Javier Gil, investigador del CSIC: “De qué sirve construir 20.000 viviendas si van a acabar en pisos turísticos”

La crisis de la vivienda que afecta a los españoles no parece tener un final cercano. Con una oferta mermada, incapaz de satisfacer la creciente demanda de las familias, tanto para la compra como para el alquiler, y unos precios al alza que superan los registrados en 2008, previos al ‘boom’ del ladrillo, los distintos actores del sector proponen sus soluciones para revertir la situación. Un problema que afecta principalmente a los jóvenes españoles, que ven cómo deben posponer su emancipación por la dificultad de encontrar un piso
| etiquetas: vivienda , turismo
Se puede construir vivienda nueva y poner requisitos como :
1- Solo primera vivienda y VPO
2- Interes o IBI o ITP reducido segun un maximo de renta o un maximo de precio de la vivienda
3- Interes variable , si estas empadronado y residencia habitual interes reducido , si lo dedicas a alquilar , te damos una ostia con impuestos altos
E infinidad de medidas más que podrían hacerse con el objetivo de ceder vivienda a las… » ver todo el comentario
- vivienda pública solo en régimen de alquiler hasta cierto umbral de ingresos (umbral realista claro)
- si se detecta que has comprado algo más a tu nombre o cualquiera de los que vivan en la vivienda al registrarlo se te da X meses para irte porque ya se considera que no la necesitas
- alquileres "accesibles"
Parque público de vivienda, exención de impuestos para la compra si es la primera vivienda, que solo pueda comprarlo una persona física, nada de empresas ni chanchullos extraños…
en cuanto haya un par de miles en cada capital de provincia así, a ver si el resto se pone las pilas con los precios…