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El G7 exige a Irán el cese inmediato e incondicional de los ataques
Los países del G7 exigen a Irán el cese inmediato e incondicional de sus ataques injustificables
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actualidad
Comentarios destacados:
#10
Del genocidio palestino han dicho algo? Del ataque a centrales nucleares de países que no sean eeuisrael? Tampoco? De quien ha empezado los ataques masacrando niñas , se han acordado? No?? Pues que se vayan a la mierda y dejen de tomar a la gente por retrasada.
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#1
Tkachenko
100
K
875
#29
Free_palestine
#1
2 años, 5 meses y 14 días llevan con la cantinela de que Israel tiene derecho a defenderse ¿No? Pues ahora...
108
K
898
#30
suppiluliuma
»
ver comentario
45
K
-132
#53
jaramero
*
#30
no digas chorradas....
En los dos escenarios es usa la que está incendiando los conflictos obligando a la otan a poner medios en contra de sus intereses.
Ni Ucrania ni Israel están en la otan ni en la ue, si quieren guerrear que se lo paguen ellos.
Israel ya salió escaldada la primera vez que atacó Irán. Ahora con usa posicionada en las bases cercanas se está haciendo el fuerte, a pesar de que le va a caer la del pulpo.
25
K
200
#59
Veelicus
#53
No pierdas tiempo con los Otanazis
6
K
64
#93
suppiluliuma
#59
Ni con los Zazis de MNM.
0
K
9
#99
TripodeDeEbano
#93
Quien se pica pichas mastica. Acabas de reconocer que tu eres uno de ellos.
0
K
7
#102
suppiluliuma
#96
#97
#99
Sigo esperando:
a) por tus comentarios en envíos en los que dices sobre Ucrania
lo mismo que yo sobre Gaza
. ¡Vamos, campeón! O tendré que pensar que
"aplaudes el genocidio y el terrorismo del bueno. te apenan los niños palestinos pero no los ucranianos"
.
b) por tu respuesta…
» ver todo el comentario
2
K
20
#91
suppiluliuma
#53
En los dos escenarios es usa la que está incendiando los conflictos obligando a la otan a poner medios en contra de sus intereses.
Exacto, Ucrania ha sido invadida porque EEUU ha incendiado el conflicto, o algo así.
-
Sobre la unidad histórica de Rusos y Ucranianos (Vladimir Putin)
:
Durante la reciente Línea Directa, cuando me preguntaron por las relaciones ruso-ucranianas,
dije que rusos y ucranianos eran un solo pueblo,
…
» ver todo el comentario
4
K
4
#65
TripodeDeEbano
#30
Bueno Santi Cual es tu opinion? Y como consideras lo que Ucrania e Iran con el mismo criterio. Creo que eres una persona que solo sabe soltar mierda, ser un hipócrita que cuando le combiene defiende una cosa y la contraria según los participantes e inventar excusas rocambolescas para no contestar. Demuéstrame que puedes que puedes dar una argumentación coherente.
1
K
23
#66
TripodeDeEbano
#65
Veo el futuro respecto a Supi. Acusaciones rocambolescas para no contestar y defender las invasiones buenas.
1
K
17
#96
TripodeDeEbano
#92
Chavales predije en
#65
y
#66
la mierdas que iba a contestar el Supi.
Como buen hipócrita el hace lo que critica a los demás. Según el mismo dice a otros meneantes, quien contesta así me es porque no es lo suficientemente intelligence para debatir con el. Esta admitiendo qeu no tiene argumentos para contestar a mi pregunta y debaitr conmigo.
0
K
7
#92
suppiluliuma
#65
Sigo esperando:
a) por tus comentarios en envíos en los que dices sobre Ucrania
lo mismo que yo sobre Gaza
. ¡Vamos, campeón! O tendré que pensar que
"aplaudes el genocidio y el terrorismo del bueno. te apenan los niños palestinos pero no los ucranianos"
.
b) por tu respuesta…
» ver todo el comentario
0
K
9
#37
suppiluliuma
#29
Por cierto, tú sabes que el saludo nazi
se hace con la mano derecha
, ¿verdad?
4
K
18
#97
TripodeDeEbano
#37
Y el saludo del imperio Nipon como se hace? Tu deberias saberlo.
0
K
7
#38
avalancha971
#29
Con Israel todavía tenían el 7 de Octubre para utilizar lo de quién es el agresor y quién el agredido que venían utilizando desde Ucrania. Ahora....
3
K
48
#49
Pablosky
#38
Pero es que hasta eso es mentira, está reconocido el derecho a luchar contra el invasor y Palestina es territorio ocupado. Ni siquiera eso era una excusa.
10
K
106
#73
wonsterboy
#38
El 7O es un detector de mermados infalible. Dales una papeleta y votaran por Trump o su sucedaneo sin pestañear y hasta las ultimas consecuencias.
La gente amable les considera un rebaño engañado. Para mi eso un insulto, es considerar a gente adulta como analfabeta funcional.
Son lo que son, mermados. Cinicos que prefieren creerse el mismo cuento ochenta veces antes que replantearse sus principios. Gente vaga de lo mas peligrosa.
2
K
24
#44
Dravos
#29
alguien es muy fan del gran halcon.
0
K
7
#88
pasapues
#1
El Macron está un poco raro estos últimos días. ¿Alguien sabe si le han cambiado la medicación?
1
K
12
#100
alfon_sico
#88
cuantos dedos se le ven en la mano?
0
K
9
#101
cafesolubre
#88
alguno de los bofetones de su mujer le habrá afectado en demasía.
0
K
9
#89
Format_C
#1
solo los ataques injustificables, los justificables valen.
0
K
7
#106
Capitan_Centollo
#1
Primero dice Alemania que ya no apoya a Israel, y ahora en el G7 dicen todo lo contrario exigiendo a las víctimas de Israel que se dejen matar en paz.
Alemania haciendo el ridículo una vez más, y dejando claro que siguen cojeando del mismo pie de siempre. A ver si hay suerte, y la próxima vez que se reúnan estos criminales Irán les manda un ICBM con su respuesta.
0
K
7
#2
millanin
Que buenos los del mundo today. Sublimes.
96
K
850
#18
Eukherio
#2
Dejad que os bombardeen en paz, pesados, que sois unos pesados.
41
K
354
#22
Verdaderofalso
#18
#2
ni una sola mención del G7 a las niñas asesinadas en los primeras días de bombardeo?
57
K
503
#67
MasterChof
#22
color, cultura y religión equivocadas ¿Te parece poco?
2
K
27
#74
wonsterboy
#22
Ellas actuaron bien, no se resistieron a la democratizacion occidental.
0
K
7
#75
R2dC
#22
Obvio que no. Porque el único testigo de esos asesinatos fue el bebe de un embajador kuwaiti en washington. No, espera... creo que estoy mezclando otro conflicto en donde si les importó la vida de inocentes... aunque fuesen imaginarios
0
K
8
#82
Suleiman
#22
Es lo de siempre, importan una mierda las leyes internacionales, los derechos,las masacres, etc... Aquí solo cuenta la pasta y todos los que están ahí, están perdiendo bastante y es lo único que importa.
1
K
20
#85
troll_hdlgp
#22
¿Qué niñas asesinadas ni que niño muerto?
No han matado civiles, solo hay victimas colaterales de una posible célula terrorista en un conflicto armado
1
K
17
#10
Alfon_Dc
Del genocidio palestino han dicho algo? Del ataque a centrales nucleares de países que no sean eeuisrael? Tampoco? De quien ha empezado los ataques masacrando niñas , se han acordado? No?? Pues que se vayan a la mierda y dejen de tomar a la gente por retrasada.
93
K
805
#63
DonaldBlake
#10
Se te ha olvidado lo del secuestro del líder de un país extranjero por sus santos cojones.
6
K
55
#77
wonsterboy
#63
Y control de sus recursos naturales.
2
K
22
#15
yukatan
vaya perdida de control del relato.... es que no engañan a nadie ya. Menuda vergüenza occidental... menudo bochorno.... le piden al atacado que no se defienda
53
K
465
#83
Tunguska08Chelyabinsk13
#15
Bueno ya salió Ursulita a decirle a China que no hiciera nada, que asumiera los aranceles que les pusieron los USAnos. Menudos títeres vendepatrias.
3
K
38
#5
Verdaderofalso
Ni Gila lo hubiera dicho mejor
48
K
458
#17
mmlv
Ni a defenderse tienen derecho. Tremenda la desvergüenza y el cinismo.
37
K
358
#4
luckyy
Tócate los huevos con la justicia neoliberal anglosajona occidental!!!!!
29
K
257
#3
Dav3n
Y hasta aquí llegaba el plan
23
K
231
#12
loborojo
En Irán no se han enterado que han perdido la guerra y no dejan de defenderse.
15
K
149
#14
cenutrios_unidos
Una broma de mal gusto. Panda de subnormales.
11
K
140
#79
wonsterboy
#14
Ellos lo que son es cinicos. Los subnormales son los que les votan, seamos justos.
0
K
7
#9
Lord_Cromwell
Y luego se metieron unos lingotazos al terminar tan ardua tarea
8
K
100
#36
pitercio
*
¡Qué huevazos colega!
Iranises, ya sabéis, dejaos matar, esclavizar y saquear sin hacer mucho ruido. Y sin que os importe que sea por lo más despreciable y criminal del mundo actual.
9
K
97
#50
C.Nutrio
A ver si la G va a ser de Gilipollas...
7
K
73
#55
Bonzaitrax
#50
Yo lo juraría con los ojos cerrados.
1
K
17
#16
chavi
"ataques injustificables" ?
Esos ya los ha suspendido hace años
6
K
72
#41
llorencs
He tenido que buscar otra fuente, porque no me podía creer tal desfachatez. Pero sí, es cierto. Lo mismo he leído en El Periódico. Por dios, no me lo puedo creer. ¿Qué bajo han caído? Así que ahora es todo culpa de Irán. Tócate los putos cojones. Dios, vaya puta mierda de líderes son.
7
K
66
#87
Suleiman
#41
Para que veas el poder del dinero y del sionismo.....
0
K
13
#27
XtrMnIO
Que se dejen invadir y asesinar sin rechistar, no?
4
K
58
#57
MenéameApesta
Menuda panda siete gilipollas.
4
K
50
#60
dilsexico
Para los opresores, "paz" no es la ausencia de violencia; para los opresores, "paz" es la ausencia de respuesta a su violencia.
4
K
46
#40
listillo
Pero vamos a ver. ¿Qué tontería es esta?
3
K
41
#58
sieteymedio
Iros a tomar por culo incondicionalmente.
3
K
40
#39
Gurripander
Injustificables, dicen. Se han creído que somos todos idiotas...
2
K
36
#71
Ergo_2k1
G7? Gilipollas 7?
3
K
33
#86
Paladio
Irán solo se defienden de los terroristas.
Gracias Irán por hacer justicia
2
K
32
#6
guillersk
Ale, ahora vas y lo cascas
4
K
31
#8
Tkachenko
#6
mis condolencias en estas difíciles horas
15
K
195
#21
Dav3n
#8
Lo están pasando francamente mal y todavía lo han visto todo, pobresitoooooss
1
K
33
#24
guillersk
#8
Peeerrdona??
Difíciles por qué?
¿ Por el atracón de palomitas?
Los cheques de la hasbara siguen llegando
2
K
15
#80
neiviMuubs
Esto daría para viñeta brutal de El Roto, algo del palo de "
por favor gente de Irán, sigan dejándose matar sin darnos problemas, que tenemos que enriquecernos
"
2
K
29
#48
rogerillu
Si no paráis de defenderos no os podemos matar a todos, robar vuestros recursos y convertiros en un nuevo Irak.m, Siria o Libia donde el integrismo islámico campe a sus anchas.
2
K
28
#7
pax0r
que pasará ahora que se sabe que iran puede lanzar un misil balistico a 4000km?
4
K
28
#11
Lord_Cromwell
#7
x.com/piersmorgan/status/2035391201377989023
2
K
34
#23
ces
#7
pues lo iremos viendo. Los lanzados son misiles de prueba y al menos uno no ha ido bien y los mejoraran sobre la marcha. Ahora sabremos de las bases donde dejan sus aviones los usanos; porque una cosa es cierta, alguien pone satelites y inteligencia señalando donde deben apuntar; nadie nos dice en las noticias de quien se trata...
3
K
30
#25
lameth
#23
China está colgando esa información en Reddit.
2
K
37
#32
ces
#25
esta claro, pero la informacion que tiene el ejercito de iran sera mucho mayor
0
K
7
#52
lameth
#32
No no. Que China está colgando información de las bases yankis, y todo armamento que sea yanki en Reddit.
0
K
10
#70
Troglobyte
#52
link?
0
K
10
#76
lameth
#70
www.meneame.net/m/actualidad/china-acaba-hacer-publicos-detalles-satel
0
K
10
#72
andando
#23
Ojo que Iran tambien tiene satelites
danielmarin.naukas.com/2024/01/28/los-lanzadores-iranies-simorgh-qased
1
K
23
#94
chu
#23
pero si llevan tiempo diciendo en todas partes que Rusia está ayudando a Irán.
0
K
10
#28
Io76
Cada día da más asco el "ex orden occidental basado en reglas" que viene a ser lo mismo que "el orden occidental basado en reglas".
2
K
26
#47
unomas23
Este tipo de declaraciones son un detector perfecto de sionistas.
Y queda más claro por lo que no dicen que por lo que dicen.
2
K
26
#56
Dene
Menuda manera de hacer el ridículo
1
K
24
#46
Wizardd
Entre estos y los comunicados de la Kaja Kallas no sé quién da más vergüenza. Sí claro, ahora se rinden y entregan los misiles.
2
K
22
#45
Sinfonico
Es que los países ya no se dejan bombardear...a dónde vamos a parar!!
1
K
21
#51
DocendoDiscimus
¡Abajo el G7!
1
K
19
#69
wonsterboy
Traidores a la humanidad.
1
K
19
#95
DDJ
Países que conforman el G7: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia Italia, Japón y Reino Unido
A me interesan Alemania, Francia e Italia. ¿Habría que preguntar por qué siguen apoyando al que amenaza a Europa continuamente?
1
K
17
#26
pirat
*
¿ Ya ni defenderse ?
Entonces tampoco le hace falta a nadie rearmarse...
Es que son unos cachondos el mierdín, merzde y estarmierda.
1
K
16
#13
ces
¿ Esto es todo lo que pueden hacer al respecto, cacarear como gallinas? Aparte de la broma de decir que es Irán el culpable de no dejarse masacrar en balde, ¿Qué piensan hacer para evitar la que se está viniendo encima?
1
K
16
#78
wonsterboy
#13
Menos señalar al culpable, cualquier cosa.
0
K
7
#19
rystan
injustificables del todo. Según el derecho internacional no pueden defenderse de un ataque.
1
K
14
#20
Aas59
Y a Trompeta no le dicen nada?
1
K
13
#84
Tunguska08Chelyabinsk13
#20
Si, eso fue el segundo comunicado:
"A sus pies, papito!!!"
0
K
12
#68
karaskos
*
Por si alguien tenía dudas del ocaso de Occidente
Que patéticos y que lamentables
1
K
12
#42
Pepy
A la vez que se agachaban con los pantalones bajados...
0
K
10
#61
buronix
Si no te lo tomas a broma pues te entran ganas de ir a buscarles y explicárselo.
0
K
9
#54
Jack29
Esos representantes espero que le cuenten a sus hijos que su estilo de vida de pudiente se basa en cobrar de asesinos de niños y defenderlos.
Que todo el mundo este orgulloso de ellos, de que se pueden comprar y que son unos sacos de mierda tan putrida que merecen ser condenados por complices delitos de guerra. Y no representan a sus gentes, ni de coña. Que les den una patada en el culo ya por dios. Asquerosos.
0
K
7
#62
nosomosnaiderl
G7. Qué es eso.
0
K
7
#98
TripodeDeEbano
Y del imperio nipón que opinas?
0
K
7
#43
SlurmM
El mundo today se supera cada día....
0
K
6
#64
DAVO
Tienen una hostia...!
0
K
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#31
suppiluliuma
Zazis de MNM
: ¡Irán tiene todo el derecho del mundo a defenderse!
También Zazis de MNM
: ¡¡¡RENDÍOS DE UNA PUTA VEZ, JÓJOLS DE MIERDAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
24
K
-92
#33
Alfon_Dc
*
#31
Zijoss de zuta , diciendo tonterías.
2
K
34
#34
Tkachenko
#33
no te metas con la mascota de meneame!
5
K
71
#35
suppiluliuma
*
#33
Vaya, hombre, otro que se siente aludido.
#34
¡Juácker, tú también! Dime, ¿sigues intentando ocultar bombardeos a hospitales?
3
K
34
#81
wonsterboy
#31
Nunca una palabra fue mejor detector de mongers.
Animo.
0
K
7
#90
suppiluliuma
#81
A ver, ya sé que has dejado claro que te has sentido aludido, lo que no es demasiado inteligente, pero no hace falta que seas tan duro contigo mismo.
0
K
9
#103
BiRDo
#31
¿Qué era eso de zazi? ¿Y eso de jójols?
0
K
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menéame
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En los dos escenarios es usa la que está incendiando los conflictos obligando a la otan a poner medios en contra de sus intereses.
Ni Ucrania ni Israel están en la otan ni en la ue, si quieren guerrear que se lo paguen ellos.
Israel ya salió escaldada la primera vez que atacó Irán. Ahora con usa posicionada en las bases cercanas se está haciendo el fuerte, a pesar de que le va a caer la del pulpo.
a) por tus comentarios en envíos en los que dices sobre Ucrania lo mismo que yo sobre Gaza. ¡Vamos, campeón! O tendré que pensar que "aplaudes el genocidio y el terrorismo del bueno. te apenan los niños palestinos pero no los ucranianos".
b) por tu respuesta… » ver todo el comentario
Exacto, Ucrania ha sido invadida porque EEUU ha incendiado el conflicto, o algo así.
- Sobre la unidad histórica de Rusos y Ucranianos (Vladimir Putin): Durante la reciente Línea Directa, cuando me preguntaron por las relaciones ruso-ucranianas, dije que rusos y ucranianos eran un solo pueblo,
… » ver todo el comentario
Como buen hipócrita el hace lo que critica a los demás. Según el mismo dice a otros meneantes, quien contesta así me es porque no es lo suficientemente intelligence para debatir con el. Esta admitiendo qeu no tiene argumentos para contestar a mi pregunta y debaitr conmigo.
a) por tus comentarios en envíos en los que dices sobre Ucrania lo mismo que yo sobre Gaza. ¡Vamos, campeón! O tendré que pensar que "aplaudes el genocidio y el terrorismo del bueno. te apenan los niños palestinos pero no los ucranianos".
b) por tu respuesta… » ver todo el comentario
La gente amable les considera un rebaño engañado. Para mi eso un insulto, es considerar a gente adulta como analfabeta funcional.
Son lo que son, mermados. Cinicos que prefieren creerse el mismo cuento ochenta veces antes que replantearse sus principios. Gente vaga de lo mas peligrosa.
Alemania haciendo el ridículo una vez más, y dejando claro que siguen cojeando del mismo pie de siempre. A ver si hay suerte, y la próxima vez que se reúnan estos criminales Irán les manda un ICBM con su respuesta.
No han matado civiles, solo hay victimas colaterales de una posible célula terrorista en un conflicto armado
Iranises, ya sabéis, dejaos matar, esclavizar y saquear sin hacer mucho ruido. Y sin que os importe que sea por lo más despreciable y criminal del mundo actual.
A ver si la G va a ser de Gilipollas...
Esos ya los ha suspendido hace años
Gracias Irán por hacer justicia
Difíciles por qué?
¿ Por el atracón de palomitas?
Los cheques de la hasbara siguen llegando
Y queda más claro por lo que no dicen que por lo que dicen.
A me interesan Alemania, Francia e Italia. ¿Habría que preguntar por qué siguen apoyando al que amenaza a Europa continuamente?
Entonces tampoco le hace falta a nadie rearmarse...
Es que son unos cachondos el mierdín, merzde y estarmierda.
"A sus pies, papito!!!"
Que patéticos y que lamentables
Que todo el mundo este orgulloso de ellos, de que se pueden comprar y que son unos sacos de mierda tan putrida que merecen ser condenados por complices delitos de guerra. Y no representan a sus gentes, ni de coña. Que les den una patada en el culo ya por dios. Asquerosos.
También Zazis de MNM: ¡¡¡RENDÍOS DE UNA PUTA VEZ, JÓJOLS DE MIERDAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Zijoss de zuta , diciendo tonterías.
#34 ¡Juácker, tú también! Dime, ¿sigues intentando ocultar bombardeos a hospitales?
Animo.