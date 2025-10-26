edición general
Javier Gil, investigador del CSIC: “De qué sirve construir 20.000 viviendas si van a acabar en pisos turísticos”

La crisis de la vivienda que afecta a los españoles no parece tener un final cercano. Con una oferta mermada, incapaz de satisfacer la creciente demanda de las familias, tanto para la compra como para el alquiler, y unos precios al alza que superan los registrados en 2008, previos al ‘boom’ del ladrillo, los distintos actores del sector proponen sus soluciones para revertir la situación. Un problema que afecta principalmente a los jóvenes españoles, que ven cómo deben posponer su emancipación por la dificultad de encontrar un piso

cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Mientras sea oferta pública, no veo el problema. Puesto que no pueden ser pisos turísticos.
oricha_1 #8 oricha_1 *
#3 Es lo que quieren hacernos creer , La tontuna del falso dilema .
Se puede construir vivienda nueva y poner requisitos como :

1- Solo primera vivienda y VPO
2- Interes o IBI o ITP reducido segun un maximo de renta o un maximo de precio de la vivienda
3- Interes variable , si estas empadronado y residencia habitual interes reducido , si lo dedicas a alquilar , te damos una ostia con impuestos altos

E infinidad de medidas más que podrían hacerse con el objetivo de ceder vivienda a las…   » ver todo el comentario
Garbns #10 Garbns *
#8 No hay que complicarse la vida:

- vivienda pública solo en régimen de alquiler hasta cierto umbral de ingresos (umbral realista claro)
- si se detecta que has comprado algo más a tu nombre o cualquiera de los que vivan en la vivienda al registrarlo se te da X meses para irte porque ya se considera que no la necesitas
- alquileres "accesibles"
yabumethod #9 yabumethod
#3 Para mi la noticia aqui es qye alguien de CSIC haya soltada tremenda soplapollez y se quede tan pancho. Obviamente la vivienda publica ayudaria mucho mire po donde se mire. A ver si leyendo la noticia lo matiza que he comentado a lo temerario sin ni siquiera entrar...
#11 Luiskelele
#3 es que ahí está la clave de todo.

Parque público de vivienda, exención de impuestos para la compra si es la primera vivienda, que solo pueda comprarlo una persona física, nada de empresas ni chanchullos extraños…

en cuanto haya un par de miles en cada capital de provincia así, a ver si el resto se pone las pilas con los precios…
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
¿Entendéis por qué los franceses parecen gilipollas? Para disminuir la demanda de gente que quiere ir a Francia.
Furiano.46 #4 Furiano.46
#1 parecen? Pues lo hacen de puta madre xD
#2 Tronchador.
Que no, que se construye poco y por eso ha escasez, que la clase alta este acaparando el stock de vivienda no tiene nada que ver.
angelitoMagno #12 angelitoMagno
Bueno, teniendo en cuenta que apenas queda espacio para construir en los centros urbanos, estas viviendas se tendrían que construir en el extrarradio. Y ahí no hay demanda de pisos turísticos.
Doisneau #7 Doisneau
Es que los rentistas estan en un nivel de avaricia tan absurdo que solo nos queda el intervencionismo duro. Que mas da lo que se construya si se ira por rentabilidad a vivienda turistica, pero tampoco importa cuanto suben los salarios en las zonas tensionadas porque esa subida siempre la va a absorber el rentista de turno. Son una panda de miserables con mucha suerte de que el PSOE sea un partido sin huevos a hacer lo que es necesario.
#5 tyrrelco
Se podrá decir más alto ...
#6 bizcobollo
Hombre, pues sirve para forrarse los bolsillos de algunos. A ver si vamos a descubrir el fuego ahora.
