1
K
19
#22
celyo
#14
Si no hay parking no hay coche.
Si lo suplen con un transporte público eficiente
0
K
12
#11
maquingo
ladrones, insolidarios y sinvergüenzas
1
K
24
#7
eldelcerro
Yo la revolcaba la licencia, por boca chanclas , una cosa es pensarlo y otra decirlo.
0
K
10
#9
oscarcr80
#7
revocaba.
2
K
31
#10
eldelcerro
#9
el pito movil
2
K
31
#15
arturios
#9
Pues a mi eso de "revolcar" la licencia (por mierda y luego hacérsela comer) me ha parecido una errata divertida.
1
K
23
#20
celyo
#7
creo que se te han cruzado pensamientos.
0
K
12
#19
pirat
Estos son okupas buenos...
¿ Quieres terraza ? Te retranqueas.
0
K
9
#6
CharlesBrowson
A ver, que tienes que despegar la terraza de la fachada, no la fachada de la terraza
0
K
8
#5
alhambre
Si su terraza tiene mas cimientos que un rascacielos en lo que se supone espacio publico, pues mala suerte. Mover unas mesas no cuesta tanto, no haber instalado un bunker.
0
K
7
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
